Η Monza έχει προσφέρει μερικές πραγματικά αξέχαστες, κορυφαίες στιγμές όλα αυτά τα χρόνια, από τότε που φιλοξένησε για πρώτη φορά αγωνιστικό τριήμερο της F1 το 1950. Θα ήταν αδύνατο να τις απαριθμήσουμε όλες, αλλά θα σας αναφέρουμε τις πιο σημαντικές που έγραψαν ιστορία.

1971 – Ο Πίτερ Γκέθιν, ορμώντας από την 11η θέση της εκκίνησης, κατέκτησε τη μοναδική του νίκη στην F1 σε μια εκπληκτική μάχη slipstream. Ο οδηγός της BRM κέρδισε τον Ρόνι Πίτερσον με διαφορά μόλις 0,01 δευτερολέπτων, με τα πέντε πρώτα μονοθέσια να περνούν τη γραμμή του τερματισμού μέσα σε 0,61 δευτερόλεπτα, σε αυτό που παραμένει το πιο οριακό φινάλε στην ιστορία της F1.

1988 – Η σύγκρουση του Άιρτον Σένα προς το τέλος του αγώνα με τη Williams του Ζαν-Λουί Σλεσέρ –ο οποίος βρισκόταν έναν γύρο πίσω– χάρισε τη νίκη στον Γκέρχαρντ Μπέργκερ της Ferrari και τη δεύτερη θέση στον Μικέλε Αλμπορέτο. Το απροσδόκητο «1-2» ήρθε λιγότερο από έναν μήνα μετά τον θάνατο του ιδρυτή της ομάδας, Έντσο Φεράρι, πυροδοτώντας έντονα συναισθηματικούς πανηγυρισμούς.

1996 – Ο Μίκαελ Σουμάχερ κέρδισε το Ιταλικό Grand Prix κατά την πρώτη του σεζόν με τη Ferrari, αντικρίζοντας την καρό σημαία μπροστά από τον Ζαν Αλεζί. Έτσι, κατέκτησε την πρώτη νίκη της Scuderia στη Μόντσα από το 1988 και κέρδισε ακόμη περισσότερο την αγάπη των Tifosi.

2008 – Ο Σεμπάστιαν Φέτελ δάμασε τις βρεγμένες συνθήκες για να κατακτήσει μια εντυπωσιακή παρθενική νίκη στην F1 για λογαριασμό της Toro Rosso. Ο 21χρονος τότε οδηγός εκκίνησε από την pole position και έλεγξε τον αγώνα για να γίνει ο νεότερος, μέχρι εκείνη την εποχή, νικητής σε Grand Prix.

2019 – Ο Σαρλ Λεκλέρ άντεξε τη συνεχή πίεση από τους οδηγούς της Mercedes για να εξασφαλίσει την πρώτη νίκη της Ferrari στο Ιταλικό Grand Prix μετά το 2010, προκαλώντας αξέχαστους πανηγυρισμούς κάτω από το βάθρο της Μόντσα.

2020 – Ένα Αυτοκίνητο Ασφαλείας, μια κόκκινη σημαία και μια ποινή για τον πρωτοπόρο του αγώνα, Λιούις Χάμιλτον, ανακάτεψαν την κατάταξη και βοήθησαν τον Πιερ Γκασλί να κατακτήσει την παρθενική του νίκη στην F1. Ο οδηγός της AlphaTauri κράτησε πίσω του τον Κάρλος Σάινθ για να κερδίσει με διαφορά μόλις 0,415 δευτερολέπτων, γινόμενος ο πρώτος Γάλλος οδηγός που κερδίζει αγώνα της F1 έπειτα από 24 χρόνια.

2021 – Οι διεκδικητές του τίτλου, Μαξ Φερστάπεν και Λιούις Χάμιλτον, εγκατέλειψαν μετά από μεταξύ τους σύγκρουση στο πρώτο σικέιν. Στη συνέχεια, ο Ντάνιελ Ρικάρντο οδήγησε την κούρσα μέχρι τον τερματισμό, ακολουθούμενος από τον ομόσταυλό του, Λάντο Νόρις, «σφραγίζοντας» ένα αξέχαστο «1-2» για τη McLaren και την πρώτη νίκη της ομάδας από το 2012.

2024 – Ο Σαρλ Λεκλέρ χάρισε άλλη μια εντός έδρας νίκη στη Ferrari με μια τολμηρή στρατηγική ενός pit stop. Διαχειρίστηκε αριστοτεχνικά τα ελαστικά του, τερμάτισε μπροστά από τους Όσκαρ Πιάστρι και Λάντο Νόρις, και έστειλε τους Tifosi για άλλη μια φορά στα ουράνια.