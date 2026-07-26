Η McLaren πέτυχε στις κατατακτήριες δοκιμές στη Βουδαπέστη τον πρώτο μεγάλο στόχο της. Ο Βρετανός πιλότος της McLaren Lando Norris έκανε έναν απίθανο γύρο στα χρονομετρημένα δοκιμαστικά και κέρδισε την πρώτη του Pole Position από τότε που στέφθηκε παγκόσμιος πρωταθλητής.

Αν δούμε τους χρόνους όπως ακριβώς μετρήθηκαν στα χρονομετρημένα δοκιμαστικά η σειρά ήταν:

Lando Norris, Lewis Hamilton, Charles Leclerc, Kimi Antonelli, Oscar Piastri και Max Vertsappen.

Όμως οι αγωνοδίκες μετά τις κατατακτήριες δοκιμές έκριναν ότι ο Hamilton παρεμπόδισε τον Oscar Piastri που ήταν σε ρυθμό χρονομέτρησης. Άσχετα αν δεν το ήθελε οι αγωνοδίκες τιμώρησαν τον Βρετανό με ποινή τριών θέσεων.

Αντίστοιχη ποινή τριών θέσεων έλαβε και ο πρωτοπόρος του πρωταθλήματος Kimi Antonelli επειδή δεν μείωσε επαρκώς την ταχύτητά του υπό καθεστώς κίτρινης σημαίας.

Έτσι ο Hamilton αντί να ξεκινήσει από τη 2η θέση θα εκκινήσει από της 5η θέση. Και ο νεαρός Ιταλός αντί να ξεκινήσει από την 4η θέση θα εκκινήσει από την 7η θέση. Από αυτές τις ποινές σε Hamilton και Antonelli ωφελήθηκαν ο Leclerc από αντί να ξεκινήσει την 3η θέση θα ξεκινήσει από τη 2η θέση και ο Piastri που αντί να ξεκινήσει από την 5η θέση θα ξεκινήσει από την 3η θέση. Έτσι θα έχουμε δύο McLaren από την 1η και 3η θέση και ανάμεσά τους μια Ferrari.

Η σειρά της εκκίνησης

Στα χθεσινά χρονομετρημένα δοκιμαστικά ο Max Verstappen έκανε ένα λάθος στο τέλος του Q3 και βρέθηκε εκτός πίστας στην είσοδο της στροφής 13. Ο Ολλανδός έκανε την τελευταία του γρήγορη προσπάθεια. Πίεσε περισσότερο από όσο έπρεπε και το πίσω μέρος του μονοθέσιου δεν τον στήριξε σωστά και βγήκε εκτός πίστας ευτυχώς χωρίς να χτυπήσει στις μπαριέρες. Μετά την έξοδο οι κριτές έβγαλαν κίτρινη σημαία.

Ο Max Verstappen δήλωσε μετά ότι η RB22 γινόταν ολοένα και πιο δύσκολη στην οδήγηση. Είπε σχετικά:

«Το μονοθέσιο γινόταν όλο και χειρότερο, γύρο με τον γύρο. Δεν μπορούσα να βρω ισορροπία και στο τέλος απλώς έχασα το πίσω μέρος.»

Μετά τα χρονομετρημένα δοκιμαστικά φάνηκε ότι η McLaren έχει βελτιωθεί, η Ferrari δεν έκανε κάποια βελτίωση ενώ η Mercedes είχε προβλήματα.

Η επιλογή της γόμας στα ελαστικά θα παίξει μεγάλο ρόλο στο σημερινό αγώνα. Δεδομένου ότι στην πίστα Hungaroring αρκετές ομάδες θα αξιοποιήσουν τις τελευταίες αναβαθμίσεις των μονοθεσίων τους πριν από τις θερινές διακοπές, θα υπάρχει μάχη στο τεχνικό επίπεδο. Η ισορροπία ανάμεσα στην αεροδυναμική απόδοση, τη μηχανική πρόσφυση και τη σωστή διαχείριση της θερμοκρασίας των ελαστικών αναμένεται να παίξει καθοριστικό ρόλο στην έκβαση του Grand Prix.

Η Pirelli έχει διαθέσιμες τις παρακάτω γόμες

Σήμερα Κυριακή 26 Ιουλίου στις 16.00 (ώρα Ελλάδος) θα γίνει στη Βουδαπέστη το 11ο Grand Prix της χρονιάς. Η πίστα έχει μήκος 4.381 km και οι οδηγοί στους 70 γύρους θα καλύψουν 306.63 km.

Τον αγώνα σε απευθείας μετάδοση μπορείτε να τον δείτε από τα συνδρομητικά κανάλια του Ant1+ και F1 TV Pro ενώ ετεροχρονισμένα στις 16.30 τον αγώνα θα μεταδώσει και ελεύθερο κανάλι του Ant1.

Πριν ξεκινήσει το 11ο Grand Prix στη βαθμολογία στους κατασκευαστές προηγείται η Mercedes με 358 βαθμούς και ακολουθούν η Ferrari με 285 βαθμούς, η McLaren με 195 και η Red Bull Racing με 151.

Στη βαθμολογία των οδηγών προηγείται ο Antonelli με 204 βαθμούς και ακολουθούν ο Lewis Hamilton με 159 βαθμούς ο Russell με 154 και ο Leclerc με 126 βαθμούς.