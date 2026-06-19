Χωρίς να υπάρχει κάποια άλλη εξήγηση απλά ανακοινωθηκε ότι ο αγώνας δεν θα γίνει. Γιατί όμως. Δεν έχει ανακοινωθεί αν πρόκειται για οικονομικό θέμα, πρόβλημα αδειοδοτήσεων, έλλειψη συμμετοχών ή οργανωτικές δυσκολίες.

Το Moreas Tour είναι αγώνας που μετράει στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Regularity της ΕΟ ΦΙΛΠΑ και η ακύρωσή του επηρεάζει το πρόγραμμα και πιθανώς τη βαθμολογία του πρωταθλήματος, κάτι για το οποίο αναμένεται νεότερη διευκρίνιση από την Ομοσπονδία. Στον χώρο των αγώνων regularity συνήθως τέτοιες ακυρώσεις συνδέονται με:

Δυσκολίες εξασφάλισης των απαιτούμενων εγκρίσεων,

Προβλήματα στη χάραξη ή ασφάλεια της διαδρομής,

Οργανωτικά ή οικονομικά ζητήματα του σωματείου, ή

Πολύ μικρό αριθμό δηλώσεων συμμετοχής.

Αναμένουμε να μάθουμε και τα ακριβή αίτια της ματαίωσης του αγώνα.