Ο 19χρονος Andrea Kimi Antonelli, αναδυόμενος σταρ της Formula 1 και οδηγός της Mercedes (μαζί με τον Russell), ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα κοντά στο σπίτι του στο San Marino κατά τη διάρκεια του περασμένου Σαββατοκύριακου, μόλις λίγες ημέρες πριν από την έναρξη των επίσημων δοκιμών στην πίστα του Bahrain.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση της Mercedes και όσα μεταδίδουν διεθνή Πρακτορεία Ειδήσεων, το ατύχημα συνέβη το βράδυ του Σαββάτου, όταν το αυτοκίνητο υψηλών επιδόσεων που οδηγούσε κατέληξε σε επαφή με προστατευτικό στηθαίο, χωρίς να εμπλέκεται άλλο όχημα. Η ομάδα επιβεβαίωσε ότι ο νέος οδηγός βγήκε αλώβητος, παρά τη σοβαρή ζημιά που υπέστη το όχημα.

Το όχημα που ενεπλάκη στο περιστατικό ήταν μια Mercedes-AMG GT 63 PRO 4MATIC+ “Motorsport Collectors Edition”, ένα εξαιρετικά σπάνιο και ισχυρό supercar με 612 ίππους, από τα μόλις 200 που έχουν κατασκευαστεί παγκοσμίως, δώρο της Mercedes στον Antonelli μετά την ανάδειξή του στη Formula 1.

Το ατύχημα σημειώθηκε λίγες ημέρες πριν από την έναρξη των τριήμερων δοκιμών στο Bahrain International Circuit (11-13 Φεβρουαρίου), όπου ο Antonelli αναμένεται να μοιραστεί την οδήγηση του νέου μονοθεσίου Mercedes W17 με τον teammate του George Russell. Η ομάδα έχει ήδη επιβεβαιώσει ότι η συμμετοχή του στις δοκιμές παραμένει αμετάβλητη και ότι θα λάβει κανονικά μέρος σε αυτά, μέσα στην εβδομάδα.

Παρά το γεγονός ότι το αυτοκίνητο υπέστη σημαντική ζημιά στο τροχαίο, η ασφάλεια και η σωματική ακεραιότητα του Antonelli αποτέλεσαν την απόλυτη προτεραιότητα για τη Mercedes, η οποία, μέσω της ανακοίνωσής της, υπογράμμισε ότι ο νεαρός οδηγός δεν υπέστη κανέναν τραυματισμό.

Η τελευταία αυτή εξέλιξη προσθέτει ακόμη μια ενδιαφέρουσα πτυχή στη μέχρι τώρα πορεία του νεαρού Ιταλού στη Formula 1, καθώς ο ίδιος σίγουρα συνεχίζει να χτίζει εμπειρία και να εδραιώνει τη θέση του στην κορυφαία κατηγορία, χωρίς να επιβαρύνεται από το στιγμιαίο αυτό συμβάν στην άσφαλτο.