Η αυλαία του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Αντοχής (WEC) για το 2026 έπεσε στην Ιταλία, με τις 6 Ώρες της Μόντσα να προσφέρουν ένα ιδιαίτερα απαιτητικό φινάλε. Η TOYOTA RACING είχε ήδη εξασφαλίσει τον τίτλο των κατασκευαστών από τον προηγούμενο γύρο στη Βαρκελώνη, όμως στην Ιταλία απέμενε να κριθεί και η μάχη του πρωταθλήματος οδηγών, η οποία εξελισσόταν ανάμεσα στα δύο πληρώματα της ίδιας της ομάδας.

Τελικά, τον παγκόσμιο τίτλο κατέκτησαν οι Sébastien Buemi, Brendon Hartley και Ryo Hirakawa, με το #8 TR010 HYBRID. Παρά το γεγονός ότι τερμάτισαν στην 11η θέση στη Μόντσα, οι τρεις οδηγοί είχαν χτίσει το απαραίτητο βαθμολογικό προβάδισμα κατά τη διάρκεια της χρονιάς, με απολογισμό τρεις νίκες. Πρόκειται για τον τρίτο κοινό παγκόσμιο τίτλο τους, ενώ ο Buemi και ο Hartley έφτασαν συνολικά τους πέντε τίτλους στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα και ο Hirakawa τους τρεις.

Από την άλλη πλευρά, οι Mike Conway, Kamui Kobayashi και Nyck de Vries, που οδηγούσαν το #7 TR010 HYBRID, είχαν μια δύσκολη αποστολή. Χρειάζονταν να καλύψουν διαφορά 17 βαθμών από τους συναθλητές τους για να πάρουν το πρωτάθλημα, όμως η 12η θέση στον τελευταίο αγώνα δεν τους επέτρεψε να ανατρέψουν την κατάσταση.

Τέσσερις νίκες και επτά βάθρα σε μία χρονιά

Η πρώτη αγωνιστική σεζόν της TOYOTA RACING με το νέο TR010 HYBRID ολοκληρώθηκε με εντυπωσιακό απολογισμό:

τέσσερις νίκες

επτά παρουσίες στο βάθρο

Με την κατάκτηση των δύο πρωταθλημάτων, η Toyota πρόσθεσε ακόμη μία σημαντική διάκριση στην πορεία της στο WEC. Από την επιστροφή της στο θεσμό το 2012, έχει πλέον συγκεντρώσει οκτώ τίτλους κατασκευαστών και επτά τίτλους οδηγών.

Ένα δύσκολο φινάλε στη Μόντσα

Ο τελευταίος αγώνας της χρονιάς δεν εξελίχθηκε εύκολα για τα δύο πρωτότυπα της Toyota. Οι βροχερές συνθήκες κατά τη διάρκεια του αγωνιστικού τριημέρου περιόρισαν τα διαθέσιμα δεδομένα για τη ρύθμιση των αυτοκινήτων και την επιλογή στρατηγικής, καθώς οι κατατακτήριες ήταν η μοναδική περίοδος που πραγματοποιήθηκε σε στεγνή πίστα. Τα δύο TR010 HYBRID ξεκίνησαν από τη 14η και τη 17η θέση, αντίστοιχα.

Μπροστά σε 75.000 θεατές, ο Mike Conway ανέλαβε την εκκίνηση του #7, στον τελευταίο αγώνα της καριέρας του με την ομάδα. Ο Βρετανός αποχωρεί έπειτα από 12 σεζόν με την Toyota, έχοντας κατακτήσει δύο τίτλους και σημειώσει 20 νίκες.

Στη διάρκεια του αγώνα, τα δύο αυτοκίνητα προσπάθησαν να ανέβουν στην πρώτη δεκάδα, σε έναν αγώνα που σημαδεύτηκε από τέσσερις περιόδους αυτοκινήτου ασφαλείας. Στα τελευταία 90 λεπτά, το #7 υπέστη ζημιά στο αμάξωμα έπειτα από επαφή με ένα Ford της κατηγορίας LMGT3 στο πρώτο σικέιν, ενώ λίγο αργότερα ο Kobayashi δέχθηκε χτύπημα από πίσω από το #17 Genesis στο ίδιο σημείο.

Παρά τις δυσκολίες, αμφότερα τα αυτοκίνητα κατάφεραν να φτάσουν μέχρι τον τερματισμό, ολοκληρώνοντας μια χρονιά που είχε ήδη κριθεί με τον καλύτερο τρόπο για την ιαπωνική ομάδα. Η Toyota αποχαιρετά το 2026 με δύο παγκόσμια πρωταθλήματα, επιβεβαιώνοντας την ισχυρή της παρουσία στους αγώνες αντοχής και ξεκινώντας με ιδανικό τρόπο τη νέα εποχή της ως TOYOTA RACING.

Το μήνυμα του Hiroki Nakajima (Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος). «Το 2026, η TOYOTA RACING έκανε ένα βήμα μπροστά. Στην πρώτη κιόλας σεζόν μας, ως TOYOTA RACING, πετύχαμε τέσσερις νίκες και κερδίσαμε τόσο το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κατασκευαστών όσο και το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Οδηγών. Κάθε αγώνας έφερε τις δικές του προκλήσεις. Ακόμα και όταν τα πράγματα δεν πήγαιναν όπως τα είχαμε προγραμματίσει, κάθε μέλος της ομάδας αγκάλιαζε τις ευθύνες του, μάθαινε από τις αποτυχίες και εφάρμοζε αυτά τα μαθήματα στην επόμενη πρόκληση. Με κάθε αγώνα, η ομάδα γινόταν πιο δυνατή. Σε όλους όσοι ήρθαν να μας δουν στις πίστες και σε όλους όσοι μας υποστήριξαν από όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων των πολύτιμων συνεργατών μας: Σας ευχαριστούμε πολύ. Προς τους οδηγούς, τους μηχανικούς, τους μηχανικούς και όλα τα μέλη της ομάδας μας: Είμαι πραγματικά περήφανος για τον τρόπο που δεν τα παρατήσατε ποτέ, ενώσατε τις δυνάμεις σας και παλέψατε μέχρι το τέλος. Σας ευχαριστώ. Με το σύνθημα «Για τον Αγώνα της Μηχανικής» στις καρδιές μας, θα χρησιμοποιήσουμε την εμπειρία που αποκτήσαμε εδώ για να οδηγήσουμε την επόμενη εξέλιξή μας και να συνεχίσουμε να προσπαθούμε να είμαστε οι καλύτεροι στον κόσμο. Σε όλους όσοι βοήθησαν μαζί μας να δημιουργήσουμε αυτή τη σεζόν, σας ευχαριστούμε πολύ.»