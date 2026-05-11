Η Formula 1 βρίσκεται ήδη σε αναβρασμό με τους νέους τεχνικούς κανονισμούς και αρκετοί οδηγοί αρχίζουν να εκφράζουν ανοιχτά τη δυσαρέσκειά τους. Πιο χαρακτηριστική περίπτωση; Ο Lando Norris, ο οποίος δήλωσε ευθέως πως για να «φτιαχτεί» η κατάσταση πρέπει να… εξαφανιστούν οι μπαταρίες από τα μονοθέσια.

Όπως είναι γνωστό, οι νέοι κανονισμοί της F1 δίνουν πλέον τεράστια έμφαση στην ηλεκτρική ισχύ. Τα μονοθέσια χρησιμοποιούν σχεδόν ισόποσα τον θερμικό κινητήρα εσωτερικής καύσης με την ηλεκτρική ενέργεια από το υβριδικό σύστημα. Αυτό όμως έχει δημιουργήσει ένα εντελώς διαφορετικό στιλ οδήγησης, το οποίο αρκετοί οδηγοί θεωρούν «αντι-αγωνιστικό».

«Δεν είναι αυτό Formula 1»

Μετά το GP του Μαϊάμι, ο Norris δεν μάσησε τα λόγια του. Ο οδηγός της McLaren και περσινός πρωταθλητής, υποστήριξε πως τα σημερινά μονοθέσια βασίζονται υπερβολικά στη διαχείριση ενέργειας και όχι στην καθαρή αγωνιστική οδήγηση. Σε αρκετές περιπτώσεις, όπως εξήγησε, οι οδηγοί δεν ελέγχουν πραγματικά πότε το μονοθέσιο θα αποδώσει ηλεκτρική ισχύ και πότε όχι.

Μάλιστα συμπλήρωσε λέγοντας: “Εάν πας flat out παντού και προσπαθήσεις να πιέσεις όπως έκανες τα προηγούμενα χρόνια, τιμωρείσαι. Πλέον δεν μπορείς να πας τέρμα γκάζι. Δεν θα έπρεπε ποτέ να τιμωρείσαι επειδή πηγαίνεις τέρμα γκάζι, και όμως πλέον συμβαίνει. Οπότε ειλικρινά, δεν νομίζω ότι μπορείτε να το διορθώσετε αυτό. Πρέπει απλώς να ξεφορτωθείτε την μπαταρία. Ελπίζω λοιπόν σε λίγα χρόνια να γίνει αυτό.

Και ο Verstappen τα έχει βάλει με τους κανονισμούς

Ο Max Verstappen είναι επίσης από τους πιο έντονους επικριτές των νέων κανονισμών. Ο Ολλανδός είχε χαρακτηρίσει τα νέα μονοθέσια «anti-racing», αλλά και «Formula E on steroids».

Αρκετοί οδηγοί παραπονιούνται γιατί χρειάζεται συνεχής εξοικονόμηση ενέργειας, γίνονται πολλά “lift and coast”, και η διαχείριση μπαταρίας επηρεάζει περισσότερο τον αγώνα από την καθαρή ταχύτητα.

Ακόμα και το 19χρονο αστέρι της Mercedes που έχει κερδίσει τους 3 από τους 4 φετινούς αγώνες, τάχθηκε κατά της μπαταρίας. Πιο συγκεκριμένα ο Antonelli πρόσθεσε: “Οι διαφορές στις ταχύτητες είναι τεράστιες. Λόγω της μπαταρίας πλέον, πρέπει να εμπιστεύεσαι τον οδηγό που αμύνεται, επειδή ακόμα και με την ενεργή αεροδυναμική, το αυτοκίνητο είναι αρκετά νωχελικό όταν θέλεις να αλλάξεις κατεύθυνση, οπότε πρέπει να σκεφτείς όλα αυτά εκ των προτέρων”.

Χαρακτηριστικό ατύχημα που συνέβη στο GP Ιαπωνίας, λόγω διαχείρισης μπαταρίας και lift and coast

Here’s the moment Bearman went into the barriers at Spoon #F1 #JapaneseGP pic.twitter.com/XmurXApWkp — Formula 1 (@F1) March 29, 2026



Η FIA ήδη σκέφτεται αλλαγές

Η πίεση έχει γίνει τόσο μεγάλη, ώστε FIA και ομάδες έχουν ήδη ξεκινήσει συζητήσεις για τροποποιήσεις των κανονισμών πριν καν «ωριμάσει» πλήρως η νέα εποχή της Formula 1. Σύμφωνα με όσα συζητούνται, από το 2027 θα μειωθεί η ηλεκτρική ισχύς, ενώ θα αυξηθεί ξανά η συμμετοχή του κινητήρα εσωτερικής καύσης. Στόχος είναι τα μονοθέσια να επιστρέψουν σε πιο αγωνιστικό χαρακτήρα και οι οδηγοί να μην αναγκάζονται να κάνουν συνεχώς οικονομία ενέργειας μέσα στον αγώνα.

Επιστροφή στους V8;

Το πιο ενδιαφέρον όμως είναι πως η FIA φαίνεται να εξετάζει ακόμα και επιστροφή των V8 κινητήρων μέσα στα επόμενα χρόνια. Ο πρόεδρος της FIA, Mohammed Ben Sulayem, έχει ήδη αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο πιο απλών κινητήρων με μικρότερη εξάρτηση από πολύπλοκα υβριδικά συστήματα.

Η μεγάλη πρόκληση για τη Formula 1 είναι το πώς θα παραμείνει τεχνολογικά προηγμένη και «πράσινη», χωρίς όμως να χάσει το στοιχείο που την έκανε κορυφαίο motorsport στον κόσμο.