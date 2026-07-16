Από τις 13 έως τις 15 Νοεμβρίου το Αυτοκινητοδρόμιο Σερρών θα φιλοξενήσει το Intercontinental Drifting Cup, τη μοναδική παγκοσμίου βεληνεκούς διοργάνωση drift της FIA.

Οι κορυφαίοι οδηγοί drift του πλανήτη θα λάβουν μέρος σε αυτή τη σπουδαία διοργάνωση, την οποία διοργανώνει η Ομοσπονδία Μηχανοκίνητου Αθλητισμού Ελλάδος (ΟΜΑΕ). Πρόκειται για τον μεγαλύτερο αγώνα που έχει διεξαχθεί ποτέ στο Αυτοκινητοδρόμιο Σερρών, καθώς αναμένονται οδηγοί και ομάδες από χώρες της Ευρώπης, της Ασίας, της Αφρικής αλλά και της αμερικανικής ηπείρου.

Άλλωστε το Intercontinental Drifting Cup αποτελεί τον μόνο αγώνα drift που διεξάγεται από την FIA.

Οι Σέρρες αποτελούν έναν από τους πιο ενδιαφέροντες προορισμούς της Βόρειας Ελλάδας, συνδυάζοντας μοναδικά φυσικά τοπία, σημαντικά ιστορικά μνημεία, εξαιρετική γαστρονομία και μία από τις κορυφαίες πίστες μηχανοκίνητου αθλητισμού στα Βαλκάνια.

Αυτοκινητοδρόμιο Σερρών

Το Αυτοκινητοδρόμιο Σερρών θεωρείται η κορυφαία πίστα αγώνων στην Ελλάδα και μία από τις καλύτερες στα Βαλκάνια. Βρίσκεται περίπου 8 χλμ. έξω από την πόλη των Σερρών και προσελκύει χιλιάδες φίλους του μηχανοκίνητου αθλητισμού κάθε χρόνο.

Έχει μήκος 3.186 μέτρα, πλάτος από 12 έως 15 μέτρα, 16 στροφές και πληροί τις προδιαγραφές για διοργάνωση αγώνων αυτοκινήτου και μοτοσυκλέτας.

Στην εξωτερική πλευρά κάθε στροφής, ειδικοί χώροι διαφυγής παρέχουν ένα επιπλέον επίπεδο ασφάλειας για τους διαγωνιζόμενους σε περίπτωση εξόδου από την πίστα.

Η ευθεία εκκίνησης-τερματισμού έχει μήκος 662 μέτρα.

Εντός της πίστας βρίσκεται ο χώρος στάθμευσης των paddock, ο οποίος καλύπτει περίπου 4.900 m² και αποτελείται από 18 boxes. Η πρόσβαση στο paddock γίνεται μέσω μιας υπόγειας διάβασης που βρίσκεται κοντά στην ευθεία εκκίνησης.

Η πίστα είναι εξοπλισμένη με το σύστημα ελέγχου αγώνων MyLaps X2, παρέχοντας ακριβή χρονομέτρηση, παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο και ολοκληρωμένες δυνατότητες διαχείρισης αγώνων.

Για την υποστήριξη των αγωνιστικών λειτουργιών και της ασφάλειας των διαγωνιζομένων, η πίστα διαθέτει έξι πίνακες LED ελεγκτών FIA βαθμού 3, τοποθετημένους στρατηγικά στις στροφές K1, K3, K6, K9, K13 και K16. Αυτοί οι πίνακες μεταδίδουν τα μηνύματα του race control σε πραγματικό χρόνο.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε το www.serrescircuit.gr.

Πρόσβαση στις Σέρρες

Οι Σέρρες αποτελούν μία από τις πιο στρατηγικές τοποθεσίες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης για τη φιλοξενία ενός διεθνούς αγώνα μηχανοκίνητου αθλητισμού. Η γεωγραφική τους θέση επιτρέπει την εύκολη πρόσβαση τόσο οδικώς όσο και μέσω θαλάσσιων και αεροπορικών μεταφορών.

Ενδεικτικά οι αποστάσεις των Σερρών από τις γειτονικές μας χώρες έχουν ως εξής:

Χώρα Κοντινότερο συνοριακό πέρασμα Απόσταση από Σέρρες Χρόνος οδήγησης Βουλγαρία Προμαχώνας 35 χλμ. 25–30 λεπτά Βόρεια Μακεδονία Ευζώνοι 120 χλμ. 1 ώρα 20 λεπτά Τουρκία Ορμένιο 200 χλμ. περίπου 3 ώρες Ρουμανία μέσω Βουλγαρίας περίπου 450 χλμ. περίπου 6 ώρες Σερβία μέσω Βόρειας Μακεδονίας περίπου 400 χλμ. περίπου 5,5 ώρες Αλβανία Κρυσταλλοπηγή περίπου 240 χλμ. περίπου 3 ώρες

Το Λιμάνι της Θεσσαλονίκης απέχει 100 χλμ. (περίπου μία ώρα), της Καβάλας 65 χλμ. (περίπου 50 λεπτά), της Αλεξανδρούπολης 200 χλμ. (περίπου δύο ώρες) και του Πειραιά 600 χλμ. (περίπου 7 ώρες μέσω αυτοκινητοδρόμων).

Το κοντινότερο αεροδρόμιο είναι το αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης, το οποίο απέχει 100 χλμ. από τις Σέρρες, απόσταση που καλύπτεται με αυτοκίνητο σε περίπου 1 ώρα και 10 λεπτά. Υπάρχουν καθημερινές απευθείας πτήσεις από τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες.

Οι περισσότεροι Ευρωπαίοι αγωνιζόμενοι μπορούν να μεταφέρουν τα αγωνιστικά τους οχήματα οδικώς με φορτηγά ή τρέιλερ, να φθάσουν στις Σέρρες αυθημερόν από τη Βουλγαρία και τη Βόρεια Μακεδονία και να βρίσκονται στην πίστα μέσα σε λίγες ώρες από τη Ρουμανία, τη Σερβία και την Τουρκία.

Οι συμμετέχοντες από χώρες εκτός Ευρώπης (Ιαπωνία, Βραζιλία, Ομάν, Σαουδική Αραβία κ.ά.) μπορούν να αποστείλουν τα οχήματά τους με θαλάσσια μεταφορά προς τα λιμάνια της Θεσσαλονίκης ή του Πειραιά και στη συνέχεια να μεταφερθούν οδικώς στις Σέρρες.

Το Αυτοκινητοδρόμιο Σερρών βρίσκεται μόλις λίγα λεπτά από το κέντρο της πόλης και διαθέτει άμεση σύνδεση με το εθνικό οδικό δίκτυο. Αυτό σημαίνει ότι η μεταφορά των αγωνιστικών οχημάτων από αποθήκες, λιμάνια ή τελωνεία μπορεί να πραγματοποιηθεί γρήγορα και με χαμηλότερο κόστος σε σχέση με άλλες ελληνικές τοποθεσίες.

Διαμονή

Για τη διαμονή σας μπορείτε να επιλέξετε είτε την πόλη των Σερρών είτε κάποιον από τους κοντινούς τουριστικούς προορισμούς. Στην πόλη των Σερρών θα βρείτε ξενοδοχεία 3 έως 5 αστέρων και είναι ιδανική βάση για εξερεύνηση όλου του νομού.

Τα σημαντικότερα αξιοθέατα

Λίμνη Κερκίνη

Η τεχνητή λίμνη Κερκίνη θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους υγροβιότοπους της Ευρώπης και φιλοξενεί περισσότερα από 300 είδη πουλιών. Είναι ιδανική για βαρκάδες, παρατήρηση πουλιών, ποδηλασία, ιππασία, πεζοπορία και φωτογραφία φύσης. Βρίσκεται περίπου 45 χλμ. δυτικά της πόλης των Σερρών και 100 χλμ. από τη Θεσσαλονίκη.

Οχυρό Ρούπελ

Το ιστορικό Οχυρό Ρούπελ αποτελεί σύμβολο της ελληνικής αντίστασης κατά τη γερμανική εισβολή το 1941. Οι επισκέπτες μπορούν να περιηγηθούν στις υπόγειες στοές, στα πολυβολεία, στους χώρους διαβίωσης των στρατιωτών και στο μικρό μουσείο του οχυρού. Αποτελεί το μεγαλύτερο συγκρότημα της Γραμμής Μεταξά. Βρίσκεται περίπου 50 χλμ. από τις Σέρρες, κοντά στην κοιλάδα του Στρυμόνα και στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα.

Λαϊλιάς

Το βουνό του Λαϊλιά βρίσκεται μόλις 27 χλμ. από την πόλη των Σερρών. Έχει δάση οξιάς και πεύκου, εξαιρετικές ορειβατικές διαδρομές, προσφέρεται για ποδηλασία βουνού και έχει πανοραμική θέα στον κάμπο των Σερρών. Κατά τους χειμερινούς μήνες λειτουργεί το ομώνυμο χιονοδρομικό κέντρο.

Άνω Πορόια

Ένα από τα ομορφότερα χωριά της Μακεδονίας, στους πρόποδες του όρους Μπέλες και περίπου 55 χλμ. από τις Σέρρες. Ξεχωρίζει για την παραδοσιακή αρχιτεκτονική του, την τοπική γαστρονομία και τη θέα στη λίμνη Κερκίνη, ενώ προσφέρεται για πεζοπορία.

Σιδηρόκαστρο και Ιαματικά Λουτρά

Η περιοχή είναι γνωστή για τα ιαματικά λουτρά του Σιδηροκάστρου, τη βυζαντινή ιστορία της και το φυσικό περιβάλλον. Το Σιδηρόκαστρο απέχει 25 χλμ. από τις Σέρρες.

Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου

Ένα από τα σημαντικότερα βυζαντινά μοναστήρια της Μακεδονίας, χτισμένο μέσα σε καταπράσινο φυσικό περιβάλλον μόλις 12 χλμ. από την πόλη των Σερρών.

Γαστρονομία και τοπικές σπεσιαλιτέ

Οι Σέρρες φημίζονται για τις γαστρονομικές προτάσεις τους. Διάσημος είναι ο Ακανές Σερρών, το παραδοσιακό γλύκισμα της περιοχής με βούτυρο και αμύγδαλο, αλλά και η μπουγάτσα Σερρών, από τις πιο γνωστές στη Βόρεια Ελλάδα.

Μην παραλείψετε να δοκιμάσετε κρέας βουβαλιού Κερκίνης, είτε σε μορφή μπριζόλας και λουκάνικου, είτε ως καβουρμάς. Υπάρχουν επίσης τοπικά τυριά που παράγονται στο όρος Μπέλες και στην περιοχή της Κερκίνης.

Μπορείτε επίσης να δοκιμάσετε κρασιά και τσίπουρα από αμπελώνες της περιοχής του Στρυμόνα.