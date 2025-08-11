Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Από τις χαρές και τους πανηγυρισμούς, στο ασθενοφόρο μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.

Ο 19χρονος κέρδισε τον αγώνα Mission 200 στον αγώνα Glen Xfinity Series και βγήκε από τη Chevrolet του με αριθμό 88, για να το γιορτάσει. Είχε το ένα πόδι του στην οροφή και το άλλο στο παράθυρο και πόζαρε για φωτογραφίες όταν έχασε την ισορροπία του και έπεσε με το κεφάλι στο έδαφος.

Αμέσως μεταφέρθηκε με φορείο σε ασθενοφόρο και από εκεί στο νοσοκομείο. Αργότερα, ο Zilisch έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι δεν είχε τραυματισμό στο κεφάλι όπως φοβόταν.

«Σας ευχαριστώ όλους που επικοινωνήσατε σήμερα. Βγήκα από το νοσοκομείο και ήδη βελτιώνομαι», έγραψε στο X. «Ευτυχώς, οι αξονικές τομογραφίες του κεφαλιού μου είναι καθαρές, έχω μόνο σπασμένη κλείδα. Είμαι ευγνώμων σε όλους τους γιατρούς για την άμεση φροντίδα και είμαι ευγνώμων που δεν ήταν χειρότερα».

Η Nascar επιβεβαίωσε ότι ήταν «ξύπνιος και σε εγρήγορση» καθώς λάμβανε ιατρική φροντίδα.