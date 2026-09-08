Ο Lewis Hamilton δεν έκρυψε την απογοήτευσή του μετά το απογοητευτικό Grand Prix της Ιταλίας και πλέον ζητά από τη Ferrari να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται τη μάχη ανάμεσα στους δύο οδηγούς της.

Η Scuderia πήγε στη Monza με υψηλές προσδοκίες, έχοντας τους Charles Leclerc και Lewis Hamilton στη δεύτερη σειρά της εκκίνησης. Ωστόσο, το ιταλικό Grand Prix εξελίχθηκε γρήγορα σε εφιάλτη για την ομάδα, με τον Hamilton να βγαίνει εκτός γραμμής στην πρώτη στροφή μετά τη μονομαχία του με τον Leclerc και να υποχωρεί στην 10η θέση.

Rewind to the race start 🎥 Gasly got a great getaway on his maiden pole 💪#F1 #ItalianGP pic.twitter.com/hasvaKnTLC — Formula 1 (@F1) September 6, 2026



Λίγο αργότερα, ο Μονεγάσκος έχασε τον έλεγχο της Ferrari και εγκατέλειψε, αφήνοντας τον Hamilton να περιορίζεται τελικά στην έκτη θέση.

Huge impact for Charles 🎥 A reminder that he’s out of the car and okay#F1 #ItalianGP pic.twitter.com/AYTRyQn0gI — Formula 1 (@F1) September 6, 2026



Για τον επτά φορές παγκόσμιο πρωταθλητή, όμως, το πρόβλημα δεν αφορά μόνο το συγκεκριμένο περιστατικό. Ο Hamilton θεωρεί ότι η Ferrari πρέπει να επανεξετάσει συνολικά τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνεί και παίρνει αποφάσεις όταν οι δύο οδηγοί της βρίσκονται αντιμέτωποι στην πίστα.

«Πρέπει να αλλάξουμε πράγματα. Δεν υπάρχουν κανόνες»», ήταν το ξεκάθαρο μήνυμα του Βρετανού, ο οποίος τόνισε ότι αν η Ferrari συνεχίσει να ακολουθεί την ίδια προσέγγιση, θα συνεχίσει να παίρνει και τα ίδια αποτελέσματα.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι στη Mercedes υπήρχαν συγκεκριμένοι «κανόνες εμπλοκής» μεταξύ των οδηγών, οι οποίοι καθόριζαν σε μεγάλο βαθμό τι επιτρέπεται και τι όχι όταν οι δύο μονομάχοι της ίδιας ομάδας βρίσκονται δίπλα-δίπλα. Στη Ferrari, αντίθετα, θεωρεί ότι ένα τέτοιο πλαίσιο δεν υπάρχει με την ίδια σαφήνεια.

Και αυτό είναι κάτι που ο Hamilton θεωρεί πλέον απαραίτητο, ειδικά από τη στιγμή που η εσωτερική μάχη με τον Leclerc μπορεί να έχει άμεσο αντίκτυπο στη διεκδίκηση του πρωταθλήματος.

«Τελικά όλα ξεκινούν από την κορυφή», ανέφερε, δείχνοντας ουσιαστικά προς τον επικεφαλής της Ferrari, Fred Vasseur. Ο Βρετανός ξεκαθάρισε πάντως ότι από τη δική του πλευρά προσπαθεί να λειτουργεί με τρόπο που να μην θέτει την ομάδα σε κίνδυνο, και να αφήνει πάντα χώρο όπου απαιτείται.

Το περιστατικό της Monza δεν ήταν το πρώτο φετινό επεισόδιο που έφερε τους δύο οδηγούς της Ferrari σε δύσκολη θέση.

Hamilton και Leclerc έχουν βρεθεί σε έντονη αντιπαράθεση και στο παρελθόν, ενώ στο Grand Prix της Ολλανδίας ο Βρετανός είχε εκνευριστεί όταν βρέθηκε πίσω από τον team-mate του, καθώς οι δύο οδηγοί ακολουθούσαν διαφορετικές στρατηγικές. Ο Hamilton θεωρούσε τότε ότι η Ferrari θα μπορούσε να είχε διαχειριστεί διαφορετικά την κατάσταση και να του είχε δώσει περισσότερες πιθανότητες για ένα καλύτερο αποτέλεσμα.

Η χρονιά, πάντως, αρχίζει να γίνεται ιδιαίτερα δύσκολη για τον Hamilton. Με τη νίκη του Kimi Antonelli στη Monza, ο οδηγός της Mercedes αύξησε σημαντικά το προβάδισμά του στη βαθμολογία, ενώ ο Hamilton έφυγε από την Ιταλία έχοντας χάσει κι άλλο έδαφος στη μάχη του τίτλου.

Οι δηλώσεις του Βρετανού:

«Ήμουν μπροστά στη Στροφή 2. Στην κορυφή της στροφής (apex), ήμουν μπροστά. Κοίτα, δεν αγωνίζομαι αντιαθλητικά. Πάντα αγωνιζόμουν καθαρά και δίκαια, αφήνοντας πάντα χώρο. Όταν ήρθα στην ομάδα, προσπάθησα να σέβομαι τον χώρο και σίγουρα να μην θέτω την ομάδα σε κίνδυνο. Επιμένω σε αυτό και μπορώ να μιλήσω μόνο για τη δική μου πλευρά. Πρέπει να μιλήσετε στον Fred Vasseur, για την άλλη πλευρά και τις αποφάσεις που λαμβάνονται εκεί. Τελικά, όλα ξεκινούν από την κορυφή. Οι αποφάσεις μεταφέρονται προς τα κάτω. Ξεκινούν από τον Fred. Υπάρχουν όρια στο τι μπορείς να πεις, στο πόσο μπορείς να πιέσεις και να φωνάξεις δυνατά για να ακουστείς. Χθες είπα ότι πρέπει να εξετάσουμε τον τρόπο επικοινωνίας μας. Αν συνεχίσουμε να ακολουθούμε τον ίδιο δρόμο, θα έχουμε το ίδιο αποτέλεσμα. Συνεχίζουμε να έχουμε το ίδιο αποτέλεσμα. Πρέπει να αλλάξουμε τα πράγματα, γιατί αυτό δεν μας βοηθά να προχωρήσουμε μπροστά. Νομίζω ότι είναι δεκτικοί σε αυτό και θα το συζητήσουμε κατ’ ιδίαν —μάλλον όχι την επόμενη εβδομάδα, αλλά κυρίως μετά τον επόμενο αγώνα— για να δούμε πώς μπορούμε να αλλάξουμε τις διαδικασίες, ώστε να μην επαναληφθεί το ίδιο σκηνικό. Πιστεύω ότι οι άνθρωποι στο εργοστάσιο κάνουν εξαιρετική δουλειά. Εμείς δεν εκτελούμε το έργο μας τόσο καθαρά ή αποτελεσματικά όσο μπορούμε. Σίγουρα όχι τόσο καλά, όσο οι άλλες ομάδες αυτή τη στιγμή. Αν και υπήρξαν στιγμές μέσα στη σεζόν που το κάναμε. Νομίζω ότι το θέμα συνοψίζεται στους κανόνες εμπλοκής. Όταν ήμουν στη Mercedes, είχαμε γραπτούς κανόνες εμπλοκής. Δεν αντιμετωπίσαμε ποτέ ιδιαίτερα σοβαρά προβλήματα».