Η Πορτογαλία έχει μια αξιοσημείωτη ιστορία στη Formula 1, φιλοξενώντας το πρώτο της Grand Prix στο Πόρτο το 1958, καθώς και διοργανώνοντας Σαββατοκύριακα αγώνων στο Μονσάντο και το Εστορίλ κατά τη διάρκεια των 75 ετών του αθλήματος. Μερικοί από τους μεγαλύτερους οδηγούς της Formula 1 έχουν φτάσει στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου στην Πορτογαλία, συμπεριλαμβανομένων των Stirling Moss, Alain Prost, Ayrton Senna και Nigel Mansell.

Πιο πρόσφατα, στην πίστα του Πορτιμάο ήταν όπου ο Λιούις Χάμιλτον ξεπέρασε το ρεκόρ νικών όλων των εποχών του Μίκαελ Σουμάχερ, αφού εξασφάλισε την 92η νίκη του το 2021. Ο Χάμιλτον παραμένει ο μόνος οδηγός του grid που έχει κερδίσει στην πίστα.

Ο Stefano Domenicali, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Formula 1, δήλωσε: «Είμαι ενθουσιασμένος που βλέπω το Portimão να επιστρέφει στο ημερολόγιο της Formula 1 και που το άθλημα συνεχίζει να πυροδοτεί το πάθος της απίστευτης Πορτογαλικής βάσης οπαδών μας. Η πίστα προσφέρει συγκινήσεις από την πρώτη στροφή μέχρι την καρό σημαία, και η ενέργειά της σηκώνει τους οπαδούς από τις θέσεις τους».

Ο Manuel Castro Almeida, Υπουργός Οικονομίας της Πορτογαλίας, δήλωσε: «Η Πορτογαλία επιστρέφει στον χάρτη της Formula 1. Το Grande Prémio de Portugal της F1 θα έχει άμεσο αντίκτυπο στην οικονομική δραστηριότητα, δημιουργώντας ευκαιρίες σε όλη την οικονομική αλυσίδα – από τον τουρισμό έως το εμπόριο και από τις υπηρεσίες έως τις ΜΜΕ – προβάλλοντας τη χώρα ως έναν ανταγωνιστικό και αξιόπιστο προορισμό».

Algarve International Circuit, γνωστό και ως Portimão Circuit

Βρισκόμενο στο ειδυλλιακό Αλγκάρβε, στη νοτιότερη περιοχή της Πορτογαλίας, γνωστό για τις εντυπωσιακές παραλίες και την ιστορική του γοητεία, το σιρκουί των 4,6 χιλιομέτρων προσφέρει στους οδηγούς μια τεχνική πρόκληση, με δραματικές αλλαγές υψομέτρου που κορυφώνονται με μια βουτιά στην τελευταία δεξιά στροφή που οδηγεί πίσω στην ευθεία των πιτ.

Ετοιμάζεται να μπει στο παιχνίδι και η Αλβανία από το 2030

Σύμφωνα με τις δηλώσεις του υπουργού αθλητισμού της Αλβανίας, Blendi Gonxhja, η κυβέρνηση της γειτονικής χώρας, πραγματοποίησε συνομιλίες με την εταιρεία διαχείρισης αθλητικών εγκαταστάσεων Ethara (εδρεύει στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα), η οποία κατασκεύασε και την πίστα Yas Marina στο Άμπου Ντάμπι, ώστε να αναλάβει και τη νέα πίστα στο Ελμπασάν.

Τον Μάρτιο, η κυβέρνηση παρουσίασε το σχέδιο της πίστας των 4,4 χιλιομέτρων ως μέρος ενός συγκροτήματος 600.000τμ. που θα περιλαμβάνει ένα μουσείο vintage αυτοκινήτων, μια πίστα drag και ένα καρτοδρόμιο. Ο πρωθυπουργός Έντι Ράμα δήλωσε ότι η κυβέρνηση στοχεύει να φιλοξενήσει έναν αγώνα της Φόρμουλα 1 έως το 2030. (Δείτε ΕΔΩ την είδηση).