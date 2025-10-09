Ώρα τελικού για τον Θωμά Κρασώνη! ‘Οπως συνέβη και στους ημιτελικούς του Oschersleben, έτσι και στο Zolder οι βαθμοί που θα απονεμηθούν στους οδηγούς είναι διπλοί σε κάθε αγώνα.

Ο Κρασώνης προέρχεται από ένα πάρα πολύ καλό αγωνιστικό διήμερο στη Γερμανία, όπου πέραν του ότι ανέβηκε για ακόμη μία φορά στο βάθρο των νικητών, συνέλεξε πολύτιμους βαθμούς στη μάχη που δίνει για την κατάκτηση του τίτλου στην κατηγορία OPEN. Εκεί όπου ο 23χρονος οδηγός με 396 βαθμούς είναι στην κορυφή της κατάταξης και στο +35 από τον έτερο διεκδικητή του τίτλου, τον Τσέχο Martin Doubek.

Ο Έλληνας επαγγελματίας οδηγός αγώνων βρίσκεται ήδη στο Βέλγιο, όπου το προσεχές Σαββατοκύριακο 11 και 12 Οκτωβρίου, θα διεξαχθούν οι τελευταίοι δύο αγώνες για το NASCAR Euro Series του 2025, οι οποίοι αποτελούν και τους τελικούς της σεζόν.

Σε ό,τι αφορά στην κατηγορία PRO, ο Θωμάς Κρασώνης έχει 327 βαθμούς και είναι πέμπτος στην κατάταξη, ενώ είναι και τρίτος στην επιμέρους βαθμολογία των juniors.

Ο τόπος διεξαγωγής του δεύτερου διήμερου αγώνα των πλέι οφ είναι το Zolder του Βελγίου, μια πίστα 4,011 χιλιομέτρων με δέκα στροφές και μεγάλες ευθείες. Ο Θωμάς Κρασώνης και φέτος συμμετέχει και στις δύο κατηγορίες του NASCAR Euro Series, την PRO και την ΟΡΕΝ, οδηγώντας σε όλους τους αγώνες την Chevrolet Camaro με τον αριθμό «13» της κορυφαίας ομάδας του Πρωταθλήματος, της βελγικής PK Carsport.

Υποστηρικτές της προσπάθειας του Θωμά Κρασώνη στο NASCAR Euro Series είναι η Costamare Shipping Company και η Γαλακτοβιομηχανία «Δωδώνη», ενώ η ιατρική κάλυψη παρέχεται από τον Όμιλο Ιατρικού Αθηνών.

Το πρόγραμμα και οι μεταδόσεις του τριημέρου

Το αγωνιστικό πρόγραμμα ξεκινά με τις ελεύθερες δοκιμές το μεσημέρι της Παρασκευής. Οι πρώτες ελεύθερες της PRO ξεκινούν στις 3.05 μ.μ. και της OPEN στις 3.45 μ.μ., ενώ οι δεύτερες ελεύθερες θα διεξαχθούν στις 5.05 μ.μ. για την PRO και στις 5.45 μ.μ. για την OPEN.

Το πρόγραμμα του Σαββάτου ξεκινά με τις κατατακτήριες της PRO που θα ξεκινήσουν στις 11 π.μ.. Θα ακολουθήσουν οι κατατακτήριες της ΟΡΕΝ στις 11.55 π.μ. Ο πρώτος αγώνας της PRO θα ξεκινήσει στις 3 μ.μ. και θα έχει διάρκεια 18 γύρους (72,20 χλμ). Ο αντίστοιχος πρώτος αγώνας της ΟΡΕΝ θα ξεκινήσει στις 5.55 μ.μ. και θα έχει διάρκεια 15 γύρους (60.17 χλμ).

Την Κυριακή η εκκίνηση του δεύτερου αγώνα της OPEN θα δοθεί στις 12.30 μ.μ. και θα έχει διάρκεια 15 γύρους. Η αυλαία του τριημέρου θα πέσει στις 3.45 μ.μ. με την εκκίνηση του δεύτερου αγώνα της PRO, με διάρκεια 18 γύρους.

Όλες οι προαναφερθείσες ώρες είναι Ελλάδος. O ANT1+ θα μεταφέρει στους συνδρομητές του όλη τη δράση από τους αγώνες τόσο του Σαββάτου όσο και της Κυριακής, με περιγραφή στα ελληνικά! Παράλληλα θα υπάρχει απευθείας κάλυψη και μέσα από το επίσημο κανάλι του EuroNASCAR στο YouTube

Κρασώνης: «Είμαστε πανέτοιμοι για τον τελικό της χρονιάς»

Όπως συμβαίνει πάντα, ο Θωμάς Κρασώνης προετοιμάστηκε εντατικά για το φινάλε της φετινής σεζόν στο Βέλγιο. Μετά τον αγώνα της Γερμανίας ο 23άχρονος οδηγός μετέβη στο Zolder, όπου υπό τις οδηγίες του Alon Day έκανε δοκιμές, προκειμένου να είναι πανέτοιμος για τον μεγάλο «τελικό» της χρονιάς.

«Όταν ξεκινούσε η σεζόν, ένα από τα μεγάλα όνειρά μου ήταν να μπορούσα στο τέλος αυτής να κατακτήσω έναν τίτλο. Αυτό το πολύμηνο ταξίδι μας φέρνει σήμερα ένα βήμα πριν από την επίτευξη αυτού του στόχου. Η πρωτοπορία στη βαθμολογία της OPEN σίγουρα είναι κάτι πολύ σημαντικό, μιας και έχουμε μόνο ένα αγωνιστικό διήμερο για να ολοκληρωθεί το Πρωτάθλημα, ωστόσο πρέπει να κάνουμε ακριβώς ό,τι κάναμε και στους προηγούμενους αγώνες, ώστε το βράδυ της Κυριακής να κάνουμε τον απολογισμό της σεζόν και να έχουμε στα χέρια μας αυτό που όλοι μας, σε αυτή την ομάδα, επιθυμούμε» επεσήμανε ο Θωμάς Κρασώνης.

Και προσέθεσε: «Δεν είναι ώρα για μεγάλες κουβέντες, αλλά μόνον για οδήγηση. Πήγαμε την περασμένη εβδομάδα στο Zolder για να κάνουμε δοκιμές, όλα πήγαν καλά, είδαμε αρκετά πράγματα με τον προπονητή μου Alon Day και είμαστε πανέτοιμοι για να αντιμετωπίσουμε τη μεγάλη πρόκληση του τελικού. Θέλω να ευχαριστήσω για ακόμη μία φορά όλους όσοι είναι δίπλα μου. Τους χορηγούς μου, την Costamare και τη Δωδώνη, τον Alon Day που με έχει βοηθήσει πάρα πολύ τους τελευταίους μήνες να εξελιχθώ ως οδηγός, τον γυμναστή μου Πωλ Τύμπα, την οικογένειά μου που με στηρίζει, τους φίλους μου και φυσικά την ομάδα μου, την PK Carsport».