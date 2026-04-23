Επιμέλεια: Π. Χαλάτσης

Η πρεμιέρα του Πρωταθλήματος NASCAR Euro Series του 2026 δεν ήταν αυτή που ονειρευόταν ο Έλληνας πρωταθλητής. Το συμβάν του Σαββάτου του στέρησε την ευκαιρία να πανηγυρίσει ένα καλό αποτέλεσμα. Ο Πρωταθλητής του 2025 στην κατηγορία OPEN μπορεί να μην ανέβηκε στο βάθρο, όμως ξέρει πολύ καλά ότι το λάθος δεν ήταν δικό του.

Το Σάββατο ο αγώνας της κατηγορίας V8GP ουσιαστικά ολοκληρώθηκε πριν καλά-καλά αρχίσει για τον 24άχρονο οδηγό. Πριν καν συμπληρωθεί ο πρώτος γύρος υπήρξε επαφή δύο αγωνιστικών αυτοκινήτων, με αποτέλεσμα να βρεθούν στο γρασίδι κι εν συνεχεία ανεξέλεγκτα να πέσουν πάνω σε τέσσερα άλλα αυτοκίνητα που βρίσκονταν λίγο πιο μπροστά. Ένα έξ’ αυτών ήταν του Θωμά Κρασώνη, ο οποίος μετά δυσκολίας κατάφερε μετά το συμβάν να φτάσει στα πιτ, όπου οι μηχανικοί της PK Carsport μέσα σε λίγα λεπτά κατάφεραν να επιδιορθώσουν σε μεγάλο βαθμό τη ζημιά. Ο Κρασώνης επέστρεψε στην πίστα και προσπάθησε να κάνει έναν καλό γύρο που θα του έδινε την ευκαιρία να ξεκινήσει από τις πρώτες σειρές του grid στον αγώνα της Κυριακής.

Την Κυριακή ο Κρασώνης εκκίνησε από την 14η θέση του grid, όμως με το που συμπληρώθηκε ο πρώτος γύρος είχε ήδη κερδίσει τέσσερις θέσεις. Εν συνεχεία κινήθηκε ταχύτατα και συνάμα προσεκτικά, και σε συνδυασμό με τις εγκαταλείψεις των Jouffreau και O’Brien, αλλά και με τα προβλήματα που αντιμετώπισε ο νικητής του Σαββάτου, Gianmarco Ercoli, έφτασε μέχρι την τέταρτη θέση. Η διαφορά που είχε δημιουργηθεί από τους Vittorio Ghirelli, Garrett Lowe και Nelson Piquet jr., όμως, ήταν τέτοια που όσο κι αν προσπάθησε ο Έλληνας οδηγός, δεν μπόρεσε να ανέβει στο βάθρο. Νικητής αναδείχθηκε ο teammate του Κρασώνη στην PK Carsport, Vittorio Ghirelli, με δεύτερο τον Lowe και τρίτο τον πρώην πιλότο της Formula 1, Piquet jr. Έπειτα από το πρώτο αγωνιστικό διήμερο, ο Θωμάς Κρασώνης βρίσκεται στην 7η θέση της βαθμολογίας της κατηγορίας V8GP με 53 βαθμούς.

Ο Θωμάς Κρασώνης τη φετινή σεζόν συμμετέχει την κατηγορία V8GP, η οποία μέχρι πέρυσι ονομαζόταν PRO, οδηγώντας την Chevrolet Camaro με τον αριθμό «13» της κορυφαίας ομάδας του Πρωταθλήματος, της βελγικής PK Carsport.

Κρασώνης: «Παλέψαμε για το βάθρο…»

Εξουθενωμένος από την υπερπροσπάθεια που κατέβαλε στον αγώνα της Κυριακής στη Βαλένθια ήταν ο Θωμάς Κρασώνης. «Ήταν μια πολύ απαιτητική διαδικασία, αλλά θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι κομβικό ρόλο διαδραμάτισε το γεγονός ότι είχα ελαστικά σε πολύ καλή κατάσταση, εξαιτίας όσων συνέβησαν το Σάββατο» τόνισε αρχικά ο Πρωταθλητής της OPEN για το 2025.

«Η ομάδα έκανε εξαιρετική δουλειά μέχρι πολύ αργά το βράδυ του Σαββάτου, προκειμένου το αυτοκίνητο να είναι πανέτοιμο για τον αγώνα της Κυριακής. Και θα ήθελα να τους ευχαριστήσω ιδιαίτερα γι’ αυτό. Δεν είχα καμία αμφιβολία για το πόσο καλή ομάδα είναι η PK Carsport, αλλά σε αυτή τη δύσκολη συνθήκη ήταν σημαντικό ότι μπορέσαμε να έχουμε ένα τόσο καλό αυτοκίνητο, έπειτα από τη σφοδρή σύγκρουση του Σαββάτου. Ήταν αδύνατον να αποφύγουμε το συγκεκριμένο συμβάν το Σάββατο» προσέθεσε.

Για τον αγώνα της Κυριακής, ο Θωμάς Κρασώνης είπε: «Ξεκινήσαμε καλά, κάναμε τέσσερις προσπεράσεις στον πρώτο ενάμισι γύρο και χάρη και στα καλά ελαστικά, μπορέσαμε να έχουμε έναν πάρα πολύ καλό ρυθμό. Στο τέλος του αγώνα είχαμε εξαιρετικό γυρολόγιο. Ανέβηκα μέχρι την τέταρτη θέση, όμως ήταν αδύνατον να φτάσω τον Nelson Piquet jr. Είναι ένας πολύ έμπειρος οδηγός και αυτοί οι οδηγοί σπάνια κάνουν λάθη. Ο Lowe έκανε επίσης εξαιρετικό αγώνα, ενώ για τον Ghirelli δεν χρειάζεται να πούμε πολλά πράγματα. Όταν έχεις δύο τίτλους στην κορυφαία κατηγορία, δεν κάνεις λάθη. Και ο Vittorio δεν έκανε κανένα λάθος. Το σημαντικό είναι ότι κατακτήσαμε αρκετούς βαθμούς της Κυριακή. Ελπίζω να μην κάνω άλλον κακό αγώνα μέχρι τα play off, ούτως ώστε το αποτέλεσμα του αγώνα του Σαββάτου στη Βαλένθια να είναι αυτό που δεν θα προσμετρήσει στη βαθμολογία μου για την κανονική περίοδο».

Και ολοκλήρωσε: «Ευχαριστώ ιδιαίτερα τον χορηγό μου, την Costamare Shipping Company, η οποία για ακόμη μία χρονιά βρίσκεται στο πλευρό μου στηρίζοντας την προσπάθεια που κάνουμε, καθώς και την οικογένειά μου».

