Ο Max Verstappen δεν σταματά να αναζητά νέες προκλήσεις. Παρότι συνεχίζει κανονικά τη σεζόν της Formula 1, ο Ολλανδός πρωταθλητής επιβεβαίωσε ότι θα συμμετάσχει για πρώτη φορά στον εμβληματικό 24ωρο αγώνα του Nürburgring, έναν από τους πιο απαιτητικούς αγώνες αντοχής στον κόσμο.

Ο αγώνας θα διεξαχθεί από 14 έως 17 Μαΐου 2026 στη θρυλική διαδρομή Nürburgring Nordschleife στη Γερμανία, μια πίστα μήκους περίπου 25 χιλιομέτρων που είναι γνωστή και ως «Πράσινη Κόλαση» λόγω της δυσκολίας και των ακραίων συνθηκών που προσφέρει.

Με Mercedes-AMG GT3

Ο Verstappen θα αγωνιστεί με μια Mercedes‑AMG GT3, η οποία θα τρέξει με χρώματα της Red Bull και θα συμμετάσχει υπό το λογότυπο “Verstappen Racing”, σε συνεργασία με την ομάδα Winward Racing. Στο ίδιο αυτοκίνητο θα μοιραστεί την οδήγηση με τους επαγγελματίες οδηγούς Lucas Auer, Jules Gounon και Daniel Juncadella, σε μια προσπάθεια για διάκριση στην κορυφαία κατηγορία GT3 του αγώνα.

Προετοιμασία πριν τον μεγάλο αγώνα

Πριν από το μεγάλο 24ωρο, ο Verstappen θα συμμετάσχει στον αγώνα NLS2 του πρωταθλήματος Nürburgring Langstrecken-Serie το Μάρτιο, ώστε να εξοικειωθεί περισσότερο με το αυτοκίνητο και την απαιτητική πίστα. Η εμπειρία αυτή θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς ο ίδιος έχει ήδη δοκιμάσει την πίστα στο παρελθόν και μάλιστα κέρδισε έναν αγώνα της σειράς NLS το 2025, εξασφαλίζοντας την ειδική άδεια που απαιτείται για να αγωνιστεί στον συγκεκριμένο αγώνα αντοχής.

Ένας αγώνας που ήταν στη «λίστα» του Ολλανδού

Ο Verstappen έχει δηλώσει ότι η συμμετοχή στο 24ωρο Nürburgring ήταν ένας στόχος που είχε εδώ και χρόνια. Όπως είπε χαρακτηριστικά, η συγκεκριμένη διοργάνωση ήταν «στη λίστα με τους αγώνες που ήθελα πάντα να τρέξω», κάτι που κάνει τη φετινή συμμετοχή ακόμη πιο ξεχωριστή. Με εκατοντάδες οδηγούς, σχεδόν 200 αυτοκίνητα και χιλιάδες θεατές κάθε χρόνο (280.000 πέρυσι), το Nürburgring 24 Hours θεωρείται ένας από τους πιο σκληρούς αγώνες στον κόσμο του motorsport. Και πλέον, ένας από τους κορυφαίους οδηγούς της σύγχρονης εποχής της Formula 1, θα δοκιμάσει τις δυνάμεις του στην περίφημη «Πράσινη Κόλαση».