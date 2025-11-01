Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Ο Τζένσον Μπάτον επιβεβαίωσε ότι ο επερχόμενος 8ωρος αγώνας του Μπαχρέιν θα σηματοδοτήσει τον τελευταίο αγώνα της επαγγελματικής του καριέρας, με τον Παγκόσμιο Πρωταθλητή της F1 του 2009 να αποφασίζει να μην αγωνιστεί ξανά.

Ο Μπάτον έκανε το ντεμπούτο του στη Formula 1 το 2000 για τη Williams, ενώ τελικά συμμετείχε σε 306 αγώνες συνολικά – καθιστώντας τον τον έκτο πιο έμπειρο οδηγό στην ιστορία του αθλήματος – ενώ παράλληλα συγκέντρωσε 15 νίκες, 50 πόντιουμ και 8 pole positions. Ο Βρετανός βίωσε την επιτυχία του τίτλου με την Brawn GP το 2009, μια παραμυθένια ιστορία που είδε την ομάδα να αναδύεται από τις στάχτες της πρώην ομάδας της Honda για να κατακτήσει και τα δύο πρωταθλήματα, στην μοναδική της σεζόν στη F1.

Αφού έφυγε από τη Formula 1 στο τέλος της σεζόν του 2016 – εκτός από μια επιστροφή σε έναν αγώνα το 2017 – ο Button συνέχισε να αγωνίζεται σε διάφορες κατηγορίες, όπως Super GT, σπορ αυτοκίνητα και Extreme E, ενώ έκανε και τρεις εμφανίσεις στις 24 Ώρες του Le Mans.

Τα τελευταία δύο χρόνια, έχει αγωνιστεί στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Αντοχής, αλλά ο 45χρονος ανακοίνωσε ότι οι 8 Ώρες του Μπαχρέιν – που έχουν προγραμματιστεί για τις 8 Νοεμβρίου – θα βάλουν τέλος στην επαγγελματική του αγωνιστική καριέρα, καθώς θέλει να περάσει περισσότερο χρόνο με την οικογένειά του.

«Αυτός θα είναι ο τελευταίος μου αγώνας», δήλωσε ο Button στο BBC Radio Somerset. «Πάντα μου άρεσε το Μπαχρέιν, νομίζω ότι είναι μια διασκεδαστική πίστα και θα την απολαύσω όσο περισσότερο μπορώ, γιατί αυτό θα είναι το τέλος της επαγγελματικής μου αγωνιστικής καριέρας. Απόλαυσα πολύ τον χρόνο μου με τον Jota στο WEC, αλλά η ζωή μου έχει γίνει πολύ φορτωμένη και δεν είναι δίκαιο ούτε για την ομάδα ούτε για τον εαυτό .Τα παιδιά μου είναι τεσσάρων και έξι ετών και λείπεις για μια εβδομάδα και χάνεις τόσα πολλά, που δεν παίρνεις πίσω αυτόν τον χρόνο. Νιώθω ότι έχω χάσει πολλά τα τελευταία δύο χρόνια, κάτι που ήταν καλό γιατί ήξερα ότι αυτό θα συνέβαινε, αλλά δεν είμαι διατεθειμένος να το κάνω ξανά για άλλη μια σεζόν».

Ενώ δεν θα αγωνίζεται πλέον επαγγελματικά, ο Button ελπίζει να εξακολουθεί να αγωνίζεται με τα δικά του κλασικά αυτοκίνητα περιστασιακά, απλώς για διασκέδαση.