Η Επιτροπή Αγώνων (ΕΠ.Α.) της ΟΜΑΕ ανακοίνωσε το πρόγραμμα του Επάθλου Mega Four 4x4 του 2026. Στις 14 και 15 Μαρτίου, η Πάτρα θα φιλοξενήσει τον πρώτο αγώνα της χρονιάς, με το Αγρίνιο να ακολουθεί στις 25 και 26 Απριλίου. Ο τρίτος γύρος του θεσμού θα πραγματοποιηθεί στο Ναύπλιο στις 23 και 24 Μαΐου, ενώ η συνέχεια περιλαμβάνει τον αγώνα των Ιωαννίνων στις 26 και 27 Σεπτεμβρίου. Το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Οκτωβρίου και συγκεκριμένα στις 24 και 25 του μήνα θα λάβει χώρα ο πέμπτος γύρος του θεσμού στο Λασίθι, ενώ στη Θεσσαλονίκη θα πέσει η αυλαία του Επάθλου Mega Four 4×4 στις 21 και 22 Νοεμβρίου.

Το πρόγραμμα του Επάθλου Mega Four 4x4 της επόμενης χρονιάς έχει ως εξής:

Πάτρα (14-15 Μαρτίου)

(14-15 Μαρτίου) Αγρίνιο (25-26 Απριλίου)

(25-26 Απριλίου) Ναύπλιο (23-24 Μαΐου)

(23-24 Μαΐου) Ιωάννινα (26-27 Σεπτεμβρίου)

(26-27 Σεπτεμβρίου) Λασίθι 24-25 Οκτωβρίου)

24-25 Οκτωβρίου) Θεσσαλονίκη (21-22 Νοεμβρίου)

Το πρόγραμμα του Επάθλου Trail Ride για το 2026 ανακοινώθηκε από την ΟΜΑΕ. Ο τελευταίος αγώνας θα γίνει στην Αττική.

Με πέντε αγώνες θα διεξαχθεί το Έπαθλο Trail Ride του 2026. Η «εκκίνηση» του θεσμού θα πραγματοποιηθεί στις 7 και 8 Μαρτίου στο Ναύπλιο, ενώ στις 4 και 5 Απριλίου, η Αττική θα φιλοξενήσει τον δεύτερο γύρο της χρονιάς. Στις 9 και 10 Μαΐου θα γίνει ο τρίτος αγώνας στην Ιεράπετρα, ενώ η τέταρτη συνάντηση της χρονιάς θα διεξαχθεί στις 21 και 22 Νοεμβρίου στο Ναύπλιο. Ο πέμπτος και τελευταίος αγώνας θεσμού θα πραγματοποιηθεί στην Αττική στις 5 και 6 Δεκεμβρίου.

Συνοπτικά, το πρόγραμμα του Επάθλου Trail Ride για το 2026 έχει ως εξής: