Αν νομίζεις ότι οι εντάσεις στη Formula 1 μένουν μόνο μέσα στην πίστα, ήρθε η ώρα να αναθεωρήσεις. Σύμφωνα με τον πρώην οδηγό και νυν πρόεδρο της Ένωσης Οδηγών Grand Prix (GPDA), Alexander Wurz, οι οδηγοί έχουν δικό τους group στο WhatsApp το οποίο αυτές τις μέρες… έχει πάρει φωτιά.

Ο λόγος; Οι νέοι κανονισμοί της Formula 1 για το 2026, που έχουν φέρει τεράστιες αλλαγές στα μονοθέσια και ακόμη μεγαλύτερη γκρίνια. Σύμφωνα με τον Wurz, το chat των οδηγών «δεν σταματά να χτυπά», με συνεχείς συζητήσεις, παράπονα και έντονες αντιδράσεις ενόψει κρίσιμων συναντήσεων με τη FIA.

Και δεν είναι δύσκολο να καταλάβει κανείς το γιατί. Οι νέοι κανονισμοί έχουν φέρει ριζική αλλαγή φιλοσοφίας, με τα μονοθέσια να βασίζονται πλέον σε 50/50 κατανομή ισχύος ανάμεσα σε θερμικό κινητήρα και ηλεκτρική ενέργεια. Αυτό σημαίνει ότι οι οδηγοί δεν πιέζουν συνεχώς στο όριο, αλλά αναγκάζονται να διαχειρίζονται ενέργεια, να «σηκώνουν» το πόδι από το γκάζι και να οδηγούν πιο στρατηγικά.

Ορισμένοι κορυφαίοι οδηγοί έχουν ήδη εκφράσει δημόσια τη δυσαρέσκειά τους, κάνοντας λόγο για αγώνες που θυμίζουν περισσότερο… management ενέργειας παρά καθαρό racing.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα όμως δεν είναι μόνο η αίσθηση. Είναι και η ασφάλεια. Οι νέοι κανονισμοί έχουν δημιουργήσει μεγάλες διαφορές ταχύτητας μεταξύ των μονοθεσίων, κάτι που ήδη έχει οδηγήσει σε επικίνδυνα περιστατικά στην πίστα και έχει ανοίξει σοβαρή συζήτηση για το μέλλον των κανονισμών.

Δείτε το ατύχημα του Oliver Bearman που συνέβη στο προηγούμενο GP εξαιτίας αυτής της διαχείρισης.

Here’s the moment Bearman went into the barriers at Spoon #F1 #JapaneseGP pic.twitter.com/XmurXApWkp — Formula 1 (@F1) March 29, 2026



Μέσα σε αυτό το κλίμα, το WhatsApp group των οδηγών έχει γίνει ουσιαστικά το «παρασκήνιο» της F1. Εκεί όπου οι οδηγοί μιλούν πιο ανοιχτά, ανταλλάσσουν απόψεις και οργανώνουν τη στάση τους απέναντι στις αλλαγές.

Ουσιαστικά μιλάμε για μια συνολική αντίδραση από το grid, που δείχνει ότι η νέα εποχή της Formula 1 δεν έχει πείσει ακόμη τους πρωταγωνιστές της. Το ερώτημα είναι ένα: θα αλλάξει κάτι μετά τις αντιδράσεις ή η F1 θα συνεχίσει σε αυτή τη νέα αμφιλεγόμενη κατεύθυνση;