Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπή Αγώνων της ΟΜΑΕ το Κύπελλο Ράλλυ Ασφάλτου επιστρέφει σε ενιαία μορφή και θα αποτελείται από τέσσερις αγώνες. Αντίστοιχα, το Κύπελλο Ράλλυ Χώματος θα περιλαμβάνει επίσης τέσσερις αναμετρήσεις, δύο εκ των οποίων αποτελούν νέες προσθήκες στο θεσμό.

Αναλυτικά το πρόγραμμα για το Κύπελλο Ράλλυ Χώματος

Η πρεμιέρα του Κυπέλλου Ράλλυ Χώματος θα γίνει στην Αττική στις 7 και 8 Μαρτίου. Ο επόμενος αγώνας θα είναι το νεοσύστατο Ράλλυ Σπριντ Νεμέας που είναι προγραμματισμένο για τις 6-7 Ιουνίου. Το Ράλλυ Σπριντ Λιβαδειάς θα διεξαχθεί στις 26 και 27 Σεπτεμβρίου και θα αποτελέσει την τρίτη συνάντηση του Κυπέλλου Ράλλυ Χώματος. Ο επίλογος του θεσμού θα γραφτεί στον Πύργο στις 28-29 Νοεμβρίου, με τη διεξαγωγή του Ράλλυ Σπριντ Πύργου.

Συνοπτικά το πρόγραμμα του Κυπέλλου Ράλλυ Χώματος του 2026 έχει ως εξής:

Ράλλυ Σπριντ Αττικής (7-8 Μαρτίου)

Ράλλυ Σπριντ Νεμέας (6-7 Ιουνίου)

Ράλλυ Σπριντ Λιβαδειάς (26-27 Σεπτεμβρίου)

Ράλλυ Σπριντ Πύργου (28-29 Νοεμβρίου)

Αναλυτικά το πρόγραμμα για το Κύπελλο Ράλλυ ασφάλτου

Στο Κύπελλο Ράλλυ Ασφάλτου, η δράση θα ξεκινήσει στις 4 και 5 Απριλίου με το Ράλλυ Σπριντ Αιγίου, το οποίο θα αποτελέσει τον εναρκτήριο γύρο του θεσμού. Θα ακολουθήσει το Ράλλυ Κένταυρος στις 4 και 5 Ιουλίου, με το Ράλλυ Ευβοϊκού, το οποίο είναι προγραμματισμένο να διεξαχθεί στις 3 και 4 Οκτωβρίου, να αποτελεί τον τρίτο γύρο του Κυπέλλου. Ο θεσμός θα ολοκληρωθεί στις 5-6 Δεκεμβρίου με τη διεξαγωγή του Ράλλυ Παλάδιο, το οποίο επιστρέφει στο καλεντάρι έπειτα από ένα χρόνο απουσίας.

Συνοπτικά, το πρόγραμμα του Κυπέλλου Ράλλυ Ασφάλτου του 2026, περιλαμβάνει τους εξής αγώνες:

Ράλλυ Σπριντ Φτέρης (4-5 Απριλίου)

Ράλλυ Κένταυρος (4-5 Ιουλίου)

Ράλλυ Ευβοϊκού (3-4 Οκτωβρίου)

Ράλλυ Παλάδιο (5-6 Δεκεμβρίου)