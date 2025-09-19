Ο Πρωταθλητής της κατηγορίας OPEN στην regular season στο NASCAR Euro Series Θωμάς Κρασώνης βρίσκεται στο Oschersleben της Γερμανίας όπου αύριο 20/9 και μεθαύριο 21/9 θα διεξαχθεί ο πρώτος διπλός αγώνας των πλέι οφ του Πρωταθλήματος. Το σημαντικό είναι ότι σε καθέναν αγώνα θα απονεμηθούν διπλοί βαθμοί.

Ο Κρασώνης μετά την εξαιρετική παρουσία του στον αγώνα του Most στην Τσεχία, όπου πανηγύρισε τη νίκη και στους δύο αγώνες της κατηγορίας OPEN και με τους 40 βαθμούς που συγκέντρωσε έφτασε τους 246 βαθμούς. Τώρα βρίσκεται στην κορυφή της βαθμολογίας, πέντε βαθμούς μπροστά από τον Martin Doubek και 17 από τον Melvin De Groot.

Σε ό,τι αφορά στην κατηγορία PRO, ο Θωμάς Κρασώνης έχει 233 βαθμούς και είναι τέταρτος στην κατάταξη, ενώ είναι και δεύτερος στην επιμέρους βαθμολογία των juniors. Στην κατάταξη των ομάδων είναι τέταρτος, με 118 βαθμούς.

Ο τόπος διεξαγωγής του διήμερου πρώτου αγώνα των πλέι οφ είναι το Motorsport Arena Oschersleben, μια τεχνική και γρήγορη πίστα 3,667 χιλιομέτρων, γνωστή για τους εντυπωσιακούς αγώνες που προσφέρει, αλλά και τις συναρπαστικές μάχες. Συνολικά 57 διαφορετικοί οδηγοί, που εκπροσωπούν 20 χώρες, θα δώσουν το «παρών» στον γερμανικό αγώνα του NASCAR Euro Series.

Ο Θωμάς Κρασώνης και φέτος συμμετέχει και στις δύο κατηγορίες του NASCAR Euro Series, την PRO και την ΟΡΕΝ, οδηγώντας σε όλους τους αγώνες την Chevrolet Camaro με τον αριθμό «13» της κορυφαίας ομάδας του Πρωταθλήματος, της βελγικής PK Carsport.

Υποστηρικτές της προσπάθειας του Θωμά Κρασώνη στο NASCAR Euro Series είναι η Costamare Shipping Company και η Γαλακτοβιομηχανία «Δωδώνη», ενώ η ιατρική κάλυψη παρέχεται από τον Όμιλο Ιατρικού Αθηνών.

Το πρόγραμμα και οι μεταδόσεις του τριημέρου

Το αγωνιστικό πρόγραμμα ξεκίνησε το μεσημέρι με τις ελεύθερες δοκιμές. Οι πρώτες της PRO ξεκίνησαν στις 2.30 μ.μ. και της OPEN στις 3.15 μ.μ. Οι δεύτερες ελεύθερες θα διεξαχθούν στις 5.30 μ.μ. για την PRO και στις 6.15 μ.μ. για την OPEN.έγιναν της Παρασκευής.

Το πρόγραμμα του Σαββάτου ξεκινά με τις κατατακτήριες της PRO που θα ξεκινήσουν στις 11 π.μ.. Θα ακολουθήσουν οι κατατακτήριες της ΟΡΕΝ στις 11.45 π.μ. Ο πρώτος αγώνας της PRO θα ξεκινήσει στις 3.30 μ.μ. και θα έχει διάρκεια 20 γύρους (73,92 χλμ). Ο αντίστοιχος πρώτος αγώνας της ΟΡΕΝ θα ξεκινήσει στις 6.20 μ.μ. και θα έχει διάρκεια 16 γύρους (59,14 χλμ).

Την Κυριακή η εκκίνηση του δεύτερου αγώνα της OPEN θα δοθεί στις 12 το μεσημέρι και θα έχει διάρκεια 16 γύρους. Η αυλαία του τριημέρου θα πέσει στις 3.30 μ.μ. με την εκκίνηση του δεύτερου αγώνα της PRO, με διάρκεια 20 γύρους.

Όλες οι προαναφερθείσες ώρες είναι Ελλάδος. O ANT1+ θα μεταφέρει στους συνδρομητές του όλη τη δράση από τους αγώνες τόσο του Σαββάτου όσο και της Κυριακής, με περιγραφή στα ελληνικά! Παράλληλα θα υπάρχει απευθείας κάλυψη και μέσα από το επίσημο κανάλι του EuroNASCAR στο YouTube

Κρασώνης: «Είμαστε έτοιμοι να τα δώσουμε»

Ο Θωμάς Κρασώνης προετοιμάστηκε εντατικά για το πρώτο μεγάλο ραντεβού των πλει οφ του NASCAR Euro Series. Αμέσως μετά τον αγώνα του Most ο πρώτος Έλληνας επαγγελματίας οδηγός αγώνων μετέβη στο Oschersleben όπου υπό τις οδηγίες του Alon Day έκανε δοκιμές, προκειμένου να είναι πανέτοιμος για το αγωνιστικό διήμερο στη γερμανική πίστα.

«Για να είμαι ειλικρινής, δεν πρόλαβα να ξεκουραστώ καθόλου μετά το Most, καθώς αμέσως μετά τον αγώνα πήγαμε στη Γερμανία για να κάνουμε με την ομάδα και τον Alon δοκιμές ενόψει των πλει οφ. Όλα κύλησαν πολύ καλά, είμαστε απόλυτα ικανοποιημένοι από τη δουλειά που κάναμε στην πίστα και είμαστε έτοιμοι να τα δώσουμε όλα. Το Πρωτάθλημα έχει φτάσει στην πιο κρίσιμη καμπή του, καθώς οι διπλοί βαθμοί σε καθέναν από τους αγώνες που απομένουν μπορούν να διαδραματίσουν κομβικό ρόλο στη μάχη του τίτλου. Ωστόσο δεν έχουμε κανένα άγχος και θα τα δώσουμε όλα στην πίστα» επεσήμανε ο Θωμάς Κρασώνης.

Και προσέθεσε: «Θέλω να ευχαριστήσω για ακόμη μία φορά όλους όσοι είναι δίπλα μου. Τους χορηγούς μου, την Costamare και τη Δωδώνη, τον Alon Day που με έχει βοηθήσει πάρα πολύ τους τελευταίους μήνες να εξελιχθώ ως οδηγός, τον γυμναστή μου Πωλ Τύμπα, την οικογένειά μου που με στηρίζει, τους φίλου μου και φυσικά την ομάδα μου, την PK Carsport».