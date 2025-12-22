Του Περικλή Χαλάτση

Υπάρχουν γονείς που ακούν τη λέξη αγώνες αυτοκινήτων και τους πιάνει σύγκρυος ιδρώτας.

Υπάρχουν όμως και κάποιοι άλλοι γονείς που γνωρίζουν τι σημαίνει σπουδή. Τι σημαίνει μαθαίνω σωστά να τρέχω και πολύ περισσότερο να σέβομαι τους κανόνες ασφαλείας.

Προσπαθούμε εδώ και χρόνια να πείσουμε τους αρμόδιους υπουργούς και ειδικά του υπουργείου παιδείας ότι πρέπει να καθιερωθεί μάθημα οδικής κυκλοφορίας στα σχολεία.

Δεν είναι βλάκες οι συνάδελφοί τους στο εξωτερικό που μαθαίνουν στα μικρά παιδιά τι σημαίνει ασφάλεια, τι σημαίνει σεβασμός στον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Γιατί πρέπει να σέβονται τα όρια ταχύτητας, την προτεραιότητα, τους άλλους οδηγούς.

Δυστυχώς εδώ στη χώρα μας ακούμε πολλά, οι αρμόδιοι μας «φουσκώνουν» από υποσχέσεις και τελικά δεν γίνεται τίποτα.

Ίσως το μάθημα κυκλοφοριακής αγωγής δεν δίνει άμεσους ψήφους.

Προσπαθούμε να εξηγήσουμε σε αυτούς που τα ξέρουν όλα και βγαίνουν στις τηλεοράσεις με στόμφο και ύφος καρδιναλίων ότι μαθαίνοντας τα νέα παιδιά τους κανόνες ασφαλείας το κράτος έχει κέρδος. Γιατί μειώνει τα έξοδα από τα νοσήλια στα νοσοκομεία. Αν κάνετε μια βόλτα στο ΚΑΤ θα καταλάβετε από μόνοι σας πόσα από αυτά τα τροχαία δεν θα είχαν γίνει αν υπήρχαν οι σωστές βάσεις.

Ας πάμε στην πίστα κάρτ στα Σπάτα. Στην SFi Karting Circuit. Εκεί οι δημοσιογράφοι του θερμού «Αυτοκίνητο της Χρονιάς για την Ελλάδα» έδωσαν το πρώτο τους ραντεβού λίγες ημέρες πριν γίνει η τελική ψηφοφορία για το αυτοκίνητο της χρονιάς.

Την ώρα της συνάντησης κάποιοι οδηγοί έκαναν προπόνηση με καρτ στην πίστα. Πήγαιναν αρκετά γρήγορα και μας έκανε εντύπωση οι αγωνιστικές τους γραμμές.

Όσο γινόταν η προπόνηση παρακολουθούσαμε με ενδιαφέρον τις προσπάθειες των οδηγών.

Η μεγάλη έκπληξη όμως ήρθε λίγο μετά. Όταν οι οδηγοί μπήκαν στα πίτς και έβγαλαν τα κράνη.

Δεν πιστεύαμε αυτό που βλέπαμε. Ήταν τρία παιδάκια. Δύο αγόρια και ένα κοριτσάκι.

Μείναμε άναυδοι φέροντας τις εικόνες που είχαμε καταγράψει λίγα λεπτά πριν, με τους οδηγούς να πηγαίνουν… αέρα.

Μάλιστα ο ένας από τους μικρούς όταν έβγαλε το κράνος, ρώτησε τον προπονητή του αν έκανε καλούς χρόνους και του ζήτησε να του επισημάνει τα λάθη του.

Πόσο σοβαρά μιλούσε και πόσο αγωνία είχε για τους χρόνους του. Φοβερό.

Ο μικρός που λέγεται Τάσος Τσερανίδης, πλησίασε τη μητέρα του που βρισκόταν σε μια γωνιά έξω από την πίστα και της ζήτησε νερό. Αυτή τον αγκάλιασε, του έδωσε ένα φιλί και του ζήτησε να ξεκουραστεί λίγο.

Η ίδια μας είπε:

«Ο Τάσος είναι πέντε ετών και κάνει karting από δύο ετών. Φαίνεται ότι έχει ταλέντο και το όνειρό του είναι να γίνει οδηγός της F1».

Από το μυαλό μας πέρασαν σκηνές με τον Lewis Hamilton και τον Max Verstappen που σε ηλικία πέντε ετών έτρεχαν σε αγώνες καρτ.

Τα τρία παιδάκια που είχαμε μπροστά μας ήταν ο Τάσος Τσερανίδης, πέντε ετών, η ξαδέλφη του Έλλη Τσερανίδη, τεσσάρων ετών και ο Σταμάτης Χατζηπαντελής, έξι ετών.

Ο μικρός Τάσος είναι γιός του Στέφανου Τσερανίδη ενώ η ‘Ελλη είναι η κόρη του Γιώργου Τσερανίδη. Τα δύο αδέλφια, ο Στέφανος και ο Γιώργος τρέχουν σε αγώνες κάρτ και είναι υπεύθυνοι της πίστας στα Σπάτα.

Έχουν μεγάλη εμπειρία και κάνουν μαθήματα σε μικρούς και μεγάλους που θέλουν να ασχοληθούν με τους αγώνες καρτ.

Η πίστα είναι ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Έχει μήκος 1370 μέτρα και είναι δεξιόστροφη. Το πλάτος είναι από 8 έως 10 μέτρα και έχει 13 στροφές.

Τον σχεδιασμό της πίστας έκανε ο Σταύρος Τούσε, που εργάζεται για την Παγκόσμια Ομοσπονδία.

Τρία είναι τα βασικά στοιχεία της εκπαίδευσης των νέων οδηγών.

Ασφάλεια Σωστή καθοδήγηση Σωστός εξοπλισμός

Ο μικρός Τάσος συνέχεια ρώταγε τον πατέρα του αν πήγε καλά, αν είχε σωστές γραμμές και αν έχει να του κάνει κάποια παρατήρηση. Πόσο ώριμος έδειχνε.

Αν όλοι οι γονείς σκεφτόντουσαν τα οφέλη που θα είχαν τα παιδιά τους αν μάθαιναν να οδηγούν σωστά, σίγουρα θα τα παρότρυναν να μπουν σε ένα κάρτ. Όχι για να τρέξουν σε αγώνες αλλά να μάθουν να σέβονται κάποιους κανόνες που δυστυχώς πάρα πολλοί οδηγοί δεν τους τηρούν.

Να μάθουν να φρενάρουν. Να στρίβουν με ασφάλεια. Να φορούν ζώνη ασφαλείας και να μην στέλνουν μηνύματα στο κινητό όταν οδηγούν η να μην πίνουν αλκοόλ όταν βγαίνουν στο δρόμο.

Ξέρετε όλα αυτά δεν μαθαίνονται σε μια σχολή οδηγών σε μεγάλες ηλικίες. Μαθαίνονται στα παιδιά όταν είναι μικρά. Γιατί όλα τα παραπάνω που απαγορεύονται οι νέοι οδηγοί που έμαθαν να σέβονται τη λέξη ασφάλεια, δεν τα αποφεύγουν για να μην τιμωρηθούν με κάποιο πρόστιμο. Τα αποφεύγουν γιατί έμαθαν το σωστό από μικρά παιδιά.