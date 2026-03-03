Την Κυριακή 22 Μαρτίου, ξεκινάει το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ράλλυ Ασφάλτου αλλά προς το παρόν δεν έχουν κλείσει οι συμμετοχές και δεν μπορούμε να ξέρουμε πόσα πληρώματα θα λάβουν μέρος. Η Αγωνιστική Λέσχη Αυτοκινήτου Λαμίας (Α.Λ.Α.Λ.) που διοργανώνει τον αγώνα έχει ανοίξει το βιβλίο συμμετοχών και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 13 Μαρτίου στις 23:59. Οπότε τότε θα γνωρίζουμε πόσοι θα είναι οι ενδιαφερόμενοι για τον εναρκτήριο αγώνα. Η ίδια ημερομηνία ισχύει και για τις συμμετοχές του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Ράλλυ Ιστορικών αυτοκινήτων.

Η αυλαία ανοίγει δυναμικά στις 21 και 22 Μαρτίου με τη διεξαγωγή του Ράλλυ Λαμίας. Ο Διοικητικός και Τεχνικός Έλεγχος θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 21 Μαρτίου στα Λουτρά Υπάτης από τις 09:00 έως τις 12:00.

Όσα πληρώματα είναι έτοιμα και θέλουν θα μπορούν να πάρουν μέρος στο shakedown που είναι προαιρετικό. Φυσικά θα είναι μια καλή ευκαιρία όσοι πάρουν μέρος στο shakedown, να κάνουν στη συνέχεια τις τελευταίες ρυθμίσεις στα αγωνιστικά τους. Η πρόβα θα ξεκινήσει στις 13:00 και θα ολοκληρωθεί στις 16:00, σε μια διαδρομή μήκους 3,47 χιλιομέτρων.

Στις 18:30 θα ακολουθήσει η Πανηγυρική Εκκίνηση του Ράλλυ Λαμίας και αμέσως μετά θα ξεκινήσει η πρώτη ειδική διαδρομή του αγώνα, «Μοσχοκαρυά», μήκους 12,83 χλμ., που θα γίνει υπό το φως των προβολέων.

Μετά το τέλος της πρώτης ειδικής τα πληρώματα θα επιστρέψουν στα Λουτρά Υπάτης για 45λεπτο service.

Την Κυριακή 22 Μαρτίου, η αγωνιστική δράση θα ξεκινήσει στις 09:33, με τη δεύτερη Ειδική Διαδρομή του Ράλλυ Λαμίας, την «Υπάτη» (13,07 χλμ.) και στη συνέχεια οι συμμετέχοντες θα αγωνιστούν στην μήκους 14,79 χλμ. Ειδική Διαδρομή «Μοσχοκαρυά», η οποία θα εκκινήσει στις 10:28.

Θα ακολουθήσει ένα ημίωρο service και τα πληρώματα θα επιστρέψουν για τα δεύτερα περάσματα. Πρώτα από την Ε.Δ «Υπάτη» (12:38) και στη συνέχεια από την Ε.Δ «Μοσχοκαρυά» στις 13:38.

Power Stage του αγώνα, η οποία προσφέρει επιπλέον βαθμούς στους ταχύτερους θα είναι η Ειδική Διαδρομή «Υπάτη», η οποία θα εκκινήσει στις 15:01. Ο τερματισμός του αγώνα θα γίνει στα Λουτρά Υπάτης στις 15:33 και στις 18:30 θα πραγματοποιηθούν οι απονομές της πρεμιέρας του πρωταθλήματος.

Τα συνολικά αγωνιστικά χιλιόμετρα του Ράλλυ Λαμίας ανέρχονται σε 81,62 χλμ. και το συνολικό μήκος φτάνει τα 251,75 χλμ.

Ο αγώνας αποτελεί παράλληλα τον εναρκτήριο γύρο του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Ράλλυ Ιστορικών αυτοκινήτων και έχει ως επίκεντρο τα Λουτρά Υπάτης.

Υποστηρικτές του αγώνα είναι η Karellis Group και χορηγοί επικοινωνίας οι 4Τροχοί, το Star Κεντρικής Ελλάδας, το lamiareport, το Lamia FM-1 96.2 και το GRally. Συνδιοργανωτές του εναρκτήριου αγώνα που την ευθύνη έχει η Α.Λ.Α.Λ, είναι η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, ο Δήμος Λαμιέων και το Επιμελητήριο Φθιώτιδος. Υποστηρικτής του αγώνα είναι

Ο Επίσημος Πίνακας Ανακοινώσεων θα λειτουργεί σε ψηφιακή μορφή στην Εφαρμογή Sportity. Ο κωδικός του καναλιού Sportity για το Ράλλυ Λαμίας είναι RL2026 (https://webapp.sportity.com/event/RL2026/adc2c62f-a436-4d1e-bedc-0494a9f56c87).

Στην επίσημη ιστοσελίδα του αγώνα, https://www.alal.gr/rally–lamias-2026/ φιλοξενούνται ο Συμπληρωματικός Κανονισμός, το πρόγραμμα, το ωράριο και οι χάρτες του Ράλλυ Λαμίας.

Ι στοσελίδα αγώνα : https://www.alal.gr/rally-lamias-2026/

Facebook : https://www.facebook.com/alalamias1970

Sportity : https://webapp.sportity.com/channel/RL2026

