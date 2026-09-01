Η 3η συνεχόμενη νίκη των Pajari-Salminen αλλάζει τα δεδομένα στο βαθμολογικό πίνακα. Μπορεί να έχουν έρθει τα πάνω κάτω ωστόσο η κατάκτηση του παγκόσμιου τίτλου δεν είναι και τόσο σίγουρη για τους Ουαλούς. Σίγουρα οι Elfyn Evans- Scott Martin που έχουν 216 βαθμούς κάθονται σε αναμμένα κάρβουνα. Και είναι λογικό αφού βλέπουν ξεκάθαρα μια σοβαρή απειλή από τους Φινλανδούς Sami Pajari-Marko Salminen που με τις τρεις συνεχόμενες νίκες τους έφθασαν τους 196 βαθμούς.

Η διαφορά των 20 βαθμών μπορεί να ανατραπεί με μια μόνο έξοδο. Με μια εγκατάλειψη σε έναν από τους τρείς αγώνες που ακολουθούν. Στο κυνήγι του τίτλου βρίσκονται με 175 βαθμούς οι Oliver Solberg-Eliott Edmondson.

Το σκληρό οδόστρωμα με τις απανωτές ανωμαλίες και οι αιχμηρές πέτρες που ήταν κρυμμένες στην αργιλώδη επιφάνεια, σε συνδυασμό με τις υψηλές θερμοκρασίες, ταλαιπώρησαν τόσο τα πληρώματα όσο και τα ελαστικά των αυτοκινήτων. Σχεδόν όλοι οι οδηγοί και συνοδηγοί υποχρεώθηκαν η να τερματίσουν τις ειδικές με σκασμένα λάστιχα η να τα αλλάξουν μέσα στις ειδικές και να χρεωθούν αρκετά λεπτά ποινής.

Η επιτυχία του Pajari στη Νότια Αμερική βασίστηκε εκτός των οδηγικών ικανοτήτων του στην αποφυγή σημαντικών λαθών κυρίως στις ειδικές διαδρομές του Σαββάτου. Ο έμπειρος συνοδηγός του Marko Salminen, έλεγχε τα πάντα και κατηύθυνε σωστά τον νεαρό Sami.

Το ίδιο έκανε και ο Scott Martin, συνοδηγός του Elfyn Evans. Του ζητούσε να μην πηγαίνει στο όριο και να προστατεύσει τα ελαστικά του. Οι Ουαλοί, θέλουν πάντα το πρώτο σκαλί στο βάθρο αλλά προτιμούν να κρατούν σταθερό ρυθμό και να κερδίζουν σε κάθε αγώνα.

Αποφεύγουν τα ρίσκα. Στόχος τους είναι η κατάκτηση του παγκοσμίου πρωταθλήματος. Να σας θυμίσω ότι ο Evans που βρέθηκε στην πρώτη θέση την Παρασκευή, αφού απέφυγε το χάος στην αρχή, στη συνέχεια είχε ένα κλατάρισμα και έχασε ένα ολόκληρο λεπτό. Πιο απλά ήταν καταστροφή αυτή η καθυστέρηση. Τέτοια κλαταρίσματα θέλησε να αποφύγει και στη συνέχεια οδήγησε πιο προσεκτικά.

Μετά τον αγώνα ο Elfyn Evans δήλωσε:

«Ο αγώνας ξεκίνησε αρκετά καλά την Παρασκευή μέχρι που είχαμε το πρόβλημα με το ελαστικό το απόγευμα, και μετά από αυτό δεν καταφέραμε να βρούμε αρκετά καλό ρυθμό για να κρατήσουμε τον Adrien Fourmaux πίσω μας, ο οποίος ήταν πραγματικά πολύ γρήγορος. Ήμασταν ίσως λίγο πολύ συντηρητικοί μετά από όλο το δράμα της Παρασκευής, όταν οι συνθήκες ήταν ίσως πιο ακραίες, αλλά δεν είναι εύκολο να βρεις τη σωστή ισορροπία μεταξύ ρίσκου και ανταμοιβής. Δεν μπορώ να είμαι απόλυτα ευχαριστημένος με το Σαββατοκύριακο, αλλά άλλοι τα πήγαν χειρότερα και παρόλα αυτά πήραμε μερικούς αξιοπρεπείς βαθμούς.»

Το παγκόσμιο πρωτάθλημα Ράλλυ δεν τελείωσε. Έχει τρείς ακόμη δύσκολους αγώνες. Ο ένας είναι στη Χιλή ( 10-13 Σεπτεμβρίου). Ο δεύτερος θα γίνει στη Σαρδηνία την 1-4 Οκτωβρίου. Και ο τρίτος και τελευταίος αγώνας θα γίνει στη Σαουδική Αραβία στις 11-14 Νοεμβρίου.

Η νίκη των Sami Pajari-Marko Salminen στο Ράλι Παραγουάης, αλλάζει τη στρατηγική των Φινλανδών. Γιατί στην αρχή του πρωταθλήματος ήθελαν απλά να αποκτήσουν εμπειρία. Τώρα μπορούν να ελπίζουν και τον πρώτο τους παγκόσμιο τίτλο αν και αυτόν φέτος λογικά πρέπει να κερδίσουν οι Elfyn Evans-Scott Martiin.

Ο Sami Pajari δήλωσε:

«Είμαι πραγματικά χαρούμενος και είναι μια πολύ περήφανη στιγμή για εμένα. Το να συνειδητοποιούμε ότι έχουμε κάνει κάτι που κανείς δεν έχει καταφέρει ποτέ πριν είναι πραγματικά ξεχωριστό. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στην ομάδα για άλλη μια φορά. Δεν ήταν ένα εύκολο ράλι ούτε για τους οδηγούς ούτε για την ομάδα, οπότε η κατασκευή ενός τόσο αξιόπιστου αυτοκινήτου είναι το κλειδί για αυτή την επιτυχία. Ήταν ένα πολύ διαφορετικό ράλι από την Εσθονία και τη Φινλανδία και εδώ δεν έπρεπε να είμαστε συνέχεια με τέρμα το γκάζι. Έπρεπε να διαχειριστούμε πολλά διαφορετικά πράγματα και προσπάθησα να είμαι έξυπνος με την οδήγησή μου. Ήταν ένας πραγματικά απαιτητικός αγώνας, αλλά αυτό το κάνει ακόμα πιο γλυκό που καταφέραμε να κερδίσουμε. Είμαστε επίσης σε καλή θέση στη μάχη για το πρωτάθλημα.»

Ας δούμε τη βαθμολογική κατάταξη οδηγών συνοδηγών μετά το Ράλι στην Παραγουάη

Elfyn Evans-Scott Martiin 216

Sami Pajari-Marko Salminen 196

Oliver Solberg-Eliott Edmondson 175

Takamoto Katsuta-Aaron Johnston 160

Adrien Fourmaux-Alexandre Coria 149

Sebastien Ogier-Vincent Landais 148

Thierry Neuville-Martijn Wydaeghe 129

Hayden Paddon-John Kennard 38

Josh McErlean-Eoin Treacy 29

Esapekka Lappi-Enni Malkonen 25

H βαθμολογία στους κατασκευαστές

Toyota Gazoo Racing WRT 554

Hyundai Shell Mobis WRT 381

Toyota Gazoo Racing WRT2 210

M-Sport Ford WRT 138

Η Toyota έκανε το 1-2-3 στην κατηγορία WRC2 με GR Yaris Rally2. Νικητές ήταν ο Παραγουανός οδηγός Diego Domínguez με συνοδηγό τον Rogelio Peñate και την ομάδα MSi Racing. Οι Gus Greensmith και Jonas Andersson τερμάτισαν δεύτεροι ως συμμετοχή της RaceSeven, με τους Alejandro Galanti και Marcelo Toyotoshi στην τρίτη θέση για την TOYOTA GAZOO Racing Paraguay.

Αμέσως μετά τον αγώνα στην Παραγουάη τα «λαβωμένα» Yaris επισκευάσθηκαν και ξεκίνησαν με τις νταλίκες για τις Άνδεις για την επόμενη χωμάτινη πρόκληση στη Νότια Αμερική. Από τις 10-13 Σεπτεμβρίου θα γίνει στα δάση της περιοχής Bio Bío με θέα τον Ειρηνικό Ωκεανό το Ράλι Χιλής.