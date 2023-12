Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Ο οδηγός της Formula 1 Valteri Bottas πήρε μία απλή και σχεδόν αστεία ιδέα και την μετέτρεψε σε πολλά λεφτά που θα διατεθούν για τον αγώνα κατά του καρκίνου του προστάτη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Ο Bottas είχε την ιδέα για το ημερολόγιο με τον φωτογράφο Paul Ripke, αφού η σύντροφός του και Αυστραλή ποδηλάτισσα Tiffany Cromwell τράβηξε μια φωτογραφία του Bottas να βρίσκεται γυμνός σε ένα ρυάκι στο Aspen του Κολοράντο. Η εν λόγω λήψη αποδείχθηκε επιτυχία στο Instagram και πωλήθηκε για φιλανθρωπικό σκοπό.

Έτσι ο οδηγός αποφάσισε να κυκλοφορήσει ένα ημερολόγιο στο οποίο εκτός από τους μήνες και τις ημέρες, θα υπάρχουν και γυμνές του φωτογραφίες. Το ημερολόγιο πωλούνταν μέσω του site του για 20 ευρώ με τα 5 εκ των οποίων να πηγαίνουν δωρεά στις έρευνες για τον καρκίνο του προστάτη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

The last day of @Movember ✔️

Thank you so much for all the support in November. With the donations and with the calendars we have together raised a substantial amount for @Movember – meaning WE have really helped and will effect and save many people’s lives 🙏

Final figures to… pic.twitter.com/oXCs2Qm1ly

— Valtteri Bottas (@ValtteriBottas) November 30, 2023