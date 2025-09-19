Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Κατά την συνέντευξη τύπου πριν το Grand Prix του Αζερμπαϊτζάν (ο αγώνας θα γίνει αυτή την Κυριακή 21/9), ο Lewis σόκαρε τους πάντες όταν δήλωσε πως πούλησε όλα τα supercar από την προσωπική του συλλογή και πως δεν σκοπεύει να αγοράσει ξανά. Αυτό εξέπληξε πολλούς θαυμαστές, καθώς ο Χάμιλτον ήταν γνωστός για το αποκλειστικό του γκαράζ, το οποίο κάποτε περιλάμβανε μοναδικά μοντέλα όπως η Pagani Zonda 760 LH.

Η αλήθεια είναι πως από όλους τους οδηγούς στο Grid της Formula 1, ο βρετανός και επτά φορές παγκόσμιος πρωταθλητής Lewis Hamilton, είναι ο πιο πολυπράγμων και δραστήριος εκτός αγώνων. Πέρα από την απίστευτη καριέρα του στην πίστα, έχει ασχοληθεί επίσης με τη μουσική, τη μόδα και την τέχνη. Το πάθος του για τα αυτοκίνητα ήταν μια άλλη γνωστή πλευρά της προσωπικότητάς του, καθώς κατείχε μια τεράστια συλλογή που εξελίχθηκε με την πάροδο του χρόνου ανάλογα με τον τρόπο ζωής και τις προτεραιότητές του.

Στις πρώτες μέρες της καριέρας του, το γκαράζ του Lewis Hamilton αντανακλούσε το γούστο του για δύναμη και ομορφιά, με τα αυτοκίνητα υψηλών επιδόσεων να βρίσκονται στο επίκεντρο. Ωστόσο, στα επόμενα χρόνια, η οπτική του μετατοπίστηκε προς μια πιο περιβαλλοντικά συνειδητή προσέγγιση. Για αρκετό καιρό, η συλλογή του Lewis Hamilton περιλάμβανε μόνο υβριδικά ή πλήρως ηλεκτρικά μοντέλα. Μεταξύ αυτών ήταν η Mercedes-AMG One και δύο μοντέλα Ferrari LaFerrari: μια παραδοσιακή κόκκινη έκδοση και μια λευκή κάμπριο έκδοση.

Σύμφωνα με τον Χάμιλτον, τα αυτοκίνητα δεν έχουν πλέον θέση στο γκαράζ του, καθώς τώρα προτιμά να αφιερώνει αυτόν τον χώρο στην τέχνη. Όταν ρωτήθηκε αν σχεδίαζε να αγοράσει τη νέα Ferrari F80, ο Χάμιλτον ξεκαθάρισε τη θέση του: «Δεν έχω πια αυτοκίνητα. Αυτές τις μέρες, ενδιαφέρομαι πολύ περισσότερο για έργα τέχνης».

Παρά το γεγονός ότι πούλησε όλα τα οχήματά του, ο Χάμιλτον παραδέχτηκε ότι υπάρχει ένα αυτοκίνητο που θα άξιζε πάντα μια θέση στο γκαράζ του: η Ferrari F40. Όπως εξήγησε, ο λόγος δεν συνδέεται με την απόδοση, αλλά μάλλον με την καλλιτεχνική της αξία. «Αν αγόραζα ξανά ένα αυτοκίνητο, θα ήταν η Ferrari F40. Γιατί αυτό είναι ένα υπέροχο έργο τέχνης». Είναι ενδιαφέρον ότι, νωρίτερα αυτή τη σεζόν, ο Χάμιλτον μίλησε για το όνειρό του να σχεδιάσει μια σύγχρονη ερμηνεία της F40, ένα έργο στο οποίο αναφέρθηκε ως «F44». Μένει να δούμε αν αυτό το όνειρο θα γίνει ποτέ πραγματικότητα, αλλά για τον Lewis Hamilton, η Ferrari F40 συνεχίζει να αντιπροσωπεύει την τέλεια ισορροπία μεταξύ μηχανικής και καλλιτεχνικής δημιουργίας.