Ο Lewis Hamilton μπορεί να βρίσκεται πλέον στα 41 του χρόνια και να διανύει τη δεύτερη σεζόν του με τη Scuderia Ferrari, όμως ξεκαθαρίζει πως η αποχώρηση από τη Formula 1 δεν βρίσκεται καν στο μυαλό του. Αντίθετα, ο επτάκις παγκόσμιος πρωταθλητής δηλώνει αποφασισμένος να παραμείνει στο grid για αρκετό ακόμη διάστημα.

Σε δηλώσεις του ενόψει του Grand Prix του Καναδά, ο Hamilton απάντησε με χαρακτηριστικό τρόπο στις φήμες περί αποχώρησης, λέγοντας ουσιαστικά στους επικριτές του να… το συνηθίσουν. «Θα είμαι εδώ για αρκετό καιρό ακόμα, οπότε συνηθίστε το», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Βρετανός οδηγός.

Η δήλωση του: «Θα μείνω εδώ για αρκετό καιρό, οπότε συνηθίστε το. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που προσπαθούν να με συνταξιοδοτήσουν και αυτό δεν είναι καν στις σκέψεις μου. Σκέφτομαι ήδη τι θα γίνει στη συνέχεια και κάνω σχέδια για τα επόμενα πέντε χρόνια. Σχεδιάζω να μείνω εδώ για αρκετό χρονικό διάστημα.»

Το τελευταίο διάστημα οι φήμες γύρω από το μέλλον του είχαν ενταθεί, κυρίως λόγω της δύσκολης προσαρμογής του στη Ferrari και των όχι ιδιαίτερα ανταγωνιστικών εμφανίσεων της ιταλικής ομάδας απέναντι σε McLaren και Mercedes. Παρ’ όλα αυτά, ο Hamilton ξεκαθαρίζει πως παραμένει απόλυτα αφοσιωμένος και συνεχίζει να απολαμβάνει τη Formula 1 όσο ποτέ.

Ο Βρετανός σταρ έχει συμβόλαιο με τη Ferrari και για το 2027, ενώ σύμφωνα με διεθνή δημοσιεύματα συμμετέχει ενεργά και στην εξέλιξη των νέων μονοθεσίων της Scuderia ενόψει των συνεχών αλλαγών κανονισμών της νέας εποχής της Formula 1.

Παράλληλα, ο Hamilton δείχνει πως δεν θέλει να αποχωρήσει χωρίς να κυνηγήσει ξανά νίκες και έναν όγδοο παγκόσμιο τίτλο που θα τον τοποθετούσε μόνο του στην κορυφή της ιστορίας του σπορ. Μη ξεχνάμε πως παρά τις δυσκολίες των τελευταίων ετών, παραμένει ο πιο επιτυχημένος οδηγός στην ιστορία της Formula 1 σε νίκες και pole positions.

Και μιας και αναφερθήκαμε στους νέους κανονισμούς, αξίζει να μεταφέρουμε και την δήλωση του Fernando Alonso γύρω από τη χρήση υβριδικών κινητήρων

Η FIA και η Formula 1 πρόκειται να εισηγηθούναλλαγές την επόμενη σεζόν ώστε να αντιμετωπίσουν τις ανησυχίες στα paddock σχετικά με τους ισχύοντες κανονισμούς. Υπάρχει κατ’ αρχήν συμφωνία για την αλλαγή της ισορροπίας μεταξύ του κινητήρα εσωτερικής καύσης και της ηλεκτρικής ισχύος σε αναλογία 60-40 υπέρ του κινητήρα εσωτερικής καύσης (ICE).Οι τεχνικές λεπτομέρειες δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί, αν και οι συζητήσεις επικεντρώνονται στη ροή καυσίμου, προκειμένου να καταστεί πιο εμφανής ο κινητήρας εσωτερικής καύσης, μειώνοντας παράλληλα το μερίδιο της ηλεκτρικής ισχύος κατά 50 κιλοβάτ.

Ερωτηθείς από το Motorsport.com αν αυτή η αλλαγή λύνει τα κύρια ζητήματα ο Alonso απάντησε: «Το DNA αυτών των μονάδων ισχύος θα είναι πάντα το ίδιο. Και θα ανταμείβει πάντα την αργή κίνηση στις στροφές. Δεν νομίζω ότι θα αλλάξει ριζικά τα πράγματα. Οι αλλαγές δείχνουν τουλάχιστον ότι η FIA ακούει την κριτική των οδηγών. Το θέμα είναι ότι ο κόσμος πήγε ή σκέφτηκε να πάει στην κατεύθυνση της ηλεκτροκίνησης, που θεωρούνταν το μέλλον. Αλλά αυτό δεν ισχύει για τους αγώνες. Οι αγώνες είναι ένα διαφορετικό περιβάλλον. Δυστυχώς, από το 2014 με την εποχή του turbo, και τώρα ακόμη περισσότερο, έχουμε χάσει μια δεκαετία ή και περισσότερο καθαρών αγώνων».