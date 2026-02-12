Ο Lewis Hamilton προκάλεσε αίσθηση στο χώρο της Formula 1 μετά την πρώτη επίσημη ημέρα δοκιμών στο Μπαχρέιν, εκφράζοντας ανοιχτά ανησυχίες για τα νέα μονοθέσια της κορωνίδας του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Ο επτάκις παγκόσμιος πρωταθλητής της F1 υποστήριξε ότι τα νέα μονοθέσια όχι μόνο φαίνονται πιο αργά από την F2, αλλά είναι και υπερβολικά πολύπλοκα για τους θεατές.

Σε δηλώσεις του μετά την πρώτη δοκιμή στη πίστα του Sakhir, ο Hamilton τόνισε ότι τα νέα μονοθέσια είναι πιο ελαφριά και μικρότερα, με σημαντικά μειωμένη κάθετη δύναμη, γεγονός που τον κάνει να νιώθει πως κινείται πιο αργά και από μονοθέσιο της F2 (μια σύγκριση που έχει ήδη πυροδοτήσει συζητήσεις στα paddock και τα μέσα).

«Είναι αρκετά διασκεδαστικό, σαν να κάνεις ράλι», σχολίασε ο Βρετανός, παραδεχόμενος ωστόσο ότι το συνολικό «πακέτο» προς το παρόν δεν αποδίδει την αναμενόμενη ταχύτητα. Παράλληλα σημείωσε πως οι συνθήκες στo Μπαχρέιν (ισχυροί άνεμοι και υψηλές θερμοκρασίες) δυσκόλεψαν την εύρεση ισορροπίας στο μονοθέσιο και ότι είναι πολύ νωρίς για τελικές κρίσεις.

Εκτός όμως από την ταχύτητα, στο επίκεντρο βρέθηκε και η πολύπλοκη τεχνολογία των νέων κανονισμών. Ο Hamilton ανέφερε ότι τα συστήματα ενεργειακής διαχείρισης και η αεροδυναμική των νέων μονοθεσίων, είναι τόσο εξελιγμένα που, κατά την άποψή του «κανένας θεατής δεν θα καταλάβει τι συμβαίνει», λέγοντας σχεδόν ειρωνικά πως θα χρειαζόταν κανείς «πτυχίο» για να εξηγήσει τις λεπτομέρειες.

Τα νέα μονοθέσια της σεζόν 2026 αντικαθιστούν το προηγούμενο ground-effect concept με ένα διαφορετικό πλαίσιο, μικρότερο μέγεθος και πιο εκλεπτυσμένα υβριδικά συστήματα, στοιχείο που θα επηρεάσει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζονται την ενέργεια και το ρυθμό στην πίστα.

Παρά τις επιφυλάξεις του, ο Hamilton παραδέχθηκε ότι τα νέα αυτοκίνητα είναι «διασκεδαστικά» στη συμπεριφορά τους και υπογράμμισε πως είναι ακόμα πολύ νωρίς για να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα, με τις ομάδες να συνεχίζουν την εξέλιξη καθ’ όλη τη διάρκεια της προετοιμασίας πριν από την πρεμιέρα της σεζόν.

Οι δηλώσεις του: “Το μονοθέσιο είναι κοντύτερο, ελαφρύτερο και στην πραγματικότητα πιο εύκολο να το κουμαντάρεις. Είναι αρκετά διασκεδαστικό, σαν να κάνεις ράλι. Πάντως νομίζω ότι είμαστε πιο αργοί από την F2, αυτή τη στιγμή. Δηλαδή εγώ έτσι το νιώθω. Επίσης είναι γελοία περίπλοκα. Ήμουν σε meeting τις προάλλες και μας εξέταζαν και ήταν σαν να χρειάζεσαι πτυχίο για να τα καταλάβεις πλήρως όλα. Κανένας από τους οπαδούς δεν θα τα καταλάβει».