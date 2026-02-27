Η Peugeot Sport, ένα μήνα πριν από την εκκίνηση της αγωνιστικής χρονιάς για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Αντοχής, αποκάλυψε (στις 26 Φεβρουαρίου), στο κέντρο του Παρισιού και στο εμβληματικό Atelier Vendôme, τη νέα εμφάνιση των #93 και #94 PEUGEOT 9X8.

Τα νέα αγωνιστικά που είναι δημιούργημα της στενής συνεργασίας μεταξύ PEUGEOT Design και Peugeot Sport, προσφέρουν μια εντυπωσιακή νέα ερμηνεία των «Hypergraphs». Σχεδιάστηκαν για να εκφράσουν τη γλώσσα επιδόσεων της Peugeot Sport. Τα Hypergraphs αποτελούν μια δυναμική, εμπνευσμένη από τον μηχανοκίνητο αθλητισμό, απόδοση του εμβληματικού μοτίβου με τις τρεις νυχιές, στοιχείο υπογραφής που συναντάται σε όλη τη γκάμα της μάρκας.

Τα νέα PEUGEOT 9X8 με τα νέα του χρώματα, θα εμφανιστούν για πρώτη φορά στις 28 Μαρτίου, στην πίστα του Κατάρ, στον εναρκτήριο αγώνα του πρωταθλήματος και θα καλύψουν 1812 χιλιόμετρα. Ο χρωματικός συνδυασμός λευκού, κόκκινου και μαύρου αποτίει φόρο τιμής στα θρυλικά μοντέλα PEUGEOT GTi του παρελθόντος και προαναγγέλλει ένα συναρπαστικό μέλλον για το σήμα GTi, με το επικείμενο λανσάρισμα του νέου Peugeot E-208 GTi.

Οι διαβαθμισμένες γραμμές αποδίδουν την ταχύτητα και τη συνεχή κίνηση των αγωνιστικών 9X8, που βρίσκονται διαρκώς σε δράση. Παράλληλα, συμβολίζουν τη συνεχή ροή εκατομμυρίων δεδομένων, καθώς η ανάλυση και η αξιοποίησή τους αποτελούν καθοριστικό παράγοντα ανταγωνιστικότητας σε ένα πρωτάθλημα όπου οι διαφορές μεταξύ των αντιπάλων είναι ελάχιστες.

Αυτή η οπτική μεταφέρεται και στο νεότερο μέλος της γκάμας, που επίσης προέκυψε από συνεργασία μεταξύ PEUGEOT Design και Peugeot Sport, το νέο PEUGEOT E-208 GTi.

Λευκό, μαύρο και κόκκινο: τα PEUGEOT 9X8 του 2026 υιοθετούν τα ιστορικά χρώματα των PEUGEOT GTi, που πρωτοεμφανίστηκαν με το εμβληματικό Peugeot 205 GTi το 1984. Το χαρακτηριστικό λευκό Okenite κατέχει κεντρική θέση και αποτελεί το χρώμα λανσαρίσματος του νέου E-208 GTi.

Τον Ιούνιο του 2025, κατά τη διάρκεια των 24 Ωρών του Le Mans, η PEUGEOT παρουσίασε στο κοινό το νέο PEUGEOT E-208 GTi. Το μοντέλο προσφέρει εξαιρετική οδηγική απόλαυση και δυναμισμό, καθώς και κορυφαίες επιδόσεις στην κατηγορία του, χάρη στους 280 ίππους του.

Στο πλαίσιο των εορτασμών, στην 93η διοργάνωση του Le Mans, στο Peugeot Sport Fanzone παρουσιάστηκε ένα PEUGEOT 9X8 εμπνευσμένο από τον σχεδιασμό GTi, ένα μοναδικό show car που απέσπασε ιδιαίτερα θετικές εντυπώσεις από τους φίλους της μάρκας.

Σήμερα, ενόψει της «Χρονιάς GTi», η PEUGEOT προχωρά ένα βήμα παραπέρα στην έκφραση της γαλλικής της ταυτότητας, υιοθετώντας ένα ολοκαίνουργιο «livery» αφιερωμένο στο GTi για τα αγωνιστικά PEUGEOT 9X8 #93 και #94 που θα συμμετάσχουν στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Αντοχής 2026.

Ολόκληρη η ομάδα PEUGEOT TotalEnergies υιοθετεί την νέα εμφάνιση για τη σεζόν 2026, με διαφορετικές εφαρμογές στις αγωνιστικές φόρμες των οδηγών, στον ρουχισμό της ομάδας και σε κάθε επιφάνεια όπου αποτυπώνεται η νέα σχεδιαστική ταυτότητα.