Επιμέλεια: Περικλής Χαλάτσης

Την πρώτη του νίκη, στον πρώτο αγώνα του θεσμού για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ράλλυ Χώματος, σημείωσε ο Ιορδάνης Σερδερίδης έχοντας στο δεξί μπάκετ το μόνιμο συνοδηγό του από το Βέλγιο, τον Fred Miclotte

Ο ακούραστος και πάντα χαμογελαστός Ιορδάνης Σερδερίδης με Skoda Fabia RS Rally2 κέρδισε το 46ο Ολυμπιακό Ράλλυ. Ήταν ένας φοβερός αγώνας με δύσκολες ειδικές διαδρομές που έκρυβαν αρκετές παγίδες.

Η κορυφή άλλαξε αρκετές φορές χέρια, κρατώντας αμείωτο το ενδιαφέρον των θεατών μέχρι την τελευταία ειδική διαδρομή.

Οι έντονες βροχοπτώσεις των τελευταίων ημερών δυσκόλεψαν ακόμη περισσότερο το έργο των συμμετεχόντων, οδηγώντας τους διοργανωτές στην απόφαση να μειώσουν κατά 7 χιλιόμετρα την Ειδική Διαδρομή «Γούμερο-Κλινδιά», με στόχο τη διασφάλιση της ασφάλειας των πληρωμάτων.

Οι Ιωάννης Παπαδημητρίου-Χρήστος Κουζιώνης έκαναν δυναμικό ξεκίνημα στον αγώνα, περνώντας από νωρίς στην κορυφή και χτίζοντας διαφορά άνω των 30 δευτερολέπτων από τους διώκτες τους στα μισά του σκέλους. Ωστόσο, η συνέχεια για τους Πρωταθλητές του 2025 δεν ήταν ανάλογη. Οι εξαιρετικά γλιστερές συνθήκες στην Ειδική Διαδρομή «Φολόη 2» έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της προσπάθειάς τους. Mια επαφή με δέντρο έθεσε πρόωρο τέλος στον αγώνα τους, με το Skoda Fabia RS Rally2 να υφίσταται ζημιά στην πίσω ανάρτηση.

Σχετικό θέμα: https://www.zougla.gr/automoto/deite-to-atychima-tou-protoporou-gianni-papadimitriou-sto-46o-olybiako-raly-vinteo/

Μετά την εγκατάλειψη των Παπαδημητρίου-Κουζιώνη, οι Ιορδάνης Σερδερίδης-Fred Miclotte, κατάφεραν να διατηρήσουν την πρωτοπορία μέχρι το τέλος. Παρά την έντονη πίεση που δέχθηκαν από τους αντιπάλους τους κινήθηκαν με ωριμότητα στις γλιστερές συνθήκες, διαχειρίστηκαν ιδανικά τη διαφορά που είχαν από τους δεύτερους και στο τέλος πανηγύρισαν δίκαια την πρώτη τους νίκη σε Ολυμπιακό Ράλλυ.

Ο Έλληνας οδηγός επισφράγισε την εξαιρετική του εμφάνιση κερδίζοντας και την Power Stage, ενώ συγκέντρωσε το μέγιστο των βαθμών για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ράλλυ Χώματος.

Στη δεύτερη θέση τερμάτισαν οι Επαμεινώνδας Καρανικόλας-Γιώργος Κακαβάς με το μπλε Ford Fiesta Rally2, οι οποίοι, παρότι βρέθηκαν μόλις 8 δευτερόλεπτα από την κορυφή, μια ειδική πριν το τέλος, επέλεξαν να μην ρισκάρουν για τη νίκη στην Power Stage του αγώνα. Το πλήρωμα απέφυγε τα λάθη στις απαιτητικές και λασπωμένες συνθήκες του Ολυμπιακού Ράλλυ, κέρδισε μια ειδική διαδρομή και εξασφάλισε πολύτιμους βαθμούς για τη συνέχεια του πρωταθλήματος.

Την έκπληξη πέτυχαν οι «Flandy»-Kamil Kozdron, οι οποίοι ήταν εξαιρετικοί καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα, ανεβαίνοντας στο τρίτο σκαλί του βάθρου. Επιδεικνύοντας οδηγική ωριμότητα, ο 26χρονος οδηγός σημείωσε στην Ηλεία το καλύτερο αποτέλεσμα της σύντομης αγωνιστικής του καριέρας, κερδίζοντας παράλληλα την κατηγορία Rally3 με το Ford Fiesta Rally3 που οδηγούσε.

Μεταξύ των διεκδικητών της νίκης βρέθηκαν οι Αχιλλέας Χριστοδούλου-Κωνσταντίνος Σούκουλης, οι οποίοι, αν και ξεκίνησαν μουδιασμένα τον αγώνα, ανέβασαν ρυθμό στη συνέχεια και κατάφεραν να φτάσουν έως τη δεύτερη θέση της γενικής κατάταξης. Ωστόσο, η προσπάθειά τους δεν είχε συνέχεια, καθώς ένα πρόβλημα με το χειρόφρενο του μαύρου Skoda Fabia RS Rally2 δεν τους επέτρεψε να εκκινήσουν από τη γραμμή εκκίνησης στην προβλεπόμενη ώρα. Το πλήρωμα τέθηκε έτσι εκτός αγώνα, χάνοντας την ευκαιρία να διεκδικήσει τη διάκριση στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος.

Δυσκολεύτηκαν στις ιδιαίτερες συνθήκες του 46ου Ολυμπιακού Ράλλυ οι Πάνος Κύρκος-Γιώργος Πολυζώης, οι οποίοι τερμάτισαν στην τέταρτη θέση με το λευκό Toyota GR Yaris Rally2. Ένα τετ-α-κε στο πρωινό πέρασμα από τη Φολόη τους στοίχισε πολύτιμο χρόνο και αυτοπεποίθηση. Στη συνέχεια προτίμησαν να κινηθούν πιο συντηρητικά, με στόχο να εξασφαλίσουν τον τερματισμό και να συλλέξουν σημαντικούς βαθμούς στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος.

Οι πρωταθλητές Ελλάδας στην κατηγορία Ν το 2023 έχασαν το τρίτο σκαλοπάτι για δύο δευτερόλεπτα διαφορά από τους «Flandy»-Kamil Kozdron.

Πέμπτοι γενικής και δεύτεροι στην κατηγορία Rally3 ολοκλήρωσαν το Ολυμπιακό Ράλλυ οι Θέμης Χαλκιάς-Μάριος Τσαούσογλου, πετυχαίνοντας μάλιστα την ταχύτερη επίδοση στη δεύτερη διέλευση από τη Φολόη με το λευκό Renault Clio Rally3.

Αν και το ξεκίνημά τους ήταν συγκρατημένο, στη συνέχεια ανέβασαν ρυθμό και πίεσαν, καταφέρνοντας στο φινάλε να ξεπεράσουν τους Πανίκο Πολυκάρπου-Γιώργο Βότση, οι οποίοι τερμάτισαν έκτοι γενικής και τρίτοι στην κατηγορία Rally3. Ο Κύπριος οδηγός, έχοντας για δεύτερη φορά στα χέρια του το ασημί Renault Clio Rally3, επέλεξε να ακολουθήσει πιο συντηρητικό ρυθμό στις ιδιαίτερα απαιτητικές και γλιστερές συνθήκες, αποφεύγοντας το ρίσκο και στοχεύοντας στον τερματισμό.

Στη δεύτερή τους εμφάνιση στη χωμάτινη επιφάνεια, οι Sebastien Bedoret-Alix Stevenaert Skoda Fabia Rally2 Evo δυσκολεύτηκαν, τερματίζοντας στην έβδομη θέση της γενικής, μια θέση εμπρός από τους Γιώργο Δελαπόρτα-Ηλία Παναγιωτούνη (Ford Fiesta Rally3). Στην κατηγορία Rally3, τους Δελαπόρτα-Παναγιωτούνη ακολούθησαν οι Στέφανος Θεοχαρόπουλος-Γιώργος Κότσαλης με Ford Fiesta Rally3 και οι Θεόδωρος Καλαμαράς-Δημήτρης Λαμπράκης με ίδιο αυτοκίνητο.

Αλλαγή σκυτάλης στην κορυφή σημειώθηκε στο φινάλε της Ν4, με τους Αργύρη Τσούλο – Πάνο Σπυρογιάννη (Mitsubishi Lancer Evo IX) να ανατρέπουν την εις βάρος τους κατάσταση στην τελευταία ειδική διαδρομή και να κατακτούν τη νίκη στην κλάση τους, παρά τα μικροπροβλήματα που αντιμετώπισαν κατά τη διάρκεια του αγώνα. Παρότι βρέθηκαν στην κορυφή της Ν4 για το μεγαλύτερο μέρος του αγώνα, οι Δημήτρης Σταυρόπουλος-Χρήστος Κουφός δεν κατάφεραν να αντέξουν στην πίεση των νικητών, ολοκληρώνοντας τελικά τον αγώνα στη δεύτερη θέση της Ν4 με Mitsubishi Lancer Evo IX. Το βάθρο της Ν4 συμπλήρωσαν οι Νίκος Ντάβαρης-Κωνσταντίνος Μακρής με Mitsubishi Lancer Evo IX. Τετρακίνητα αυτοκίνητα οδήγησαν και οι Ιωάννης Μποζιονέλος-Ευάγγελος Παναρίτης (Mitsubishi Lancer Evo VI) και Ηλίας Καφαντάρης-Νίκος Κόντος (Subaru Impreza GT), οι οποίοι έφτασαν με επιτυχία στον τερματισμό του 46ου Ολυμπιακού Ράλλυ.

Στην κατηγορία F2, οι συνθήκες οδοστρώματος δεν ευνόησαν τα δικίνητα αυτοκίνητα, εξαιτίας της λάσπης. Οι Νίκος Παπαχριστόπουλος-Νίκος Ξανθός επικράτησαν στην κατηγορία με Peugeot 208 R2, παρά το πρόβλημα με το γκάζι που αντιμετώπισαν στο πρωινό πέρασμα από τη Φολόη. Οι νικητές της F2 και της RC4, είχαν ωραία κόντρα με τους Αντώνη Αγγελόπουλο-Χρήστο Δίπλα μέχρι τα μισά του αγώνα, όταν το πλήρωμα του Peugeot 208 Rally4 εγκατέλειψε λόγω προβλήματος στη μετάδοση. Σε μια από τις καλύτερες εμφανίσεις της καριέρας τους, οι τοπικοί Αναστάσιος Παπαδόπουλος-Ανδρέας Βασιλόπουλος με το MG ZR 160 ανέβηκαν στο δεύτερο σκαλί του βάθρου της δικίνητης κατηγορίας, επικράτησαν στην ενοποιημένη Α6-Α7, κάνοντας έναν απροβλημάτιστο αγώνα. Ένα πρόβλημα με την ενδοσυνεννόηση στο πρωινό loop ειδικών και μια μικροέξοδος στη συνέχεια, δεν επέτρεψε στους Ιωάννη Γιαννακόπουλο-Ιωάννη Φωτεινογιαννόπουλο να διεκδικήσουν κάτι καλύτερο από την τρίτη θέση της F2, στην πρώτη εμφάνιση του πληρώματος με Ford Fiesta Rally4. Στην επανεμφάνισή τους στα ράλλυ, οι Χρήστος Καστής-Δήμητρα Καστή έφτασαν στον τερματισμό με το ασημί Peugeot 206.

Στην F2 E, τη νίκη κατέκτησαν οι Τρικαλινοί Γιώργος Χατζηγάκης-Χρήστος Χατζηγάκης με Ford Escort MKII που κινήθηκαν θεαματικά στις ειδικές διαδρομές του 46ου Ολυμπιακού Ράλλυ, κερδίζοντας και την κλάση Ε11. Ένα πρόβλημα στον κινητήρα του Toyota Starlet KP60 οδήγησε σε εγκατάλειψη τους Αντώνη Δημόπουλο-Ευθύμιο Σκαλτσά που ήταν στην κορυφή της κατηγορίας για το μεγαλύτερο μέρος του αγώνα. Οι Παναγιώτης Μπρης-Γιώργος Μικελόπουλος τερμάτισαν στη δεύτερη θέση της F2 E με το Ford Escort MKII, αφήνοντας μια θέση πιο πίσω τους θεαματικούς Κωνσταντίνο Δημακόπουλο-Παναγιώτη Κακαλή με Toyota Starlet που κέρδισαν την κλάση Ε10. Οι Γιώργος Μανέτας-Ανδρέας Αδαμόπουλος (Toyota Corolla AE111) τερμάτισαν τέταρτοι στην F2 E.

Με άνεση επικράτησαν στην κλάση Α5 οι Παναγιώτης Μιχαλόπουλος-Παντελής Τζαβάρας με Toyota Yaris, κάνοντας ιδανικό ξεκίνημα στο φετινό Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ράλλυ Χώματος. Μάχη εξελίχθηκε για τις πιο πίσω θέσεις με τους Λαμιώτες Θανάση Τσάκαλο-Σπύρο Τσέλιο (Toyota Yaris) να καταλαμβάνουν τη δεύτερη θέση, αφήνοντας τρίτους τα αδέρφια Θεμιστοκλή και Παναγιώτη Γεωργίου με ίδιο αυτοκίνητο, οι οποίοι αντιμετώπισαν μηχανικά προβλήματα με το ασημί Toyota Yaris που τους κόστισαν πολύτιμο χρόνο, αλλά δεν τους εμπόδισαν να κερδίσουν την κατηγορία Under30. Μια θέση πιο πίσω βρέθηκαν οι Στέλιος Κόκκινος-Παναγιώτης Κόκκινος με Toyota Yaris που ήταν ιδιαίτερα ανταγωνιστικοί μέχρι τη μέση του αγώνα.

Οι Ιωάννης Αθανασόπουλος-Δημήτρης Ζορμπάς τερμάτισαν πέμπτοι στην A5, αφήνοντας μια θέση πιο πίσω τους Κωνσταντίνο Πιρπυρή-Βασίλη Γρηγορόπουλο με Toyota Yaris. Τους ακολούθησαν οι Νίκος Σωτηρόπουλος-Ευάγγελος Μούκας (Toyota Yaris) και οι Διονύσιος Κατέβας-Σπύρος Αποστολόπουλος με Toyota Yaris. Στον αγώνα τερμάτισαν επίσης, οι Διονύσιος Βλασσόπουλος-Θεόδωρος Λιανός με Toyota Starlet EP91, οι Βασίλειος Ραφαήλ Γιαννόπουλος-Χρήστος Λυμπερόπουλος (Toyota Starlet EP91) και οι Χαράλαμπος Κουρτέσης-Ευάγγελος Παπαδόπουλος με Nissan Micra K11.

Και τα δύο αυτοκίνητα προδιαγραφών Rally5 έφτασαν στον τερματισμό του αγώνα, με τους Γιώργο Ντόντο-Νίκο Ιντζόγλου και Βασίλη Χαλκιά-Χρήστο Μαλισσώβα να ολοκληρώνουν επιτυχώς την προσπάθειά τους στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Στην επιστροφή τους στα μπάκετ, οι Θωμάς Ζορμπάς-Ιωάννης Κουζούλης τερμάτισαν στο 46ο Ολυμπιακό Ράλλυ με ένα λευκό Peugeot 206.

Δεν κατάφεραν να ολοκληρώσουν τον αγώνα οι Δημήτρης Παλαιοκώστας-Ανδρέας Βίγκος που είχαν επαφή με δέντρο λίγα μέτρα πριν από τον τερματισμό της τέταρτης ειδικής διαδρομής, «τραυματίζοντας» το πίσω μέρος του Renault Clio Rally3.

Από σπασμένο ημιαξόνιο δεν τερμάτισαν στο 46ο Ολυμπιακό Ράλλυ οι Αναστάσιος Αναστασόπουλος-Αχιλλέας Παρασκευόπουλος (Toyota Corolla AE92), ενώ μια βλάβη στον κινητήρα του Ford Escort MKII έθεσε πρόωρα εκτός συνέχειας τους Γιώργο Ρήγα-Ιωάννη Γεωργιάδη. Δεν έφτασαν στον τερματισμό οι Ιωάννης Παράβαλος-Μιχάλης Φράγκου (Mitsubishi Lancer Evo IX) από πρόβλημα στο δυναμό. Οι Κωνσταντίνος Καπετανάκης–Νίκος Βαρώτσος είχαν έξοδο στην πρωινή ειδική της Φολόης, όταν γλίστρησαν, με αποτέλεσμα να προκληθεί ζημιά στο Ford Fiesta R2 τους και να εγκαταλείψουν. Από πρόβλημα στο κιβώτιο ταχυτήτων του Peugeot 208 Rally4 δεν τερμάτισαν οι Βασίλειος Χατζηδάκης-Σπύρος Καραστεφάνου, ενώ έξοδο είχαν τόσο οι Αθανάσιος Πατέας-Βασίλης Παναγόπουλος (Toyota Yaris), όσο και οι Δημήτριος Αλεξανδρόπουλος-Χρήστος Ξυνής (Toyota Starlet EP91). Δεν τερμάτισαν, επίσης, οι Γεώργιος Δέλγας-Παναγιώτης Ρηγόπουλος με Ford Fiesta R2.

Διοργανωτής του 46ου Ολυμπιακού Ράλλυ ήταν το αθλητικό Σωματείο Αγωνιστική Ολυμπιακή Λέσχη Αυτοκινήτου Πύργου (ΑΟΛΑΠ), έχοντας ως συνδιοργανωτές την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, την Π.Ε.Δ.Δ.Ε (Περιφερειακή Ένωση Δήμων Δυτικής Ελλάδος), τον Δήμο Πύργου και τον Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας. Θεσμικοί υποστηρικτές ήταν το Επιμελητήριο Ηλείας, ο Εμπορικός Σύλλογος Πύργου, Ερμής και η Δημοτική Επιχείρηση Πύργου Α.Ε. ΟΤΑ.

Πληροφορίες για την εξέλιξη του αγώνα είχαμε από το Γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας της ΑΟΛΑΠ