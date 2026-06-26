Ενώ η πρώτα μέρα του EKO Rally Acropolis είχε κυλήσει ομαλά και χωρίς παρατράγουδα, κάποιος “θεατής” αποφάσισε να κάνει κάτι το οποίο δεν έχουμε ξαναδεί. Σε χαρακτηριστικό πλάνο που μεταδόθηκε από το επίσημο κανάλι του WRC, φαίνεται από τα δέντρα δεξιά του δρόμου, να εκσφενδονίζεται μεγάλη πέτρα, η οποία προσγειώθηκε και έσπασε το παρμπρίζ του οδηγού Cachon (ToyotaGR Yaris Rally2).



Το περιστατικό σημειώθηκε στην 7η και τελευταία Ε.Δ. της σημερινής ημέρας, στην Θήβα.

Ένα αδιανόητο συμβάν που θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια των οδηγών ενώ αποτελεί τεράστια δυσφήμιση για τη χώρα μας.

Τα αγωνιστικά αυτή τη στιγμή κατευθύνονται προς το Service Park στο Λουτράκι. Το αυριανό πρόγραμμα περιλαμβάνει τις εξής 6 Ε.Δ. Γυμνό 1, Κολλίνες, Μαίναλο 1, Κεφαλάρι, Γυμνό 2, Μαίναλο 2. Το πρώτο αγωνιστικό εκκινεί στις 07:54.

Ακολουθεί αναλυτικό άρθρο για προσβάσεις και πληροφορίες σχετικά με την Ε.Δ. Μαίναλο.