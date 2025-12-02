Ο τέσσερις φορές παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1, Max Verstappen, τόνισε ότι η επιθυμία του να εκπληρώσει το συμβόλαιό του με την Red Bull για το 2028 θα εξαρτηθεί από το αν θα απολαύσει ή όχι την επόμενη γενιά μονοθεσίων.

Η F1 θα μεταβεί σε νέο κεφάλαιο τον επόμενο χρόνο, χάρη στους νέους κανονισμούς που θα τεθούν σε ισχύ, οι οποίοι και θα δίνουν πολύ μεγαλύτερη έμφαση στο ηλεκτρικό στοιχείο της μονάδας ισχύος. Παράλληλα με την σχεδόν 50/50 κατανομή μεταξύ ηλεκτρικής και V6 turbo ισχύος, η F1 θα μειώσει την εξάρτηση από την κάθετη δύναμη και θα εισάγει κινητά φτερά για την ενίσχυση των ταχυτήτων στην ευθεία. (Δείτε ΕΔΩ όλους τους νέους κανονισμούς για το 2026)

Οι οδηγοί της F1 διστάζουν να επαινέσουν τους νέους κανονισμούς μετά τη δοκιμή πρώιμων μοντέλων υπολογιστών στους προσομοιωτές των ομάδων τους, αν και αναμένεται ότι το τελικό προϊόν θα είναι πολύ πιο ανεπτυγμένο από αυτό που δοκιμάζουν οι ομάδες.

Αλλά ο Verstappen, ο οποίος έχει υπογράψει με την Red Bull για άλλες τρεις σεζόν, λέει ότι είναι έτοιμος να αποχωρήσει από τη Formula 1 αν δεν του αρέσει η νέα γενιά μονοθέσιων.

«Το συμβόλαιό μου ισχύει μέχρι το 2028, αλλά θα εξαρτηθεί από τους νέους κανόνες του 2026 και αν είναι ωραίοι και διασκεδαστικοί», δήλωσε για το μέλλον του στην F1. «Αν δεν είναι διασκεδαστικά τα νέα μονοθέσια, τότε δεν βλέπω τον εαυτό μου να παραμένει. Δεν είναι στόχος μου να κερδίσω επτά τίτλους. Ξέρω ότι υπάρχουν άλλα τρία χρόνια μετά από αυτό, οπότε είναι εφικτό, αλλά δεν είναι κάτι που πρέπει να κάνω πριν φύγω από το άθλημα. Μπορώ να φύγω εύκολα αύριο. Έχω πολλά χόμπι και θέλω και να περάσω χρόνο με την οικογένειά μου».

Ο Verstappen έχει ήδη εκφράσει την επιθυμία του να στραφεί στους αγώνες αντοχής μετά την καριέρα του στην F1, ελπίζοντας να συμμετάσχει στις 24 Ώρες του Λε Μαν με τη δική του ομάδα, η οποία αυτή τη στιγμή αγωνίζεται με αυτοκίνητα GT3 σε όλη την Ευρώπη.

Οι δοκιμές για το 2026 ξεκινούν στα τέλη Ιανουαρίου με ένα ιδιωτικό shakedown στη Βαρκελώνη, ακολουθούμενο από δύο τριήμερες δοκιμές στο Μπαχρέιν πριν ξεκινήσει η σεζόν στην Αυστραλία στις 8 Μαρτίου.