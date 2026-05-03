Του Π. Χαλάτση

Οι δύο πιλότοι της McLaren έκαναν το 1-2 στον αγώνα Sprint. Όμως η εντυπωσιακή επανεμφάνιση των Norris και Piastri δεν επαναλήφθηκε στο Qualifying για την Pole Position του 4ου γύρου της χρονιάς. Χθες στα χρονομετρημένα δοκιμαστικά για την πρώτη θέση εκκίνησης στον αγώνα στις τέσσερις πρώτες θέσεις είχαμε τέσσερις πιλότους από τέσσερις διαφορετικές ομάδες. Ο νεαρός πιλότος της Mercedes Kimi Antonelli όχι μόνο απέδειξε ότι είναι ένας από τους πιο γρήγορους οδηγούς της F1 αλλά και ότι δεν κάνει “παιδικά” λάθη.

Ο νεαρός Kimi Antonelli κέρδισε για 3η συνεχόμενη φορά την Pole Position και σήμερα θα ξεκινήσει από την πρώτη γραμμή του grip. Βέβαια στο σημερινό αγώνα πολλά θα εξαρτηθούν από τον καιρό, τη ψυχολογία των πιλότων αλλά και από τη σωστή επιλογή των ελαστικών.

Οι προβλέψεις των μετεωρολόγων λένε ότι το πιθανότερο είναι ο αγώνας να ξεκινήσει χωρίς βροχή αλλά στη συνέχεια θα ακολουθήσει ακόμη και καταιγίδα.

Ο αγώνας σήμερα θα ξεκινήσει στις 11 το βράδυ (ώρα Ελλάδος). Ο Antonelli στην πρώτη γραμμή, ακριβώς πίσω του ο Max Verstappen που άρχισε να κάνει χρόνους και να βρίσκεται μέσα στον ανταγωνισμό και στην 3η γραμμή ο Charles Leclerc. Ο Μονεγάσκος έχει πολλές πιθανότητες να κάνει μια καλή εκκίνηση και να στρίψει πρώτος . Βέβαια όλα αυτά θα εξαρτηθούν και από την ψυχολογία που θα έχουν οι δύο μπροστινοί οδηγοί.

Σειρά εκκίνησης

Τι έγινε στον αγώνα Sprint

Λίγες ώρες πριν το Qualifying έγινε ο αγώνας Sprint. Εκεί κυριάρχησαν οι McLaren. Οι Lando Norris και Oscar Piastri έκαναν το 1-2 και έδωσαν πολλές ελπίδες για επιστροφή στα βάθρα.

O Lando Norris έστριψε πρώτος και χωρίς να απειληθεί από κανέναν ξεκίνησε να απομακρύνεται από τον δεύτερο Oscar Piastri. Πίσω από τις δύο McLaren βρέθηκε ο Charles Leclerc ο οποίος βρίσκεται σε τρομερή φόρμα. O Max Verstappen και o Lewis Hamilton πήραν τρεις και δύο βαθμούς αντίστοιχα. Ο Ολλανδός είπε ότι ανέβασε ρυθμό, πήρε μια καλή θέση αλλά ακόμη δεν αισθάνεται άνετα με το μονοθέσιο του.

Η πίστα

Η διαδρομή των 5,41 χλμ. περιλαμβάνει 19 στροφές, τρεις ευθείες, υψομετρικές διαφορές και ένα σικέιν. Οι οδηγοί στο 58% του γύρου κινούνται με τέρμα γκάζι. Θα κάνουν 57 γύρους στον αγώνα και θα καλύψουν 308.326 χλμ

Ο αγώνας ξεκινάει σήμερα Κυριακή 3 Μαΐου στις 23.00

Τον αγώνα θα τον μεταδώσουν σε απευθείας σύνδεση τα συνδρομητικά κανάλια του Ant1+ (https://www.antennaplus.gr) και το F1 TV Pro. Η ελεύθερη τηλεόραση του Ant1 θα μεταδώσει τον αγώνα ετεροχρονισμένα στη 01:00 μετά τα μεσάνυχτα. Δηλαδή με καθυστέρηση δύο ωρών.