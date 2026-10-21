Στις 7 και 8 Νοεμβρίου το Αλιβέρι Ευβοίας θα φιλοξενήσει για πρώτη φορά αγώνα ράλλυ. Το myKTEO 13ο Φθινοπωρινό Ράλλυ 2026 αποτελεί τον πέμπτο και τελευταίο γύρο του 62ου Πανελληνίου Πρωταθλήματος Ράλλυ Χώματος.

Ο αγώνας με συντελεστή 1.5, είναι ο πέμπτος γύρος του θεσμού και έχει ιδιαίτερη βαθμολογική σημασία για τρία πληρώματα που διεκδικούν το φετινό τίτλο. Όποιοι τον παρακολουθήσουν είναι σίγουρο ότι θα δουν πολύ καλό αγώνα αφού οι τρείς διεκδικητές του πρωταθλήματος θα δώσουν μάχη με τα χρονόμετρα για το πρώτο σκαλοπάτι του βάθρου.

Το myKTEO 13ο Φθινοπωρινό Ράλλυ 2026 προσμετράει και στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ράλλυ Ιστορικών αυτοκινήτων.

Το πρόγραμμα

Ο Διοικητικός και Τεχνικός Έλεγχος του αγώνα θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του ονομαστικού χορηγού του αγώνα, στο myKTEO Αλιβερίου, στην Εθνική Oδό Αλιβερίου – Λέπουρων (περιοχή Βέλος, Αλιβέρι), το Σάββατο 7 Νοεμβρίου, από τις 09:00 έως τις 13:00.

Το shakedown του αγώνα θα διεξαχθεί από τις 12:30 έως τις 15:30 σε διαδρομή της περιοχής «Άγιος Ιωάννης Αλιβερίου».

Την ίδια ημέρα, στις 18:30, στην Πλατεία Λιγνιτωρύχου, θα πραγματοποιηθεί η Πανηγυρική Εκκίνηση του myKTEO 13ου Φθινοπωρινού Ράλλυ, σηματοδοτώντας την έναρξη της αγωνιστικής δράσης στο Αλιβέρι.

Λίγα λεπτά αργότερα, στις 18:45, το πρώτο πλήρωμα θα πάρει εκκίνηση στην πρώτη ειδική διαδρομή του αγώνα, την «Mylaki Shipping Agency Μεσονήσι». Η μήκους 4,35 χιλιομέτρων διαδρομή θα διεξαχθεί υπό το φως των προβολέων και παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς συνδυάζει χώμα σε ποσοστό 65% και άσφαλτο σε ποσοστό 35%. Τα πληρώματα, στη συνέχεια, θα εισέλθουν στο Service Park το οποίο θα φιλοξενείται στο Τσαρπάλειο Δημοτικό Γήπεδο Αλιβερίου για 45λεπτο service, προκειμένου οι μηχανικοί να προετοιμάσουν τα αγωνιστικά αυτοκίνητα για το δεύτερο και πιο απαιτητικό σκέλος του αγώνα.

Την Κυριακή 8 Νοεμβρίου, η αγωνιστική δράση θα ξεκινήσει στις 09:31 με τη δεύτερη Ειδική Διαδρομή του αγώνα, τον «Γαβαλά», μήκους 14,37 χιλιομέτρων. Στις 10:14, τα πληρώματα θα αγωνιστούν στην Ειδική Διαδρομή «Μαντράκι», μήκους 8,30 χιλιομέτρων, ενώ το πρώτο loop θα ολοκληρωθεί με την «Sharebox Αποκάλυψη», μήκους 15,57 χιλιομέτρων, η οποία θα ξεκινήσει στις 10:42. Μετά την ολοκλήρωση των τριών ειδικών διαδρομών, τα πληρώματα θα επιστρέψουν στο Service, πριν πάρουν και πάλι εκκίνηση στις Ειδικές Διαδρομές «Γαβαλάς», «Μαντράκι» και «Sharebox Αποκάλυψη», για τη δεύτερη και τελευταία διέλευσή τους από αυτές.

Ο τερματισμός του αγώνα θα πραγματοποιηθεί στον Κάραβο Αλιβερίου στις 14:17, ενώ οι απονομές θα ακολουθήσουν στις 16:00, στο ίδιο μέρος. Το συνολικό μήκος των Ειδικών Διαδρομών του myKTEO 13ου Φθινοπωρινού Ράλλυ ανέρχεται σε 80,83 αγωνιστικά χιλιόμετρα, σε μια συνολική διαδρομή 130,38 χιλιομέτρων.

Ο αγώνας του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Ράλλυ Ιστορικών Αυτοκινήτων θα περιλαμβάνει τις τέσσερις πρώτες ειδικές διαδρομές του προγράμματος, «Μεσονήσι», «Γαβαλάς 1», «Μαντράκι 1» και «Αποκάλυψη 1».

Διοργανωτής είναι το Αγωνιστικό Σωματείο Μηχανοκίνητου Αθλητισμού (Α.Σ.Μ.Α.), με τον αγώνα να διεξάγεται υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου. Ονομαστικός χορηγός είναι το myKTEO, ενώ στο πλευρό της διοργάνωσης είναι η Sharebox, η Mylaki Shipping Agency LTD, η Seajets και η Clevermedia. Ιδιαίτερα σημαντική είναι, επίσης, η ανταπόκριση της τοπικής κοινωνίας, καθώς δεκάδες επιχειρήσεις της ευρύτερης περιοχής έχουν αγκαλιάσει και στηρίξει έμπρακτα τη φετινή διοργάνωση.

Χορηγοί επικοινωνίας είναι οι 4Τροχοί, το Ράδιο Αλιβέρι 102.2, η Ταμυναϊκή Ραδιοφωνία 103.9 και η Εφημερίδα Ζεύξη.

Ο Ηλεκτρονικός Πίνακας Ανακοινώσεων του αγώνα θα είναι διαθέσιμος μέσω της εφαρμογής Sportity, με κωδικό πρόσβασης ASMA2026, καθώς και μέσω του ακόλουθου συνδέσμου: Ηλεκτρονικός Πίνακας Ανακοινώσεων – myKTEO 13ο Φθινοπωρινό Ράλλυ.

Οι δηλώσεις συμμετοχής θα ολοκληρωθούν την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου, στις 23:59. Οι συμμετοχές υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω του Συστήματος Διαδικτυακής Διαχείρισης Αγώνων (ΣΔΔΑ) της ΟΜΑΕ, στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.e-omae-epa.gr/RaceList.aspx. (Πληροφορίες στο τηλ. 210 8087267, email: agonistiko.auto@gmail.com, www.agonistiko.gr. -Facebook page: https://www.facebook.com/asma.agonistiko/)

Πληροφορίες από το Γραφείο Τύπου Α.Σ.Μ.Α (Αγωνιστικό Σωματείο Μηχανοκίνητου Αθλητισμού)