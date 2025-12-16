Επιμέλεια: Περικλής Χαλάτσης

Σε αυτούς τους αγώνες που κάποτε μεσουρανούσαν ερασιτέχνες οδηγοί αλλά με «αυτοκίνητα διαμάντια» ο τερματισμός ήταν η μεγάλη νίκη. Ήταν οι παλιές καλές εποχές των αγώνων. Βεβαίως όλοι έδιναν μάχη για το πρώτο σκαλοπάτι. Αλλά σημασία για τα πληρώματα ήταν να φθάσουν στον τερματισμό.

Το τότε αγωνιστικό πνεύμα διέφερε από τις σημερινές αγωνιστικές εκδηλώσεις. Ας δούμε όμως τώρα τί έγινε στο Pema Νυκτερινό Classic Rally που έριξε την αυλαία της αγωνιστικής χρονιάς για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Regularity, αφήνοντας πίσω του μια ανεξίτηλη ανάμνηση.

Στη Γενική κατάταξη αλλά και στο Πρωτάθλημα επικράτησαν ο Κυριάκος Φαρμάκης με συνοδηγό την Μαρία Αθανασοπούλου. Δεύτεροι στην κατάταξη του αγώνα ήταν οι Δημήτρης Ποριώτης – Siettos Mike με μόλις 0.9 διαφορά και τρίτοι οι Αλέξανδρος Μουρίκης – Γεώργιος Καϊγλου. Ήταν ένας ακόμη αγώνας που οι συμμετέχοντες έγραψαν ιστορία, αποδεικνύοντας τι σημαίνει πραγματικό Regularity.

Η αυλαία έπεσε μετά από 12 + 1 (Shakedown) δοκιμασίες ακριβείας και 110 μετρήσεις, που κράτησαν την αγωνία στο κόκκινο μέχρι την τελευταία στιγμή.

Ήταν ένας αγώνας – φόρος τιμής – στους θρυλικούς νυκτερινούς αγώνες του παρελθόντος, στην φετινή του έκδοση ζωντάνεψε διαδρομές στην Πελοπόννησο που έχουν αφήσει εποχή.

Είκοσι επτά κορυφαία πληρώματα, η αφρόκρεμα του Ελληνικού Regularity έκαναν 330 χιλιόμετρα και έδωσαν μάχη που σε πολλές περιπτώσεις οι διαφορές ήταν στα δέκατα του δευτερολέπτου.

Η φετινή εκδοχή του Κλασσικού Νυκτερινού, ξεκίνησε στις 16:00, το απόγευμα του Σαββάτου 13 Δεκεμβρίου από την κεντρική πλατεία της Κορίνθου (Παναγή Τσαλδάρη).

Η διαδρομή ταξίδεψε τα πληρώματα μέσα απο δαιδαλώδη δρομάκια, αρχικά στα χωριά των βουνών της Κορινθίας και στη συνέχεια σε αυτά της Αρκαδίας.

Ακολούθησε μια στάση στις γραφικές Κολλίνες γύρω στις 22:00 του Σαββάτου, όπου η Φάρμα μας φιλοξένησε με ζεστή τοπική σούπα και έδωσε το χρόνο για διασκεδαστικά πειράγματα μεταξύ των πληρωμάτων. Η συνέχεια για το τελευταίο τμήμα, ξεκίνησε με την ομώνυμη δοκιμασία Κολλίνες και αφού αγγίξαμε την Λακωνία η Μαραθώνια δοκιμασία Pema Πάρνων των 53 χιλιόμετρων κράτησε σε αγωνία τα πληρώματα για 1 ώρα και 20 λεπτά!

Ο τερματισμός στο Ναύπλιο έγινε στις 02:00 το πρωινό της Κυριακής και στη συνέχεια οι ήρωες της βραδιάς, απόλαυσαν ένα γεύμα σε εορταστικό κλίμα με την απονομή των επάθλων να ακολουθεί σε ατμόσφαιρα θριάμβου!

Δεν ήταν λίγοι μάλιστα αυτοί που κάθισαν αρκετά μετά από την απονομή για να ανταλλάξουν διασκεδαστικά πειράγματα και εντυπώσεις έως το πρώτο φως της Κυριακής!

Η Μάχη για την Πρωτιά

Ο αγώνας από την πρώτη στιγμή έδειξε ότι θα είχε τρομερό ανταγωνισμό

Η πρώτη θέση στην κατάταξη πέρασε αρχικά στα χέρια των Δημήτρη Ποριώτη / Mike Siettos (Starlet KP60, 1.0) για τις δύο πρώτες δοκιμασίες, στη συνέχεια στους Νικόλαο Πουλιέρη / Άρη Παπακωνσταντίνου (Renault 19, 1.8) για τις επόμενες δύο, αλλά τελικά ήταν οι Κυριάκος Φαρμάκης – Μαρία Αθανασοπούλου που, οδηγώντας σταθερά τη Volvo Amazon 122s 1.8, ανέβηκαν στην πρώτη θέση της γενικής κατάταξης στην 5η δοκιμασία και παρέμειναν εκεί μέχρι την τελική νίκη.

Οι ανταγωνιστές τους, Δημήτρης Ποριώτης / Mike Siettos με το Toyota Starlet 1000 (1979), βρέθηκαν μια ανάσα πίσω τους, στην δεύτερη θέση, με τον τερματισμό να τους χωρίζει τελικά μόλις 0.9 δευτερόλεπτα!

Η τρίτη θέση άλλαξε διαδοχικά χέρια μεταξύ των Βάσου Θεοδοσίου / Κωνσταντίνου Πιπέρου (Alfa Romeo 2000, 1972) και Άρη Γεωργοσόπουλου / Νίκου Κοντοπού (Fiat 128 Rally 1.3, 1971) για να καταλήξει τελικά στους Αλέξανδρο Μουρίκη / Γεώργιο Καϊογλου (Fiat Cinquecento Trofeo) χάρη στην εκπληκτική τους απόδοση στις δύο τελευταίες δοκιμασίες. Συγκέντρωσαν 0.4 δευτερόλεπτα στην προτελευταία δοκιμασία και κατάφεραν μόλις 3.7 δευτερόλεπτα στα 53 χιλιόμετρα της Μαραθώνιας δοκιμασίας στον Πάρνωνα!

Ίσες Ευκαιρίες: Η Ουσία του Regularity

Είναι χαρακτηριστικό ότι η προσεκτική σχεδίαση των αγώνων του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Regularity δίνει πραγματικά ίσες ευκαιρίες στα αυτοκίνητα όλων των περιόδων. Όχι μόνο αυτό, αλλά ακόμα και τα «μικρά» κυβικά έχουν την ευκαιρία για μια θέση όχι απλά στο βάθρο των αγώνων, αλλά και στο πρωτάθλημα.

Αντιπροσωπευτικό των ίσων ευκαιριών στον ανταγωνισμό είναι ότι κάθε μία δοκιμασία είχε διαφορετικό νικητή. Έτσι, τις 12 δοκιμασίες νίκησαν διαδοχικά:

Δημήτρης Ποριώτης / Mike Siettos (Πάσιο 8.7 χλμ, 2.5’’)

Νικόλαος Πουλιέρης / Άρης Παπακωνσταντίνου (Μ. Βάλτος 9.1 χλμ, 1.1’’)

Άρης Γεωργοσόπουλος / Νίκος Κοντοπός (Λεχώβα 6.5 χλμ, 0.7’’)

Μιχάλης Μουστάκας / Γιάννης Μελισσουργός (Καστράκι, 4.1 χλμ, – απόλυτη επίδοση αγώνα: 0.2’’ )

Τριαντάφυλλος Μαργέτης / Μαίρη Μαργέτη (Ασπρόκαμπος, 10.1 χλμ, 0.7’’)

Δημήτρης Ποριώτης / Mike Siettos (Εξοχή, 12.1 χλμ, 0.7’’)

Βάσος Θεοδοσίου / Κωνσταντίνος Πιππέρος (Μάναρης, 5.9 χλμ, 0.7’’)

Δημήτριος Καλογεράς / Ιωάννης Καλογεράς (Βλαχοκερασία, 14.8 χλμ, 1.7’’)

Αλέξανδρος Μουρίκης / Γεώργιος Καϊογλου (Κολλίνες, 11.1 χλμ, 2.0’’)

Άρης Γεωργοσόπουλος / Νίκος Κοντοπός (Παρδάλι, 10.4 χλμ, 1.2’’)

Αλέξανδρος Μουρίκης / Γεώργιος Καϊογλου (Βασαράς, 5.5 χλμ, 0.4’’)

Αλέξανδρος Μουρίκης / Γεώργιος Καϊογλου (53 χλμ, 3.7’’)

Ήταν ένας αγώνας ακριβείας, όπου η στρατηγική και η τεχνική ξεχώρισαν τους πραγματικά καλύτερους.

Αυτή η νοοτροπία κυριάρχησε σε όλο το Πρωτάθλημα Regularity 2025 που διοργανώθηκε από την επιτυχημένη συνεργασία των ΑΡΤΕΜΙΣ, ΑΛΜΑ Αιγίου, ΟΜΑΕ και ΑΛΑ Κορινθίας, χαρίζοντας πρωτόγνωρες συγκινήσεις και υψηλό επίπεδο ανταγωνισμού, βασιζόμενη σε άρτια σχεδίαση, αδιάβλητα αποτελέσματα, προσεκτικά επιλεγμένες ΜΩΤ, ισονομία και ποιότητα.

Μέγας χορηγός του Pema Νυκτερινό Classic Rally 2025 ήταν η Pema Corporation, ηγέτιδα δύναμη στη Ναυτιλία και στο Real Estate (περισσότερα στο https://pemacorp.com).

Η άρτια χρονομέτρηση αναγνωρισμένου επιπέδου FIA, πραγματοποιήθηκε από το Ελληνικό σύστημα Trailtrack, με ζωντανή ανάρτηση αποτελεσμάτων αναλυτικά στο https://sportstiming.gr.