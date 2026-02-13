Ο Max Verstappen δεν μάσησε τα λόγια του για τα νέα μονοθέσια της Formula 1, χαρακτηρίζοντάς τα «εντελώς διαφορετικά αυτοκίνητα από αυτά που ξέραμε». Σε σειρά δηλώσεων του τις τελευταίες ημέρες, ο Ολλανδός πρωταθλητής υποστήριξε ότι τα μονοθέσια έχουν χάσει τον αυθεντικό «αγωνιστικό» χαρακτήρα και μοιάζουν περισσότερο σε αυτά της Formula E, έχοντας πλέον αυξημένη εξάρτηση στην ηλεκτρική ισχύ.

«Αυτά που ονομάζουμε πλέον Formula 1 μοιάζουν με Formula E που έχουν πάρει στεροειδή. Δεν είναι F1 με την ουσία που ξέραμε», σχολίασε ο Ολλανδός περιγράφοντας τα νέα μονοθέσια ως διαφορετικά στην αίσθηση, στον ήχο και στην πίεση που μπορείς να ασκήσεις στην πίστα. Η κριτική του εστιάζει στο γεγονός ότι οι αλλαγές στους κανονισμούς έχουν περιορίσει τη μηχανική σχέση ανάμεσα στον οδηγό και το μονοθέσιο, με αποτέλεσμα να μειώνεται η «καθαρή οδηγική εμπειρία».

Σύμφωνα με τον Verstappen, τα νέα αγωνιστικά δεν του δίνουν την ίδια αίσθηση σε στροφές υψηλής ταχύτητας, ενώ δυσκολεύονται να διατηρήσουν την επιθυμητή πρόσφυση που απαιτεί η υψηλή πίεση του πρωταθλητισμού. «Δεν έχω το ίδιο ‘feedback’ όπως πριν, δεν νιώθω τη σύνδεση που είχαμε με τα μονοθέσια του παρελθόντος», πρόσθεσε, εκφράζοντας ανοικτά την απογοήτευσή του για την κατεύθυνση που έχει πάρει η Formula 1.

Σε συνέντευξη του σε διεθνή μέσα, ο Ολλανδός τόνισε ότι, ενώ καταλαβαίνει τους λόγους πίσω από τις αλλαγές στους κανονισμούς (π.χ. συνδυασμός υβριδικής ισχύος, αποδοτικότητα καυσίμου, βιωσιμότητα), αυτές έχουν γίνει εις βάρος της ουσίας του motorsport.

Τι λέει η ίδια η F1 και οι υπόλοιποι οδηγοί

Σε απάντηση στις δηλώσεις του Verstappen, στελέχη της Formula 1 έχουν επιμείνει ότι η νέα γενιά μονοθεσίων στοχεύει σε καλύτερη ισορροπία ανάμεσα στην αεροδυναμική απόδοση, οικονομία ενέργειας και θέαμα, θέλοντας να εξισορροπήσουν τους περιβαλλοντικούς στόχους με την αγωνιστική αίσθηση. Ωστόσο, αρκετοί οδηγοί και μηχανικοί του grid έχουν παραδεχθεί δημοσίως ότι είναι ακόμη πολύ νωρίς για ασφαλή συμπεράσματα, καθώς οι δοκιμές βρίσκονται σε αρχικό στάδιο και οι ομάδες δουλεύουν πάνω σε αναβαθμίσεις και ρυθμίσεις.

Μάλιστα και ο επτάκις πρωταθλητής Lewis Hamilton δήλωσε: “Το μονοθέσιο είναι κοντύτερο, ελαφρύτερο και στην πραγματικότητα πιο εύκολο να το κουμαντάρεις. Είναι αρκετά διασκεδαστικό, σαν να κάνεις ράλι. Πάντως νομίζω ότι είμαστε πιο αργοί από την F2, αυτή τη στιγμή. Δηλαδή εγώ έτσι το νιώθω. Επίσης είναι γελοία περίπλοκα. Ήμουν σε meeting τις προάλλες και μας εξέταζαν και ήταν σαν να χρειάζεσαι πτυχίο για να τα καταλάβεις πλήρως όλα. Κανένας από τους οπαδούς δεν θα τα καταλάβει”.

Η δημόσια κριτική ενός εκ των κορυφαίων οδηγών του grid αναδεικνύει ένα μεγαλύτερο θέμα που απασχολεί το σπορ: αν η Formula 1 του μέλλοντος θα διατηρήσει τον πυρήνα του αγωνιστικού χαρακτήρα που την έκανε μοναδική, ή αν η τεχνολογική εξέλιξη και οι νέοι κανονισμοί θα την μεταμορφώσουν σε μια πιο «υβριδική» εμπειρία.

