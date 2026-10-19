Ο Max Verstappen έδειξε ξανά την ταχύτητά του, αυτή τη φορά μακριά από τη Formula 1. Στο ντεμπούτο του στο GT World Challenge Europe, ο Ολλανδός οδηγός ανέβηκε από την 24η θέση μέχρι την 9η, πραγματοποιώντας μια εντυπωσιακή αντεπίθεση στο τελευταίο μέρος του τρίωρου αγώνα στο Πορτιμάο της Πορτογαλίας.

Η προσπάθειά του, ωστόσο, δεν ήταν αρκετή για να διεκδικήσει ένα αποτέλεσμα ανάλογο με εκείνο που έδειχνε να βρίσκεται μέσα στις δυνατότητες της ομάδας του. Η Verstappen Racing είχε βρεθεί κοντά στις πρώτες θέσεις με τη Mercedes-AMG GT3 EVO με τον αριθμό 3, προτού μια ποινή διέλευσης από τα pits ανατρέψει τα δεδομένα.

Από τη 14η θέση στη μάχη για το βάθρο

Την εκκίνηση και το πρώτο μέρος του αγώνα ανέλαβε ο Ben Barnicoat, ο οποίος κατάφερε να ανεβάσει το αυτοκίνητο από τη 14η θέση της εκκίνησης μέχρι τις πρώτες θέσεις. Στη συνέχεια, ο Chris Lulham συνέχισε την προσπάθεια, φέρνοντας τη Mercedes στην έκτη θέση και πλησιάζοντας τους πρωτοπόρους. Για περίπου μιάμιση ώρα, το πλήρωμα της Verstappen Racing έδειχνε ικανό να διεκδικήσει ακόμη και μια θέση στο βάθρο. Το αυτοκίνητο είχε καλό ρυθμό, ενώ η εξέλιξη του αγώνα δημιουργούσε προϋποθέσεις για ακόμη μεγαλύτερη άνοδο.

Η κατάσταση άλλαξε όταν ο Lulham επιχείρησε να προσπεράσει την άλλη Mercedes με τον αριθμό 48. Η προσπάθεια κατέληξε σε επαφή, με το αντίπαλο αυτοκίνητο να περιστρέφεται. Η Mercedes της Verstappen Racing συνέχισε χωρίς εμφανείς σοβαρές ζημιές, όμως οι αγωνοδίκες επέβαλαν ποινή διέλευσης από τα pits (drive-through) για το περιστατικό. Ο Lulham την εξέτισε πριν παραδώσει το αυτοκίνητο στον Φερστάπεν για το τελευταίο μέρος του αγώνα.

Η αντεπίθεση του Verstappen

Όταν ο Ολλανδός βγήκε στην πίστα, βρέθηκε στην 24η θέση και είχε μπροστά του δύσκολη αποστολή. Με περίπου 45 λεπτά να απομένουν, έπρεπε να κερδίσει όσο το δυνατόν περισσότερες θέσεις, απέναντι σε οδηγούς που είχαν ήδη συμπληρώσει μεγάλο μέρος του αγώνα. Ο Φερστάπεν ανέβασε σταδιακά τον ρυθμό του και εκμεταλλεύτηκε τις περιόδους ουδέτερης σημαίας και την είσοδο του αυτοκινήτου ασφαλείας, που έφεραν τα αυτοκίνητα πιο κοντά μεταξύ τους. Με μικρότερες διαφορές ανάμεσα στους αντιπάλους, του δόθηκε η δυνατότητα να συνεχίσει την αναρρίχησή του στην κατάταξη.

Στα τελευταία λεπτά, ο Φερστάπεν κατάφερε να κερδίσει τρεις θέσεις με μία εντυπωσιακή κίνηση, εξασφαλίζοντας τελικά την ένατη θέση. Ήταν μια δυνατή επιστροφή, αν αναλογιστεί κανείς ότι χρειάστηκε να ανακάμψει από την 24η θέση, χωρίς όμως να μπορεί πλέον να διεκδικήσει το βάθρο.

Νίκη για τη Mercedes-AMG

Τη νίκη στον αγώνα του Πορτιμάο πήρε η Mercedes με τον αριθμό 17, με τους Ralf Aron, Maximilian Götz και Fabian Schiller. Στη δεύτερη θέση τερμάτισε η Porsche με τον αριθμό 80, ενώ το βάθρο συμπλήρωσε η Porsche με τον αριθμό 2.