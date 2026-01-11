Η ΟΜΑΕ ανακοίνωσε το πρόγραμμα των Κυπέλλων Δεξιοτεχνιών της φετινής χρονιάς.

ΚΥΠΕΛΛΟ ΔΕΞΙΟΤΕΧΝΙΩΝ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

Η πρεμιέρα του θεσμού θα διεξαχθεί στο Αγρίνιο στις 10 Μαΐου, με τον Πύργο να φιλοξενεί τον δεύτερο αγώνα στις 7 Ιουνίου. Στις 5 Ιουλίου, στο Βραχάτι θα διεξαχθεί η τρίτη συνάντηση της χρονιάς, με τον αγώνα στον Πύργο να είναι προγραμματισμένος για τις 25 Οκτωβρίου. Στο Ναύπλιο θα πραγματοποιηθεί ο πέμπτος γύρος του θεσμού στις 6 Δεκεμβρίου.

Το πρόγραμμα του Κυπέλλου Δεξιοτεχνιών Νοτίου Ελλάδος απαρτίζεται από τους εξής αγώνες:

– Αγρίνιο (10 Μαΐου)

– Πύργος (7 Ιουνίου)

– Βραχάτι (5 Ιουλίου)

– Πύργος (25 Οκτωβρίου)

– Ναύπλιο (6 Δεκεμβρίου)

ΚΥΠΕΛΛΟ ΔΕΞΙΟΤΕΧΝΙΩΝ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

Πλούσιο είναι το πρόγραμμα του Κυπέλλου Δεξιοτεχνιών Νοτίου Ελλάδος με 10 αγώνες να απαρτίζουν το καλεντάρι του θεσμού. Η αρχή θα γίνει στην Ξάνθη στις 22 Μαρτίου, ενώ μία εβδομάδα μετά το Πάσχα και συγκεκριμένα στις 19 Απριλίου θα πραγματοποιηθεί ο δεύτερος αγώνας στον Βελβεντό. Η Αλεξανδρούπολη θα φιλοξενήσει την τρίτη συνάντηση της χρονιάς στις 10 Μαΐου, με τον αγώνα στο Σουφλί να είναι προγραμματισμένος για τις 7 Ιουνίου. Στις 21 Ιουνίου, θα λάβει χώρα ο πέμπτος γύρος του θεσμού στην Πτολεμαΐδα και θα ακολουθήσει ο αγώνας στην Κοζάνη στις 5 Ιουλίου. Επόμενος σταθμός του Κυπέλλου είναι το Κιλκίς στις 30 Αυγούστου και ακολουθεί η Δράμα (4 Οκτωβρίου) και η Θεσσαλονίκη (25 Οκτωβρίου). Η αυλαία του θεσμού θα πέσει στη Φλώρινα στις 8 Νοεμβρίου.

Συνοπτικά, το καλεντάρι του Κυπέλλου Δεξιοτεχνιών Βορείου Ελλάδος έχει ως εξής:

– Ξάνθη (22 Μαρτίου)

– Βελβεντός (19 Απριλίου)

– Αλεξανδρούπολη (10 Μαΐου)

– Σουφλί (7 Ιουνίου)

– Πτολεμαΐδα (21 Ιουνίου)

– Κοζάνη (5 Ιουλίου)

– Κιλκίς (30 Αυγούστου)

– Δράμα (4 Οκτωβρίου)

– Θεσσαλονίκη (25 Οκτωβρίου)

– Φλώρινα (8 Νοεμβρίου)