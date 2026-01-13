Η αγωνιστική ομάδα της Citroen που συμμετέχει στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα FIA ABB Formula E, εξασφάλισε την πρώτη της νίκη στην πίστα Autodromo Hermanos Rodriguez.

Η Citroёn Racing γιόρτασε το Σάββατο 10 Ιανουαρίου ένα ιστορικό ορόσημο, καθώς ο Γάλλος κατασκευαστής εξασφάλισε την πρώτη του νίκη στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα FIA ABB Formula E μπροστά σε ένα sold out κοινό στην εμβληματική πίστα Autodromo Hermanos Rodriguez στην Πόλη του Μεξικού.

Ο Nick Cassidy πραγματοποίησε μια τρομερή επίθεση και από την 13η θέση στην εκκίνηση, βρέθηκε στην 1η θέση και πήρε την καρό σημαία, επιδεικνύοντας την υπομονή, την ακρίβεια και την ασταμάτητη αγωνιστική δεινότητα που έχουν γίνει τα χαρακτηριστικά του. Με άψογη διαχείριση ενέργειας και αποτελεσματικές προσπεράσεις, η διαδρομή του Nick μέχρι το υψηλότερο σκαλί του βάθρου ξεσήκωσε τους Μεξικανούς οπαδούς και τόνισε την ανταγωνιστικότητα της Citroёn Racing.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, η Citroёn Racing αποκόμισε συνολικά 29 βαθμούς για το πρωτάθλημα, κάτι που ανέβασε την ομάδα στους 44 συνολικά. Η επίδοση αυτή βλέπει την Citroёn Racing να βρίσκεται στην κορυφή της βαθμολογίας του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος FIA ABB Formula στα Πρωταθλήματα Ομάδων και Οδηγών, σηματοδοτώντας ένα αξιοσημείωτο ξεκίνημα στην πρώτη σεζόν της ομάδας υπό τη σημαία της Citroën. Η νίκη αυτή τοποθετεί επίσης την Stellantis στην κορυφή της βαθμολογίας των κατασκευαστών με 62 βαθμούς.

Η πρώτη αυτή νίκη βασίζεται στην ισχυρή αρχική εμφάνιση της ομάδας στο Σάο Πάολο, όπου ο Cassidy κατέκτησε την 3η θέση στον εναρκτήριο αγώνα τον Δεκέμβριο. Με ένα βάθρο στον 1ο Γύρο και μια νίκη στον 2ο Γύρο, η Citroen Racing αφήνει το Μεξικό ως η κορυφαία ομάδα της 12ης Σεζόν.

Η επιτυχία της ομάδας ενισχύθηκε περαιτέρω από τον Jean-Eric Vergne, ο οποίος πραγματοποίησε επίσης μια εντυπωσιακή εμφάνιση. Ξεκινώντας από την 18η θέση, ο Γάλλος άνοιξε τον δρόμο του μέσα από το γκρουπ των προπορευόμενων μονοθέσιων και έφτασε στην 8η θέση, εξασφαλίζοντας πολύτιμους βαθμούς για το πρωτάθλημα και υπογραμμίζοντας τη δύναμη και το βάθος των οδηγών της ομάδας. Η Citroёn Racing στρέφει τώρα την προσοχή της στον επόμενο γύρο του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος FIA ABB Formula E που θα διεξαχθεί στο Miami στο τέλος του μήνα.

Ο Cyril Blais, Επικεφαλής της ομάδας Citroën Racing Formula E δήλωσε :

«Τι ωραίο Σαββατοκύριακο, και τι τρόπος να γιορτάσουμε με δική μας νίκη τον 150ό αγώνα της Formula E — ειδικά γνωρίζοντας ότι ήμασταν επίσης η ομάδα που κέρδισε τον 50ό και 100ό αγώνα. Αυτό που έγινε εδώ στο Μεξικό είναι απίστευτα ξεχωριστό. Ειλικρινά, μετά τις κατατακτήριες, δεν θα μπορούσα να φανταστώ ένα τέτοιο αποτέλεσμα. Για άλλη μια φορά, η απόδοσή μας αναδεικνύει τη δύναμη και το βάθος αυτής της ομάδας και των οδηγών μας. Το να ξεκινήσουμε τη σεζόν με ένα βάθρο και να το ακολουθήσουμε αμέσως με μια νίκη στον δεύτερο μόλις αγώνα, αλήθεια τι περισσότερο θα μπορούσαμε να ζητήσουμε; Αυτή η νίκη είναι ένας φόρος τιμής στη σκληρή δουλειά και την ανθεκτικότητα όλων στην ομάδα. Θα αφιερώσουμε λίγο χρόνο για να γιορτάσουμε και στη συνέχεια θα ανασκουμπωθούμε για να βεβαιωθούμε ότι θα συνεχίσουμε με την ίδια ορμή στους επόμενους αγώνες. Δεν θεωρούμε ποτέ τίποτα δεδομένο, αλλά εν προκειμένω είμαστε απίστευτα περήφανοι για τον Nick, τον Jean-Eric και ολόκληρη την ομάδα της Citroёn Racing».