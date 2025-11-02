Επιμέλεια: Περικλής Χαλάτσης

Οι ελληνικοί αγώνες ράλλυ άρχισαν να γεμίζουν από φίλους των αγώνων. Εντυπωσιακή ήταν η παρουσία των θεατών στο χθεσινό «ζέσταμα» των πληρωμάτων. Οι αγωνιζόμενοι στο προαιρετικό shakedown του 1ου Ράλλυ Παρνασσού, που έγινε ( Σάββατο 1/11) σε μια διαδρομή της Αμφίκλειας έδωσαν το πρώτο δείγμα για το τι θα επακολουθήσει σήμερα.

Η Πανηγυρική Εκκίνηση του 1 ου Ράλλυ Παρνασσού πραγματοποιήθηκε το βράδυ του Σαββάτου 1 Νοεμβρίου στον κεντρικό δρόμο της γραφικής Αμφίκλειας με την ατμόσφαιρα να είναι εντυπωσιακή. Πλήθος κόσμου κατέκλυσε το κέντρο του παραδοσιακού οικισμού, για να θαυμάσει από κοντά τα 33 πληρώματα που θα λάβουν μέρος στον επίλογο του φετινού

Πανελληνίου Πρωταθλήματος Ράλλυ Χώματος. Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους πολλοί επίσημοι, μεταξύ των οποίων, η Δήμαρχος Αμφίκλειας-Ελάτειας, κα. Αθανασία Στιβακτή, ο Πρόεδρος της Κοινότητας Αμφίκλειας, κ. Δημήτρης Αγγελής και ο Αντιδήμαρχος Αμφίκλειας-Ελάτειας, Θωμάς Κοντούνης, οι οποίοι συνεχάρησαν τους διοργανωτές για τη διοργάνωση του πρωταθληματικού αυτού αγώνα που προβάλλει την ευρύτερη περιοχή.

Σήμερα, Κυριακή 2 Νοεμβρίου, το πρώτο πλήρωμα ξεκινάει τώρα ( 09.00) από το Service Park στην Αμφίκλεια. Θα γίνουν 6 Ειδικές Διαδρομές, συνολικού μήκους 82,54 αγωνιστικών χιλιομέτρων. Η πρώτη ειδική διαδρομή μήκους 15,10 χιλιομέτρων είναι η Αμφίκλεια και το πρώτο πλήρωμα ξεκινάει στις 09.23.

Πρόκειται για μια κλασική ειδική της περιοχής με νέο σχεδιασμό, γρήγορα κομμάτια και τεχνικές στροφές. Η συνέχεια περιλαμβάνει την Ειδική Διαδρομή «Παναγίτσα» (10:16), μήκους 14,52 χιλιομέτρων, η οποία χαρακτηρίζεται από την ομορφιά του τοπίου και τις συνεχείς υψομετρικές αλλαγές. Τελευταία ειδική του πρωινού loop είναι η Ειδική Διαδρομή «Ελάτεια-Ζέλι» με ώρα έναρξης 10:44 και μήκος 11,65 χιλιόμετρα. Πρόκειται για μια ακροπολική, γρήγορη και αγαπημένη ειδική διαδρομή των πληρωμάτων, η οποία αναμένεται να προσελκύσει πλήθος κόσμου. Τα πληρώματα θα κατευθυνθούν στη συνέχεια στο Service Park για ημίωρο Service με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει το δεύτερο πέρασμα από την Ειδική Διαδρομή «Αμφίκλεια», με ώρα έναρξης 13:02. Έπειτα τα πληρώματα θα αγωνιστούν και πάλι στην Ειδική Διαδρομή «Παναγίτσα» (13:55), ενώ Power Stage του αγώνα αποτελεί η Ειδική Διαδρομή «Ελάτεια-Ζέλι», η οποία θα ξεκινήσει στις 14:23. Ο τερματισμός του 1ου Ράλλυ Παρνασσού θα λάβει χώρα στην Αμφίκλεια στις 15:08, ενώ η Απονομή των Επάθλων θα διεξαχθεί στις 17:30 στο Πνευματικό Πολιτιστικό Κέντρο Αμφίκλειας.

Τι έγινε χθες στο shakedown

Ο κόσμος που συγκεντρώθηκε στη διαδρομή του shakedown ήταν αρκετός για να δώσει τη ζωντάνια στους αγωνιζόμενους που έκαναν τις τελευταίους τους ρυθμίσεις.

Στη δεύτερή τους εμφάνισή με το Ford Fiesta Rally2, οι Επαμεινώνδας Καρανικόλας–Γιώργος Κακαβάς σημείωσαν την ταχύτερη επίδοση στο shakedown, δείχνοντας τις προθέσεις τους για τη νίκη. Οι περσινοί Πρωταθλητές της κατηγορίας Rally3 βελτίωσαν σημαντικά τους χρόνους τους στα δύο τελευταία περάσματα και αναμένεται να είναι ανάμεσα στους βασικούς διεκδικητές της πρώτης θέσης στον αγώνα.

Οι πρωταθλητές Ελλάδος, Ιωάννης Παπαδημητρίου-Χρήστος Κουζιώνης (Skoda Fabia RS Rally2) πραγματοποίησαν δύο περάσματα από το shakedown και θα «παλέψουν» για το 4 στα 4 φέτος, έχοντας κερδίσει τους τρεις προηγούμενους γύρους του πρωταθλήματος.

Έντονο ενδιαφέρον αναμένεται να έχει η μάχη στα Rally3, με τους πρωτάρηδες στην κατηγορία, Αχιλλέα Χριστοδούλου-Κωνσταντίνο Σούκουλη (Ford Fiesta Rally3) να είναι οι πιο γρήγοροι στο shakedown και να θέτουν γερή υποψηφιότητα για νίκη στον αγώνα.

Την ίδια ώρα, οι Γιώργος Ηλιόπουλος–Στέλιος Χαλδαίος έδειξαν να εξοικειώνονται γρήγορα με το Renault Clio Rally3, παρά το κλατάρισμα που αντιμετώπισαν στο πρώτο από τα τέσσερα περάσματά τους.

Με το βλέμμα στραμμένο στη νίκη που θα τους χαρίσει τον τίτλο στην κατηγορία Rally3, οι Πασχάλης Χατζημάρκος–Μάριος Τσαούσογλου αντιμετώπισαν μηχανικό πρόβλημα στο Clio Rally3 και αρκέστηκαν σε δύο διελεύσεις από το shakedown.

Η βλάβη αποκαταστάθηκε και το πλήρωμα θα ριχτεί κανονικά στη μάχη με το χρονόμετρο την Κυριακή. Αντίστοιχα, μηχανικό πρόβλημα παρουσίασε το Renault Clio Rally3 των Δημήτρη Παλαιοκώστα–Ανδρέα Βίγκου. Έπειτα από μια δύσκολη σεζόν με αρκετές ατυχίες, το πλήρωμα ευελπιστεί σε έναν απροβλημάτιστο αγώνα στον επίλογο του πρωταθλήματος.

Πολύτιμα χιλιόμετρα πίσω από το τιμόνι του Skoda Fabia Rally2 Evo θέλει να συλλέξει ο Γιώργος Παντελάκης, ο οποίος δεν έχει μεγάλη εμπειρία στη χωμάτινη επιφάνεια. Με την καθοδήγηση του Ηλία Παναγιωτούνη, το δίδυμο πραγματοποίησε τέσσερα περάσματα από τη διαδρομή του shakedown, όντας το τέταρτο ταχύτερο πλήρωμα.

Οι Κωνσταντίνος Ζυγογιάννης-Νικόλαος Τσέλλος (Mitsubishi Lancer Evo IX) βελτίωναν συνεχώς την επίδοσή τους στο μήκους 4 χλμ. shakedown και την Κυριακή αναμένεται να είναι ανταγωνιστικοί στη μάχη της Ν.

Πιο πίσω βρέθηκαν οι “Flandy”-Κωνσταντίνος Στεφανής, οι οποίοι με το Ford Fiesta Rally3 επέλεξαν να μην πιέσουν ιδιαίτερα στο shakedown. Από εκεί και πέρα, τη «στιγμή τους» είχαν οι Μηνάς Μπενής-Ταξιάρχης Ασημακόπουλος που βρέθηκαν για λίγο εκτός δρόμου, χωρίς ευτυχώς αρνητικές συνέπειες. Αυτή είναι η πρώτη εμφάνιση του Χαλκιδαίου οδηγού στο χώμα, έχοντας ως στόχο την εξοικείωση με τη συγκεκριμένη επιφάνεια.

Για μια θέση στο βάθρο της Ν θα αγωνιστούν οι Ηλίας Τσετσώνης-Βαγγέλης Παναρίτης που διήλθαν τέσσερις φορές από τη διαδικασία του shakedown με το Subaru Impreza N12, ενώ δύο περάσματα πραγματοποίησε ο Θεόδωρος Καλαμαράς, έχοντας για πρώτη φορά δίπλα του στο Ford Fiesta Rally4 τον Βασίλη Κούγια.

Τα πρώτα του βήματα στο χώρο ως οδηγός κάνει στο 1ο Ράλλυ Παρνασσού ο Δημήτρης Τσιαντής, ο οποίος βελτίωνε τους χρόνους του σε κάθε πέρασμα. Συνοδηγός του στο μαύρο Honda Civic Type R EP3 είναι ο Παντελής Παπανδρέου. Στο προαιρετικό shakedown συμμετείχαν επίσης οι «επιθετικοί» Αλέξανδρος Μουρίκης-Νίκος Τσακίρης που θα «κυνηγήσουν» τη νίκη στην κατηγορία C3 με το Renault Clio Ragnotti, όπως και το μοναδικό ιστορικό αυτοκίνητο, το Ford Escort MKI των Σάββα Τζιλάβη-Αλέξανδρου Ματαλιωτάκη.

Λίγα λόγια για το κέντρο του αγώνα

Η Αμφίκλεια, η πόλη που θα φιλοξενήσει το κέντρο του αγώνα (Service Park, Διοικητικό και Τεχνικό Έλεγχο, Πανηγυρική Εκκίνηση), είναι ένας παραδοσιακός οικισμός που προσφέρει πολλά στους επισκέπτες. Στην κεντρική πλατεία της, κάτω από τη σκιά των πλατάνων, οι επισκέπτες μπορούν να περιηγηθούν στο μοναδικό στην Ελλάδα Μουσείο Άρτου (Ψωμιού) και στο συστεγαζόμενο Μουσείο Επαγγελμάτων Αμφίκλειας, μια ζωντανή αναδρομή στην αγροτική ζωή και την τέχνη του ψωμιού.

* Αρχαία και Θρησκευτικά Μνημεία: Μην παραλείψετε να επισκεφθείτε την Αρχαία Ακρόπολη Αμφίκλειας για μια πανοραμική θέα, καθώς και την ιστορική Ιερά Μονή Δαδιού (Παναγίας Γαυριώτισσας) και το εκπληκτικό εκκλησάκι της Αγίας Ιερουσαλήμ (Αγιαρσαλής), λαξευμένο σε εσοχή βράχου.

* Γαστρονομία: Οι ταβέρνες της περιοχής προσφέρουν τοπικές νοστιμιές και παραδοσιακά προϊόντα, δίνοντας την ευκαιρία σε πληρώματα και θεατές για μια απολαυστική γαστρονομική εμπειρία.

