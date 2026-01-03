Ένα ιστορικό μονοθέσιο της Formula 1, με ιδιαίτερη συναισθηματική και συλλεκτική αξία για τους φίλους του σπορ, πρόκειται να δημοπρατηθεί στις αρχές Ιανουαρίου 2026. Πρόκειται για τη Benetton B192-05, το μονοθέσιο με το οποίο ο Michael Schumacher πέτυχε την πρώτη νίκη της καριέρας του στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα F1, στον αγώνα του Βελγίου το 1992.

Το συγκεκριμένο σύνολο μπορεί να αποτελέσει ανεκτίμητο κομμάτι για συλλέκτες και επενδυτές, καθώς αναμένεται να πιάσει τιμή πάνω από 8,5 εκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με τον οίκο δημοπρασιών που το διαχειρίζεται.

Ιστορικό και τεχνικά χαρακτηριστικά

Η Benetton B192 παρουσιάστηκε το 1992 και ήταν εξοπλισμένη με κινητήρα Ford V8 και χειροκίνητο κιβώτιο έξι ταχυτήτων — χαρακτηριστικό που το καθιστά ένα από τα τελευταία νικητήρια μονοθέσια με τέτοια διάταξη. Ο Schumacher αγωνίστηκε με αυτό σε πέντε αγώνες της σεζόν, πετυχαίνοντας δεύτερη θέση στον Καναδά, πριν κατακτήσει την ιστορική νίκη στο Βέλγιο κάτω από δύσκολες συνθήκες, σε έναν αγώνα με βρεγμένο οδόστρωμα.

Μετά την αγωνιστική χρήση, το μονοθέσιο πέρασε σε συλλογές και εκθέσεις. Έμεινε για χρόνια στο αρχειοφυλάκιο της ομάδας Renault (η οποία είχε αγοράσει τη Benetton) και στη συνέχεια πέρασε σε ιδιωτική κατοχή μετά από πλήρη αποκατάσταση που περιελάμβανε ανακατασκευή κινητήρα και κιβωτίου.

Σημασία για την ιστορία της Formula 1

Η πώληση της B192-05 αποτελεί σπάνια ευκαιρία για συλλέκτες να αποκτήσουν ένα από τα πιο ιστορικά μονοθέσια της δεκαετίας του ’90. Η πρώτη νίκη που πέτυχε ο Schumacher με αυτό το αυτοκίνητο αποτέλεσε σημείο καμπής στην καριέρα του, πριν ακολουθήσουν οι επτά τίτλοι και οι 91 νίκες που τον κατέστησαν έναν από τους σημαντικότερους οδηγούς στην ιστορία της Formula 1.

Το πλαίσιο της αγοράς ιστορικών μονοθεσίων F1

Μονοθέσια που έχουν σχέση με τη διαδρομή του Schumacher στην F1 έχουν σημειώσει σημαντικά υψηλές τιμές σε δημοπρασίες τα τελευταία χρόνια. Για παράδειγμα, μία Ferrari F2001 που οδηγούσε ο Schumacher πωλήθηκε σε δημοπρασία στο Μονακό το 2025 για σχεδόν 16 εκατομμύρια ευρώ, καταγράφοντας ρεκόρ για μονοθέσιο Ferrari της F1.

Αυτά τα στοιχεία δείχνουν ότι η αγορά ιστορικών οχημάτων της F1 παραμένει ενεργή και ότι τα σημαντικά κομμάτια της ιστορίας του σπορ εκτιμώνται ιδιαίτερα από συλλέκτες σε διεθνές επίπεδο.