Επιμέλεια: Π. Χαλάτσης

Ο θεσμός για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ράλλυ Ιστορικών αυτοκινήτων της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας περιλαμβάνει 10 αγώνες. Μέχρι σήμερα έχουν γίνει 6 αγώνες και από τις 5 έως τις 9 Σεπτεμβρίου θα γίνει στη χώρα μας το PEMA Ιστορικό Ράλλυ Ακρόπολις, 7ος γύρος του θεσμού.

Νέο αέρα στο πρωτάθλημα προσδίδει η συμμετοχή του Jari Matti Latvala, του πρώην εργοστασιακού οδηγού του WRC και νυν επικεφαλής της Toyota Gazoo Racing WRT. Ο Φινλανδός οδηγός αν και έχει την ταχύτητα, του λείπει η αξιοπιστία καθώς σε αρκετούς αγώνες, είδε τη μαύρη Toyota Celica Turbo 4WD να παραδίδει πνεύμα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, η υπόθεση-τίτλος να παραμένει ανοιχτή και αρκετούς οδηγούς να έχουν βάσιμες ελπίδες για την κατάκτηση του στέμματος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ράλλυ Ιστορικών αυτοκινήτων.

Ας δούμε τους αγώνες που έγιναν

Rally Costa Brava | Ισπανία | 13-15 Μαρτίου

Η χρονιά ξεκίνησε παραδοσιακά στα μέσα Μαρτίου, με τη διεξαγωγή του Rally Costa Brava που είχε ως επίκεντρο τη Χιρόνα της Ισπανίας. Το Φινλανδικό δίδυμο των Jari Matti Latvala-Jani Hussi (Toyota Celica Turbo 4WD ST185) δεν δυσκολεύτηκε να πετύχει την πρώτη του νίκη στο θεσμό, επικρατώντας μάλιστα με άνεση των Γάλλων Romain Dumas-Mathieu Tyran (Porsche 911 Carrera RS 3.0) που τους ακολούθησαν. Στο τρίτο σκαλί του βάθρου ανέβηκαν οι Pascal Perroud-Loic Dumont με BMW M3 E30.

Γενική Κατάταξη

Jari-Matti Latvala/Jani Hussi – Toyota Celica Turbo 4WD ST185 Romain Dumas/Mathieu Tyran – Porsche 911 Carrera RS 3.0 Pascal Perroud/Loic Dumont – BMW M3 E30

Νικητές Κατηγοριών

Κατηγορία 1: Antonio Parisi/Giuseppe D’Angelo – Posche 911 S 2.0

Κατηγορία 2: Romain Dumas/Mathieu Tyran – Porsche 911 Carrera RS 3.0

Κατηγορία 3: Jesus Ferreiro/Javier Anido – Ford Escort RS 1800 MKII

Κατηγορία 4: Jari-Matti Latvala/Jani Hussi – Toyota Celica Turbo 4WD ST185

Historic Vltava Rallye | Τσεχία | 26-27 Απριλίου

Η Τσεχία φιλοξένησε τον δεύτερο γύρο του Πρωταθλήματος, με τους Jari Matti Latvala-Tuukka Shemeikka να φεύγουν νικητές από το Historic Vltava Rallye. Για άλλον έναν αγώνα, ο οδηγός της Toyota Celica Turbo 4WD ST185 δεν απειλήθηκε από τους διώκτες του, φτάνοντας σε μια εύκολη νίκη. Οι Πρωταθλητές Ευρώπης Ιστορικών του 2024 και δεύτεροι στο περσινό Ιστορικό Ράλλυ Ακρόπολις, Tibor Erdi jnr-Istvan Kerek τερμάτισαν δεύτεροι με το Ford Sierra RS Cosworth 4×4, με τους Ιρλανδούς Donagh Kelly-Rory Kennedy με BMW M3 E30 να ολοκληρώνουν στην τρίτη θέση μεταξύ των πληρωμάτων που έχουν δικαίωμα συγκομιδής βαθμών για το θεσμό.

Γενική Κατάταξη

Jari-Matti Latvala/Tuukka Shemeikka – Toyota Celica Turbo 4WD ST185 Tibor Erdi jnr./Istvan Kerek – Porsche 911 Carrera RS 3.0 Donagh Kelly/Rory Kennedy – BMW M3 E30

Νικητές Κατηγοριών

Κατηγορία 1: Antonio Parisi/Giuseppe D’Angelo – Posche 911 S 2.0

Κατηγορία 2: Bernard Metivier/Fabrice Garin – Ford Escort RS 1600 MKI

Κατηγορία 3: Jesus Ferreiro/Javier Anido – Ford Escort RS 1800 MKII

Κατηγορία 4: Jari-Matti Latvala/Tuukka Shemeikka – Toyota Celica Turbo 4WD ST185

Rallye d’Antibes – Côte d’Azur Historic| Γαλλία | 16-17 Μαΐου

Η συνέχεια για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ράλλυ Ιστορικών αυτοκινήτων δόθηκε στα μέσα Μαΐου στις ακτές της Κυανής Ακτής, με το Rallye d’Antibes – Côte d’Azur Historic να περιλαμβάνεται για πρώτη φορά στο καλεντάρι του θεσμού. Κι ενώ όλα έδειχναν ότι οι Jari Matti Latvala-Jani Hussi θα έφευγαν νικητές και από τη χώρα της Μεσογείου, ένα πρόβλημα στα ηλεκτρικά της Toyota Celica στην τελευταία ειδική διαδρομή του αγώνα τους ανάγκασε σε εγκατάλειψη. Έπειτα από αυτή την εξέλιξη, ο 26χρονος Γάλλος Tom Pieri πέτυχε μια αναπάντεχη νίκη, έχοντας στο δεξί μπάκετ μιας BMW M3 E30 την Marine Lacruz. Οι Ιταλοί, πρωταθλητές στη χώρα τους, Angelo Lombardo-Roberto Consiglio (Porsche 911 Carrera RS 3.0) τερμάτισαν στη δεύτερη θέση, εμπρός από τους Πολωνούς Maciej Lubiak-Grzegorz Dachowski (Porsche 911 Carrera RS 3.0).

Γενική Κατάταξη

Tom Pieri/Marine Lacruz – BMW M3 E30 Angelo Lombardo/Roberto Consiglio – Porsche 911 Carrera RS 3.0 Maciej Lubiak/Grzegorz Dachowski – Porsche 911 Carrera RS 3.0

Νικητές Κατηγοριών

Κατηγορία 1: Antonio Parisi/Giuseppe D’Angelo – Posche 911 S 2.0

Κατηγορία 2: Angelo Lombardo/Roberto Consiglio – Porsche 911 Carrera RS 3.0

Κατηγορία 3: Jesus Ferreiro/Javier Anido – Ford Escort RS 1800 MKII

Κατηγορία 4: Tom Pieri/Marine Lacruz – BMW M3 E30

Ypres Historic Rally | Βέλγιο | 27-28 Ιουνίου

Έπειτα από 5 χρόνια απουσίας, το Ypres Historic Rally επέστρεψε στο διεθνές στερέωμα, αποτελώντας τον τέταρτο αγώνα του πρωταθλήματος. Η ατυχία χτύπησε για άλλη μια φορά την πόρτα των Jari Matti Latvala-Jani Hussi, καθώς η Toyota Celica Turbo 4WD αντιμετώπισε και πάλι πρόβλημα, αυτή τη φορά 3 ειδικές πριν την ολοκλήρωση του αγώνα. Έχοντας χτίσει διαφορά ασφαλείας μεγαλύτερη του ενάμιση λεπτού από τους αντιπάλους τους, οι Φινλανδοί εγκατέλειψαν την προσπάθειά τους από φλάντζα, χαρίζοντας ουσιαστικά τη νίκη στους τοπικούς ήρωες, Pieter Jan Maeyaert-Yves Dewulf με BMW M3 E30. Στη δεύτερη θέση ολοκλήρωσαν οι Μαγυάροι Tibor Erdi jnr.-Istvan Kerek (Ford Sierra RS Cosworth 4×4), με τους Πολωνούς Maciej Lubiak-Grzegorz Dachowski να κάνουν έναν αθόρυβο αγώνα με την Porsche 911 Carrera RS 3.0 και να τερματίζουν τρίτοι, συλλέγοντας παράλληλα πολύτιμους βαθμούς για τη μάχη του πρωταθλήματος.

Γενική Κατάταξη

Pieter Jan Maeyaert/Yves Dewulf – BMW M3 E30

2.Tibor Erdi jnr./Istvan Kerek – Porsche 911 Carrera RS 3.0

Maciej Lubiak/Grzegorz Dachowski – Porsche 911 Carrera RS 3.0

Νικητές Κατηγοριών

Κατηγορία 1: Antonio Parisi/Giuseppe D’Angelo – Posche 911 S 2.0

Κατηγορία 2: Maciej Lubiak/Grzegorz Dachowski – Porsche 911 Carrera RS 3.0

Κατηγορία 3: Mark Higgins/Carl Williamson – Triumph TR7 V8

Κατηγορία 4: Pieter Jan Maeyaert/Yves Dewulf – BMW M3 E30

Rallye Weiz – Historic | Αυστρία | 17-19 Ιουλίου

Δύσκολη εντός έδρας νίκη για τους Αυστριακούς Karl Wagner-Gerda Zauner (Porsche 911 SC) στο Rallye Weiz Historic. Το δίδυμο είδε τους πρωτοπόρους για το μεγαλύτερο μέρος του αγώνα, Tibor Erdi jnr-Istvan Kerek (Ford Sierra RS Cosworth 4×4) να εγκαταλείπουν την προσπάθειά τους, από μηχανική βλάβη, με τους Σουηδούς Tobias Johansson-Johan Strandberg (Audi Quattro A2) να επωφελούνται και να ανεβαίνουν στην κορυφή του αγώνα. Η χαρά τους, όμως δεν κράτησε για πολύ, καθώς ένα κλατάρισμα τους ανάγκασε να χάσουν την πρωτοπορία. Στη συνέχεια, ήταν η σειρά των Karl Wagner-Gerda Zauner να ανακτήσουν την πρωτιά, νιώθοντας όμως καυτή την ανάσα των Maciej Lubiak-Grzegorz Dachowski (Porsche 911 Carrera RS 3.0). Είναι χαρακτηριστικό πως η διαφορά που χώριζε τα δύο πληρώματα ήταν μόλις 1 δευτερόλεπτο κι ενώ έμενε μία ειδική για την ολοκλήρωση του Rallye Weiz Historic. Τελικοί νικητές αναδείχθηκαν οι Αυστριακοί Karl Wagner-Gerda Zauner, όντας ταχύτεροι στην τελευταία διαδρομή, αφήνοντας δεύτερους τους Maciej Lubiak-Grzegorz Dachowski. Στο τρίτο σκαλί του βάθρου ανέβηκαν οι Βρετανοί Will Graham-Matt Edwards με BMW M3 E30. Να σημειωθεί πως στον αγώνα δεν συμμετείχε o Jari Matti Latvala.

Γενική Κατάταξη

Karl Wagner/Gerda Zauner – Porsche 911 SC Maciej Lubiak/Grzegorz Dachowski – Porsche 911 Carrera RS 3.0 Will Graham/Matt Edwards – BMW M3 E30

Νικητές Κατηγοριών

Κατηγορία 1: Oldřich Kovařík st./Jakub Kopanicak – Skoda Octavia TS

Κατηγορία 2: Maciej Lubiak/Grzegorz Dachowski – Porsche 911 Carrera RS 3.0

Κατηγορία 3: Karl Wagner/Gerda Zauner – Porsche 911 SC

Κατηγορία 4: Will Graham/Matt Edwards – BMW M3 E30

Lahti Historic Rally 2025 | Φινλανδία | 15-16 Αυγούστου

Ο έκτος γύρος του πρωταθλήματος φιλοξενήθηκε στα «γρήγορα» χώματα της Φινλανδίας. Το Lahti Historic Rally μαζί με το Ιστορικό Ράλλυ Ακρόπολις αποτελούν τους μόνους αγώνες του θεσμού που διεξάγονται σε χωμάτινη επιφάνεια. Η κακοδαιμονία για τους Jari Matti Latvala-Jani Hussi συνεχίστηκε και εντός έδρας, με το πλήρωμα να εγκαταλείπει πρόωρα τον αγώνα της πατρίδας του. Και αυτή τη φορά ο πρώην εργοστασιακός οδηγός ήταν σε «δικό του» αγώνα, μέχρι τη στιγμή που ο κινητήρας του Toyota Celica Turbo 4WD παρέδωσε πνεύμα. Νικητές αναδείχθηκαν οι Seb Perez-Dale Bowen οδηγώντας μία Porsche 911 Carrera RS 3.0 με τους Πολωνούς Maciej Lubiak-Grzegorz Dachowski με Porsche 911 Carrera να ανεβαίνουν στο βάθρο σε άλλον έναν αγώνα, τερματίζοντας στη δεύτερη θέση. Τους ακολούθησαν οι Βρετανοί Will Graham-Matt Edwards με BMW M3 E30.

Γενική Κατάταξη

Seb Perez/Dale Bowen – Porsche 911 Carrera RS 3.0 Maciej Lubiak/Grzegorz Dachowski – Porsche 911 Carrera RS Will Graham/Matt Edwards – BMW M3 E30

Νικητές Κατηγοριών

Κατηγορία 1: –

Κατηγορία 2: Seb Perez/Dale Bowen – Porsche 911 Carrera RS 3.0

Κατηγορία 3: Siegfried Mayr/Renate Mayr – Volvo 244 GL

Κατηγορία 4: Will Graham/Matt Edwards – BMW M3 E30

Η μάχη του τίτλου

Στην κορυφή της βαθμολογίας του Πρωταθλήματος είναι οι Πολωνοί Maciej Lubiak-Grzegorz Dachowski παρά το γεγονός πως δεν έχουν κερδίσει αγώνα φέτος. Έχουν ανεβεί, όμως τέσσερις φορές στο βάθρο των νικητών και έχουν συγκεντρώσει 111 βαθμούς. Μόλις 7 βαθμούς πιο πίσω βρίσκεται ο Will Graham με τον Jari Matti Latvala να είναι τρίτος με τις δύο νίκες που πέτυχε στην αρχή της χρονιάς. Λίγο πιο πίσω βρίσκονται οι Jesus Ferreiro, Bertrand Metivier, Tibor Erdi jnr. και Seb Perez, οδηγοί που έχουν συγκεντρώσει αρκετούς βαθμούς και φαντάζουν ικανοί για την κατάκτηση του στέμματος, με δεδομένο ότι προσμετράνε τα έξι καλύτερα αποτελέσματα του κάθε οδηγού στην τελική βαθμολογία.

Στις επιμέρους κατηγορίες, στην Κατηγορία 1, η οποία απευθύνεται σε αυτοκίνητα έως το 1969, ο Ιταλός Giuseppe D’Angelo με τέσσερις νίκες σε ισάριθμους αγώνες στην αρχή της σεζόν προηγείται στη βαθμολογία χωρίς να απειλείται. Στην Κατηγορία 2, που περιλαμβάνει αυτοκίνητα κατασκευασμένα έως το 1975, ο Maciej Lubiak με τέσσερις συνεχόμενες νίκες κρατάει σφιχτά την πρωτιά, ενώ στην Κατηγορία 3 (αυτοκίνητα έως το 1981), ο Ισπανός Jesus Ferreiro δεν έχει αντίπαλο φέτος. Στην Κατηγορία 4, η οποία προορίζεται για αυτοκίνητα κατασκευασμένα έως το 1992, ο 29χρονος Βρετανός Will Graham βρίσκεται στην κορυφή, έχοντας πίσω του τον Jari Matti Latvala και τον Ιταλό Enrico Brazzoli.

Από τις 5 εως τις 7 Σεπτεμβρίου θα γίνει στη χώρα μας ο 7ος γύρος του θεσμού,το PEMA Ιστορικό Ράλλυ Ακρόπολις και το ενδιαφέρον κορυφώνεται.