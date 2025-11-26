Ο 23χρονος οδηγός, ο οποίος είναι ο πρώτος Έλληνας που κατακτά τον τίτλο σε ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα μηχανοκίνητων σπορ. Κέρδισε το πρωτάθλημα στην κατηγορία OPEN και απέδειξε ότι με τη σκληρή δουλειά κερδίζεις. Οι διοργανωτές στην επίσημη παρουσίασή του τον χαρακτήρισαν «ελληνικό φαινόμενο».

Τον Έλληνα πρωταθλητή, συνόδευσε στις Ηνωμένες Πολιτείες ο πατέρας του, Άγγελος Κρασώνης ο οποίος βίωσε τη μοναδική εμπειρία των NASCAR Awards. Μια εμπειρία που εκτός από καθαυτή την τελετή που έλαβε χώρα στο Crown Ballroom του Charlotte Convention Center, περιελάμβανε μια ξενάγηση στο Hall of Fame του NASCAR, αλλά και στις εγκαταστάσεις της Team Penske, μίας εκ των θρυλικότερων ομάδων στην ιστορία του NASCAR αλλά και του παγκοσμίου Motorsport συνολικά, με πλήθος τίτλων τόσο στην κορυφαία κατηγορία Cup Series όσο και στην Xfinity Series.

«Ήταν ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα. Όταν κατά τη διάρκεια των απονομών του τελευταίου αγώνα της χρονιάς στο Zolder ο πρόεδρος του NASCAR Euro Series, Jerome Galpin, μου έδινε την πρόσκληση για τα NASCAR Awards, προσπαθούσα να συνειδητοποιήσω τι θα συνέβαινε. Είμαι πολύ χαρούμενος που έγινα ο πρώτος Έλληνας οδηγός, ο οποίος παρευρίσκεται σε αυτή την λαμπερή τελετή. Και φυσικά αισθάνομαι βαριά την ευθύνη, καθώς όλα όσα κάναμε φέτος ανήκουν στο παρελθόν και το 2026 οφείλουμε να είμαστε ακόμα καλύτεροι και να διεκδικήσουμε τον τίτλο στην κατηγορία PRO» δήλωσε ο Θωμάς Κρασώνης.

Και προσέθεσε: «Θέλω για ακόμη μία φορά να ευχαριστήσω όλους όσοι στάθηκαν δίπλα μου τη φετινή σεζόν και συνέβαλαν τα μέγιστα ώστε να μπορέσουμε να κατακτήσουμε τον τίτλο στην κατηγορία OPEN. Την Costamare, τη Δωδώνη και τον Όμιλο Ιατρικού Κέντρου, την ομάδα μου, PK Carsport, η οποία μου έδωσε ένα απίστευτο αυτοκίνητο όλη τη χρονιά, τον γυμναστή μου Πωλ Τύμπα, τον προπονητή μου Alon Day, και φυσικά την οικογένεια και τους φίλους μου».

Ο Θωμάς Κρασώνης το 2025 συμμετείχε και στις δύο κατηγορίες του NASCAR Euro Series, την PRO και την ΟΡΕΝ, οδηγώντας σε όλους τους αγώνες την Chevrolet Camaro με τον αριθμό «13» της κορυφαίας ομάδας του Πρωταθλήματος, της βελγικής PK Carsport.

Υποστηρικτές της προσπάθειας του Θωμά Κρασώνη στο NASCAR Euro Series είναι η Costamare Shipping Company και η Γαλακτοβιομηχανία «Δωδώνη», ενώ η ιατρική κάλυψη παρέχεται από τον Όμιλο Ιατρικού Αθηνών.