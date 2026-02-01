Ο Akio Toyoda είναι ο ευφυέστατος πρόεδρος TGR-WRT και ο Jari-Matti Latvala πρώην αγωνιζόμενος και σήμερα επικεφαλής των αγωνιστικής ομάδας της Toyota. Και οι δύο καλοί φίλοι με μεγάλη εμπειρία στην γιαπωνέζικη ομάδα που πρωταγωνιστεί στο WRC.

O Akio Toyoda μετά το τέλος του αγώνα στη Γαλλία έδωσε συγχαρητήρια στο πλήρωμα των νικητών σχολιάζοντας το γεγονός ότι τούς συνεχάρη για δεύτερη φορά μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα. Και εννοούσε τον αγώνα στο Ράλι Εσθονίας και στο φετινό στο Μόντε Κάρλο.

Συνεχάρη ακόμη τους Elfyn/Scott και Seb/Vincent που βοήθησαν να γίνει το 1-2-3 για την TGR-WRT στον εναρκτήριο αγώνα της σεζόν. Ως οδηγοί που θέλουν επίσης να κερδίσουν, είμαι σίγουρος ότι ο Elfyn και ο Seb ένιωσαν κάποια απογοήτευση, αλλά τους εκτιμώ πραγματικά που οδηγούν πάντα με τόση συνέπεια και υποστηρίζουν την ομάδα.

Ο πρόεδρος του TGR-WRT ευχαρίστησε τον Jari-Matti που είναι και φέτος Αρχηγός της Ομάδας.

Και σχολίασε μια ατάκα του Latvala.

Akio Toyoda: « O Jari-Matti πάντα λέει. ‘’Θέλω να γίνω οδηγός! Θέλω να οδηγώ!’’, αλλά τον άκουσα να λέει αστειευόμενος αυτή τη φορά στο Monte Carlo « Χαίρομαι που είμαι ο αρχηγός της ομάδας και όχι ο οδηγός». Αυτό δείχνει πόσο δύσκολες ήταν οι συνθήκες στο Monte-Carlo φέτος, κάνοντας μάλιστα τον Jari-Matti να νιώθει έτσι. Θέλω να ευχαριστήσω όλους στην ομάδα που πέτυχαν τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα σε τόσο δύσκολους δρόμους και συνθήκες. Ας συνεχίσουμε να κατασκευάζουμε όλο και καλύτερα αυτοκίνητα για όλους τους δρόμους.»

Τι είπε για τον αγώνα στη Γαλλία ο Jari-Matti Latvala (Επικεφαλής Ομάδας):

«Το να έχουμε τρία από τα πληρώματά μας να καταλαμβάνουν το βάθρο στο Rallye Monte-Carlo είναι κάτι πολύ ξεχωριστό. Είναι το πιο δύσκολο ράλι του πρωταθλήματος και αυτή τη χρονιά ήταν εξαιρετικά δύσκολο. Οι συνθήκες ήταν φρικτές σε ορισμένα σημεία και χαίρομαι για μια φορά που δεν οδηγούσα ο ίδιος. Είναι υπέροχο που έχουμε έναν νέο νικητή αυτού του αγώνα, τον Oliver Solberg, του οποίου η απόδοση ήταν απίστευτη απέναντι στους πιο έμπειρους οδηγούς. Είχε κάποιες στιγμές, όπως και οι περισσότεροι οδηγοί, αλλά πάντα χρειάζεται τύχη καθώς και ικανότητα για να κερδίσεις αυτό τον αγώνα και αυτό είναι ένα απίστευτο ξεκίνημα για αυτόν με την ομάδα μας.»

Elfyn Evans (Οδηγός αυτοκινήτου 33)

«Αυτό είναι ένα φανταστικό αποτέλεσμα για την ομάδα και αξίζουν τεράστια συγχαρητήρια στον Oliver και τον Elliott για την καταπληκτική τους εμφάνιση. Φυσικά, θα ήταν ωραίο να παλέψουμε για τη νίκη, αλλά δεν είχαμε ό,τι χρειαζόταν για να τους φτάσουμε. Ήταν σίγουρα το πιο δύσκολο Rallye Monte-Carlo της καριέρας μου, και το να τερματίσουμε εξασφαλίζοντας καλούς βαθμούς συνολικά είναι καλό για εμάς.»

Sebastien Ogier (Οδηγός αυτοκινήτου 1)

«Ειλικρινά, είμαι χαρούμενος που ανέβηκα στο βάθρο στο τέλος ενός πολύ απαιτητικού αγώνα. Φυσικά, εδώ στο Rallye Monte-Carlo έχω συνηθίσει να βρίσκομαι στο ψηλότερο σκαλί, αλλά ο Oliver ήταν φανταστικός και αξίζει απόλυτα τη νίκη του. Συγχαρητήρια φίλε. Είναι καλό για το πρωτάθλημα να έχουμε κάποιον νέο και φρέσκο να κερδίζει αγώνες και ανυπομονώ να αγωνιστώ περισσότερο μαζί του στο μέλλον.»

Oliver Solberg (Οδηγός αυτοκινήτου 99)

«Το να κερδίσω το Rallye Monte-Carlo είναι ένα απίστευτο αποτέλεσμα και ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα, και ίσως το πιο τρελό πράγμα που έχω κάνει στη ζωή μου. Θέλω απλώς να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στην ομάδα, για την πίστη τους στο να με κάνουν εργοστασιακό οδηγό. Είναι ο δεύτερος αγώνας που κάνουμε μαζί και η δεύτερη νίκη μας. Όταν οι συνθήκες ήταν δύσκολες, προσπάθησα να πιέσω στο χιόνι και τον πάγο, και νομίζω ότι εκεί κατάφερα να κάνω τη διαφορά.»

Takamoto Katsuta (Οδηγός αυτοκινήτου 18)

«Είμαι χαρούμενος που φτάνω στον τερματισμό αυτού του αγώνα. Νομίζω ότι οι περισσότεροι οδηγοί δεν έχουν ξαναδεί τόσο δύσκολο Rallye Monte-Carlo σε όλη τη καριέρα τους. Ήταν πολύ δύσκολο κάθε μέρα, με ανάμεικτες συνθήκες που άλλαζαν πολύ και δεν ήταν εύκολο να τις παρακολουθήσεις και να τις προβλέψεις. Δεν μπορώ να είμαι πολύ ευχαριστημένος, αλλά τουλάχιστον καταφέραμε να τερματίσουμε και να κερδίσουμε μερικούς βαθμούς.»

Yuki Yamamoto (Driver WRC Challenge Program GEN2)

«Αυτό ήταν ίσως το πιο δύσκολο ράλι που έχω συμμετάσχει ποτέ. Προσπαθούσαμε να είμαστε υπομονετικοί και να μην παίρνουμε περιττά ρίσκα. Νομίζω ότι πήγαινε καλά όσον αφορά την απόκτηση εμπειρίας μέχρι την τελευταία μέρα. Υπήρχε πολύ χιόνι στην κορυφή του Col de Turini και στη συνέχεια στην κατηφόρα, όταν φρέναρα υπήρχε μαύρος πάγος και δεν μπορούσα να σταματήσω το αυτοκίνητο. Αυτό ήταν ένα απογοητευτικό φινάλε, αλλά είχαμε καλή πρόοδο σε σύγκριση με πέρυσι.»