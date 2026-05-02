Του Περικλή Χαλάτση

Ο παγκόσμιος πρωταθλητής 2025 Lando Norris έκανε τον ταχύτερο γύρο στο Sprint Qualifying στο Miami και σήμερα θα ξεκινήσει πρώτος, μπροστά από τον Kimi Antonelli και τον teammate του Oscar Piastri.

Οι μηχανικοί στις τρείς εργοστασιακές ομάδες Mercedes, Ferrari και McLaren έκαναν τα πάντα για να βοηθήσουν τους πιλότους τους για να πετύχουν τον καλύτερο χρόνο στο Qualifying Sprint.

Και στις τρείς προσπάθειες SQ1, SQ2 και SQ3 γίνονταν συνεχόμενες αλλαγές. Στην πρώτη προσπάθεια ( SQ1) οι 22 μονομάχοι μπήκαν σταδιακά στην πίστα με την μέση γόμα. Βάσει κανονισμών είναι η μόνη γόμα που είναι διαθέσιμη.

Το πρώτο λάθος έγινε πέντε λεπτά μετά το ξεκίνημα του SQ1. Ο Lance Stroll «λόκαρε» τον πίσω δεξιό τροχό της AMR26 και βγήκε για λίγο εκτός πίστας. Υπήρξε μια μικρή αναστάτωση με την κίτρινη σημαία αλλά τελικά δεν είχαμε διακοπή. Η Ferrari πήρε αρχικά το προβάδισμα. Ο Leclerc σταμάτησε το χρονόμετρο σε 1:28.733.

Ακολούθησε το SQ2 με τις Ferrari και τις McLaren να πρωτοστατούν. Τα ασημένια βέλη των George Russell και Kimi Antonelli αρκέστηκαν 4-6 και τον τετράκις πρωταθλητή Max Verstappen να κατακτά την πέμπτη θέση.

Στο SQ3 παίχθηκαν όλα στα τελευταία λεπτά. Οι ομάδες δεν βιάστηκαν να βγάλουν τα μονοθέσιά τους στην πίστα καθώς έκαναν τις ρυθμίσεις της τελευταίας στιγμής. Η sprint pole θα κρινόταν στα τρία τελευταία λεπτά. Περιθώρια για λάθη δεν υπήρχαν. Ένας καλός γύρος ήταν αρκετός για τον καλύτερο χρόνο.

Τελικά ο Παγκόσμιος Πρωταθλητής του 2025, ο Βρετανός Lando Norris με χρόνο 1:27.869 έσπασε το φράγμα του 1.28 και σήμερα θα ξεκινήσει από την πρώτη θέση. Και ενώ όλοι περίμεναν τον Μονεγάσκο Charles Leclerc να κάνει το 2ο καλύτερο χρόνο, ο Kimi Antonelli για 17 χιλιοστά του δευτερολέπτου «άρπαξε» τη 2η θέση στη σημερινή ακίνηση

Οι χρόνοι

H δράση στις ακτές της Φλόριντα, ξεκινάει σήμερα στις 19.00 ώρα Ελλάδος με τον αγώνα Sprint. Στις 23.00-24.00 θα ακολουθήσει το Qualifying για τον αγώνα της Κυριακής.

Πολλοί θεωρούν ότι οι 22 πιλότοι της F1 επειδή δεν έγιναν οι δύο αγώνες στο Μπαχρέιν και στη Σαουδική Αραβία, λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, έκαναν διακοπές. Κάθε άλλο. Δούλευαν πυρετωδώς με τους μηχανικούς των ομάδων για να βελτιώσουν τα μονοθέσια. Έκαναν ότι ακριβώς θα έκαναν αν γινόντουσαν οι αγώνες. Μάλιστα ο Hamilton σε δήλωση του είπε ότι όλη την ημέρα την πέρναγε με τους μηχανικούς και το μονοθέσιο του και όταν τελείωνε έτρεχε στο γυμναστήριο για να διατηρηθεί σε φόρμα.

Η βαθμολογία των πιλότων μετά τους τρείς πρώτους αγώνες

Kimi Antonelli 72 βαθμούς

Georges Russell 63

Charles Leclerc 49

Georges Hamilton 41

Lando Norris 25 και

Oscar Piastri 21 βαθμούς

Το Miami International Autodrome βρίσκεται στον περιβάλλοντα χώρο του Hard Rock Stadium, στην περιοχή Miami Gardens. Πρόκειται για το κεντρικό στάδιο της πόλης και έδρα των Miami Dolphins, καθώς και κολεγιακών ομάδων αμερικανικού ποδοσφαίρου.

Η σειρά εκκίνησης στο σημερινό Sprint

Η διαδρομή των 5,41 χλμ. περιλαμβάνει 19 στροφές, τρεις ευθείες, υψομετρικές διαφορές και ένα σικέιν. Οι οδηγοί στο 58% του γύρου κινούνται με τέρμα γκάζι. Θα κάνουν 57 γύρους στον αγώνα και θα καλύψουν 308.326 χλμ. Στο σημερινό αγώνα Sprint θα κάνουν 19 γύρους.

Όπως πάντα τα δοκιμαστικά και τον αγώνα μπορείτε να τα παρακολουθήσετε σε απευθείας μετάδοση από τα συνδρομητικά κανάλια του Ant1+ ( (https://www.antennaplus.gr) και το F1 TV Pro. Από την ελεύθερη τηλεόραση του Ant1 τον αγώνα μπορείτε να τον δείτε ετεροχρονισμένα στη 01:00 μετά τα μεσάνυχτα.