Η χρονιά για τη Formula 1 τελείωσε, με τον Norris να παίρνει στο τελευταίο Grand Prix της χρονιάς τον πρώτο του τίτλο. Μπορεί ο Verstappen να είδε πρώτος την καρό σημαία, όμως ο νεαρός Βρετανός, ανεβαίνοντας στο τρίτο σκαλί του πόντιουμ, πανηγύρισε το πρωτάθλημα οδηγών. Πλέον, έχοντας όλα τα στοιχεία της χρονιάς, μπορούμε να δούμε και ποιος οδηγός κόστισε τα περισσότερα στην ομάδα του και ποιος τα λιγότερα, από θέμα… ανταλλακτικών.
Μόνο οι Max Verstappen και George Russell κράτησαν τον λογαριασμό κάτω από το μισό εκατομμύριο δολάρια, με τον Ολλανδό να “χρεώνει” την ομάδα του μόνο 450.000 δολάρια και τον Βρετανό 475.000. Κάτω από το εκατομμύριο παρέμειναν οι Ocon, Antonelli και Fernando Alonso. Οι top5 ζημιάρηδες ήταν οι: Charles Leclerc με 2.204.000 δολάρια, Lance Stroll με 2.678.000 δολάρια, Lando Norris με 2.899.000 δολάρια και Yuki Tsunoda με 3.497.000 δολάρια.
Ο οδηγός που έφερε την μεγαλύτερη… λυπητερή στην ομάδα του, ήταν ο Gabriel Bortoleto με συνολικά έξοδα από ατυχήματα του στα 3.976.000 δολάρια.
- Max verstappen $450.000
- George Russell $475,000
- Esteban Ocon $692,000
- Kimi Antonelli Mercedes $910,000
- Fernando Alonso Aston Martin $927,000
- Nico Hulkenberg Sauber $1,039,000
- Alexander Albon Williams $1,230,000
- Pierre Gasly Alpine $1,327,000
- Carlos Sainz Jr Williams $1,532,000
- Lewis Hamilton Ferrari $1,650,000
- Oliver Bearman Haas $1,707,000
- Liam Lawson Racing Bulls $1,747,000
- Franco Colapinto Alpine $1,877,000
- Isack Hadjar Racing Bulls $1,971,000
- Jack Doohan Alpine $2,144,000
- Oscar Piastri McLaren $2,172,000
- Charles Leclerc Ferrari $2,204,000
- Lance Stroll Aston Martin $2,678,000
- Lando Norris McLaren $2,899,000
- Yuki Tsunoda Red Bull $3,497,000
- Gabriel Bortoleto Kick Sauber $3,976,000
Πόσο κοστίζει κάθε μέρος ενός μονοθέσιου;
Εάν προσπαθήσετε να μαντέψετε το κόστος ενός μονοθέσιου, είμαστε σίγουροι πως θα πέσετε έξω. Αρχικά το ακριβότερο μέρος είναι ο κινητήρας (1.6λτ. V6), ο οποίος μαζί με τα έξοδα ανάπτυξης αγγίζει το συνολικό ποσό των 8.700.000 δολαρίων. Δεύτερο ακριβότερο εξάρτημα είναι το κιβώτιο ταχυτήτων με κόστος έως 330.000 δολάρια, ενώ την τριάδα κλείνει η δεξαμενή καυσίμου στα 120.000 δολάρια.
Κόστος κάθε εξαρτήματος :
• Κινητήρας: 8.700.000 δολάρια
• Σασί από ανθρακονήματα: 570.000 δολάρια
• Κιβώτιο ταχυτήτων: 340.000 δολάρια
• Τιμόνι: 50.000 δολάρια
• Κάθισμα οδηγού: 40.000 δολάρια/ Δεξαμενή καυσίμου: 120.000 δολάρια / Halo 15.000 δολάρια
Πηγή: Givemesports.com