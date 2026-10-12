Μία λανθασμένη απόφαση του Lewis Hamilton στο Grand Prix της Σιγκαπούρης αποδείχθηκε καθοριστική, στερώντας από τον Βρετανό την ευκαιρία να ανέβει στο βάθρο και από τη Ferrari ένα πιθανό «1-2» στις θέσεις πίσω από τον νικητή Max Verstappen.

Ο επτά φορές παγκόσμιος πρωταθλητής βρισκόταν στην τρίτη θέση, όταν η εγκατάλειψη του Lance Stroll στον 39ο γύρο έφερε καθεστώς Virtual Safety Car. Η συγκεκριμένη συνθήκη έδινε στους οδηγούς τη δυνατότητα να μπουν στα pits για αλλαγή ελαστικών με μικρότερη χρονική απώλεια, δημιουργώντας μια σημαντική ευκαιρία για τη Ferrari.

Η ιταλική ομάδα κάλεσε τόσο τον Hamilton όσο και τον Charles Leclerc για αλλαγή ελαστικών. Ο Μονεγάσκος ακολούθησε την εντολή, όμως ο Hamilton έχασε την είσοδο των pits και στη συνέχεια αποφάσισε να παραμείνει στην πίστα, επιχειρώντας να διατηρήσει τη θέση του μέχρι τον τερματισμό.

Η επιλογή αυτή αποδείχθηκε καταστροφική. Ο Βρετανός συνέχισε με τα μαλακά ελαστικά που είχε τοποθετήσει νωρίτερα στον αγώνα, τα οποία είχαν ήδη καταγράψει πολλούς γύρους. Όσο πλησίαζε η καρό σημαία, η φθορά τους περιόριζε όλο και περισσότερο τον ρυθμό του, αφήνοντάς τον εκτεθειμένο στις επιθέσεις των αντιπάλων του. Ο Kimi Antonelli της Mercedes κατάφερε να τον προσπεράσει, ενώ στη συνέχεια τον πέρασαν και οι δύο οδηγοί της McLaren, Lando Norris και Oscar Piastri. Έτσι, ο Hamilton είδε την τρίτη θέση να μετατρέπεται τελικά σε έκτη, χάνοντας τρεις θέσεις στους τελευταίους γύρους.

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Η συγγνώμη και η αντίδραση της Ferrari

Μετά τον αγώνα, ο Hamilton ανέλαβε πλήρως την ευθύνη για την απόφασή του. «Κατά τη διάρκεια του VSC, η ομάδα με κάλεσε στα πιτ, αλλά έχασα την είσοδο. Στη συνέχεια, αποφάσισα να παραμείνω στην πίστα και να προσπαθήσω να διατηρήσω τη θέση μου μέχρι το τέλος, όμως στους τελευταίους γύρους αντιμετώπισα τεράστια προβλήματα με τη φθορά των ελαστικών και έχασα τρεις θέσεις, τερματίζοντας 6ος. Αποτέλεσμα που δεν αντικατοπτρίζει τον ρυθμό που είχαμε σήμερα. Ήταν ένα οδυνηρό μάθημα το σημερινό, αλλά αναλαμβάνω την πλήρη ευθύνη για τις αποφάσεις που πήρα. Δεν βγαίνουν πάντα σε καλό οι επιλογές και μπορώ να αποδεχτώ το λάθος, αλλά λυπάμαι για την ομάδα και τους βαθμούς που χάσαμε σήμερα. Καταβάλλουν τεράστια προσπάθεια κάθε αγωνιστικό τριήμερο και ήθελα να τους προσφέρω κάτι καλύτερο. Θα συνεχίσω να δουλεύω σκληρά και θα επιστρέψω δυναμικά στον επόμενο αγώνα».

Ο επικεφαλής της Ferrari, Frederic Vasseur, επιβεβαίωσε ότι η ομάδα είχε καλέσει και τα δύο μονοθέσια για αλλαγή ελαστικών, εκτιμώντας πως η απόφαση του Hamilton κόστισε στη Scuderia ένα πιθανό διπλό βάθρο, με τον Leclerc δεύτερο και τον Βρετανό τρίτο. «Τον καλέσαμε, καλέσαμε και τους δύο στα pit. Θα καταλάμβαναν τη 2η και την 3η θέση, καθώς σε αυτές τις θέσεις βρίσκονταν στην πίστα, αλλά εκείνος έχασε την είσοδο των πιτ. Ειλικρινά, είναι κρίμα, γιατί έχασε και το βάθρο».

Η αλήθεια είναι πως η ομάδα της Ferrari έχει δεχθεί αρκετή κριτική για τις στρατηγικές της σε αρκετούς αγώνες, με τον ίδιο τον Hamilton να έχει δείξει φανερά και δημόσια τον εκνευρισμό του. Τη συγκεκριμένη φορά όμως φαίνεται πως ήταν ο ίδιος, αυτός ο οποίος πήρε την λάθος απόφαση.