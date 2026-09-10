Ο Robin Raikkonen, ο 11χρονος γιος του παγκόσμιου πρωταθλητή της Formula 1 του 2007, Kimi Raikkonen, εντάχθηκε επίσημα στη Red Bull Junior Team, το περίφημο πρόγραμμα ανάπτυξης νέων οδηγών της Red Bull. Ο νεαρός Φινλανδός, γνωστός στον χώρο του karting και με το παρατσούκλι «Ace», θα ξεκινήσει επίσημα να συνεργάζεται με τη Red Bull από το 2027. Η Red Bull θεωρεί τον Robin ένα από τα πιο υποσχόμενα νέα ταλέντα της ηλικιακής του κατηγορίας, έχοντας ήδη ξεχωρίσει για την ταχύτητα και τις αγωνιστικές του ικανότητες στα karting.

Με το DNA του «Iceman»

Ο Robin γεννήθηκε στις 27 Ιανουαρίου 2015 και ξεκίνησε να ασχολείται με το karting το 2022. Έχει αγωνιστεί στο Rotax Max Challenge, αρχικά στην Ελβετία και στη συνέχεια σε αγώνες σε ολόκληρη την Ευρώπη, ενώ συμμετείχε και στο WSK Super Master Series. Όλες οι συμμετοχές του μέχρι σήμερα αφορούν κατηγορίες που αντιστοιχούν στην ηλικία του.

Δείτε τον 11χρονο να… βολτάρει στα χιόνια με αγωνιστικό



Από τη Red Bull Junior Team έχουν περάσει μεταξύ άλλων ο Sebastian Vettel και ο Max Verstappen, δύο οδηγοί που κατάφεραν όχι απλώς να φτάσουν στη Formula 1, αλλά να κατακτήσουν από τέσσερα παγκόσμια πρωταθλήματα ο καθένας.

«Χωρίς περιττή πίεση»

Ο πατέρας του, Kimi Raikkonen, υποδέχθηκε με ενθουσιασμό την ένταξη του γιου του στο πρόγραμμα, τονίζοντας ότι η Red Bull προσφέρει ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον για την εξέλιξή του. Ο Φινλανδός πρώην πρωταθλητής στάθηκε ιδιαίτερα στη στήριξη που έχει λάβει η οικογένεια από τη Red Bull κατά τη διάρκεια των συζητήσεων και υπογράμμισε ότι ο Robin έχει ήδη δείξει το φυσικό του ταλέντο μέσα από τις μέχρι τώρα παρουσίες του στο karting.

Από την πλευρά του, ο επικεφαλής της Red Bull, Laurent Mekies, ήταν ιδιαίτερα θετικός για τις δυνατότητες του μικρού Raikkonen. Ο Mekies έκανε λόγο για έναν οδηγό με ταχύτητα, αγωνιστική αντίληψη και φυσικό ταλέντο, ενώ ξεχώρισε επίσης την ωριμότητα, την ψυχραιμία και τη συγκέντρωσή του. Ταυτόχρονα, ξεκαθάρισε ότι η Red Bull θέλει να τον εξελίξει βήμα-βήμα, χωρίς να του ασκήσει περιττή πίεση.

«Ο δρόμος στον μηχανοκίνητο αθλητισμό είναι μακρύς», είναι ουσιαστικά το μήνυμα της Red Bull, η οποία θέλει να δώσει στον Robin τον χρόνο, την υποστήριξη και τους απαραίτητους πόρους ώστε να αξιοποιήσει τις δυνατότητές του.

Θα γίνει ο επόμενος Räikkönen της Formula 1;

Ο Robin είναι μόλις 11 ετών και έχει μπροστά του πολλά χρόνια αγώνων στις μικρές κατηγορίες πριν φανεί αν μπορεί να ακολουθήσει τα βήματα του πατέρα του μέχρι την κορυφαία κατηγορία. Ο Kimi Raikkonen, άλλωστε, άφησε ένα τεράστιο αποτύπωμα στη Formula 1. Κατέκτησε το παγκόσμιο πρωτάθλημα το 2007 με τη Ferrari, σημείωσε 21 νίκες και περισσότερα από 100 βάθρα στην καριέρα του και έγινε γνωστός σε ολόκληρο τον κόσμο ως ο αμίλητος και αφοπλιστικά ψύχραιμος «Iceman». Τώρα, 11 χρόνια μετά τη γέννησή του, ο γιος του κάνει τα πρώτα σημαντικά βήματα στον ίδιο δρόμο.