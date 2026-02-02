Του Περικλή Χαλάτση

Μετά το Rally Monte Carlo 2026 και τη μεγάλη νίκη των Solberg-Edmondson με Toyota GR Yaris Rally1 σε έναν από τους δυσκολότερους αγώνες της ιστορίας, κάποιοι ειδικοί είπαν ότι ο Somberg κέρδισε το χιονισμένο και παγωμένο Monte Carlo γιατί έλλειπαν δύο παγκόσμιοι πρωταθλητές. Ναι. Έλλειπαν ο Kalle Rovanpera και ο Ott Tanak.

Όμως -να τους θυμίσουμε- ότι έτρεχαν άλλοι δύο παγκόσμιοι πρωταθλητές. Ο Sebastien Ogier -με εννέα παγκόσμιους τίτλους στο WRC και γνώστης όσο κανένας άλλος του συγκεκριμένου αγώνα και ο Thierry Neuville.

Αυτοί δεν μετράνε ως αντίπαλοι του Solberg;

Κοντός ψαλμός αλληλούια. Σε λίγες ημέρες θα ξεκινήσει ο 2ος αγώνας του WRC στη Σουηδία. Και εκεί θα δούμε αν ο 24χρονος οδηγός κέρδισε το Monte Carlo από τύχη η όχι.

Βέβαια όλοι αυτοί που έχουν άποψη όχι μόνο δεν έχουν τρέξει σε τοπικό αγώνα ράλι αλλά δεν έχουν καθίσει ούτε σε αγωνιστικό μπάκετ.

Απλά να αναφέρουμε ότι οι Oliver Solberg -Elliott Edmondson κέρδισαν το Rallye Monte-Carlo, τερματίζοντας εμπρός από τους Elfyn Evans και Sebastien Ogier. Η TOYOTA GAZOO Racing World Rally Team έκανε ένα εντυπωσιακό 1-2-3 σε μια εξαιρετικά απαιτητική έκδοση του θρυλικού αγώνα.

Πριν προχωρήσουμε να σας πούμε ορισμένα παραλειπόμενα του Rally Monte Carlo 2026 και για τις προετοιμασίες του Rally Sweden 2026 που θα γίνει από τις 12-15 Φεβρουαρίου, να επισημάνουμε τρία σημαντικές διακρίσεις, τρία ρεκόρ, που έγιναν στη Γαλλία.

Δεύτερο ρεκόρ: Για πρώτη φορά στην ιστορία αυτοκίνητο της κατηγορίας WRC2 είναι ταχύτερο στη Super Sunday ( πρόκειται για τις ειδικές διαδρομές του τελευταίου σκέλους). Το πλήρωμα του WRC2 ήταν οι Rossel-Dunand με Lancia Ypsilon HF Integrale Rally2. Ήταν ο ταχύτερος συνδυασμός.

Τρίτο ρεκόρ: Για πρώτη φορά αυτοκίνητο της κατηγορίας Rally3 σημείωσε τον ταχύτερο χρόνο σε ειδική διαδρομή. Το «πέτυχαν» οι Matteo Fontana-Sandro Arnaboldi με Ford Fiesta.

Δεύτερη συμμετοχή με GR YARIS Rally1

O Oliver Solberg και ο Elliott Edmondson είχαν τρέξει το 2025 για έναν αγώνα με GR YARIS Rally1, στο περσινό Ράλι Εσθονίας. Κέρδισαν τον αγώνα δοκιμάζοντας για πρώτη φορά ένα άγνωστο αυτοκίνητο.

Ο δεύτερος αγώνας που έκαναν ήταν φέτος στο Monte Carlo. Και κέρδισαν. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει στη Σουηδία.

Τι προηγήθηκε στον πρώτο αγώνα της χρονιάς

Το Rallye Monte-Carlo ξεκίνησε το απόγευμα της Πέμπτης 22/1, από το Μονακό. Πριν όμως το πρώτο αυτοκίνητο περάσει την ράμπα εκκίνησης στο λιμάνι του πριγκιπάτου, ο Sebastien Ogier βοήθησε στην αποκάλυψη του GR Yaris Sebastien Ogier 9x World Champion Edition, τo οποίo σηματοδοτεί την επιτυχία του με την κατάκτηση του τίτλου το 2025, ισοφαρίζοντας το παγκόσμιο ρεκόρ που κατείχε ο S. Loeb.

Είναι η πρώτη φορά που το βάθρο καταλαμβάνεται αποκλειστικά από έναν μόνο κατασκευαστή στη διοργάνωση από το 2015, και η πρώτη φορά που η Toyota πετυχαίνει αυτό το κατόρθωμα. Η νίκη του Solberg είναι η έβδομη που επιτυγχάνεται με αυτοκίνητο Toyota στο Monte-Carlo.

Στο φετινό αγώνα

Όπως όλοι όσοι ασχολείστε με τους αγώνες γνωρίζετε ότι το Rallye Monte-Carlo φημίζεται για τις χειμερινές καιρικές συνθήκες στους δρόμους των Γαλλικών Άλπεων, η φετινή έκδοση ήταν η πιο απαιτητική εδώ και πολλά χρόνια. Οι περισσότερες ειδικές διαδρομές φέτος ήταν καλυμμένες με χιόνι, πάγο, βροχή και λάσπη, με ελάχιστη στεγνή άσφαλτο.

Στο τελευταίο σκέλος της Κυριακής στα βουνά πάνω από το Μονακό οι αγωνιζόμενοι είχαν να αντιμετωπίσουν πιο δύσκολες συνθήκες πάγου και χιονιού, συμπεριλαμβανομένης της εμβληματικής διαδρομής Col de Turini, και ο Solberg είχε μερικές μικροεξόδους, αλλά τελικά εξασφάλισε τη νίκη με 51,8 δευτερόλεπτα διαφορά.

Ο Evans και ο συνοδηγός του Scott Martin τερμάτισαν δεύτεροι, κατακτώντας την πέμπτη τους θέση στο βάθρο στο Rallye Monte-Carlo μετά από επτά προσπάθειες με την TGR-WRT. Κέρδισαν επίσης την Power Stage, και ήρθαν δεύτεροι στην κατάταξη Super Sunday (ως το ταχύτερο πλήρωμα του Rally1) ξεκινώντας τη σεζόν με ισχυρή βαθμολογική συγκομιδή.

Ο Ogier, με συνοδηγό τον Vincent Landais, είχε μια σκληρή μάχη με τον Evans για μεγάλο μέρος του αγώνα, προτού τελικά τερματίσει τρίτος, ανεβαίνοντας στο 15ο βάθρο από τις 17 συμμετοχές του στο Rallye Monte-Carlo, ενώ ήταν και ο τρίτος ταχύτερος στην Power Stage.

Ο Takamoto Katsuta καθυστέρησε την Παρασκευή λόγω ζημιάς στα ελαστικά σε δύο ειδικές διαδρομές και απώλειας του υδραυλικού τιμονιού μετά από έξοδο, αλλά ανέκαμψε για να τερματίσει έβδομος με μερικούς καλούς χρόνους στις ειδικές διαδρομές. Το αυτοκίνητο του Sami Pajari έπρεπε να αποσυρθεί λόγω ζημιάς που υπέστη σε ατύχημα το Σάββατο σε ολισθηρές, λασπώδεις συνθήκες.

Ο οδηγός του προγράμματος TGR WRC Challenge, Yuki Yamamoto, ήταν έκτος στην κατηγορία του με το αυτοκίνητό του GR Yaris Rally2 στη δεύτερη εκκίνησή του στο Monte-Carlo, μέχρι που αναγκάστηκε να εγκαταλείψει λόγω ζημιάς στη δεύτερη ειδική της Κυριακής.