Η χρονιά για τη Formula 1 τελείωσε, με τον Norris να παίρνει στο τελευταίο Grand Prix της χρονιάς τον πρώτο του τίτλο. Μπορεί ο Verstappen να είδε πρώτος την καρό σημαία, όμως ο νεαρός Βρετανός, ανεβαίνοντας στο τρίτο σκαλί του πόντιουμ, πανηγύρισε το πρωτάθλημα οδηγών. Πλέον, έχοντας όλα τα στοιχεία της χρονιάς, μπορούμε να δούμε και ποιος οδηγός κόστισε τα περισσότερα στην ομάδα του και ποιος τα λιγότερα, από θέμα… ανταλλακτικών.

Μόνο οι Max Verstappen και George Russell κράτησαν τον λογαριασμό κάτω από το μισό εκατομμύριο δολάρια, με τον Ολλανδό να “χρεώνει” την ομάδα του μόνο 450.000 δολάρια και τον Βρετανό 475.000. Κάτω από το εκατομμύριο παρέμειναν οι Ocon, Antonelli και Fernando Alonso. Οι top5 ζημιάρηδες ήταν οι: Charles Leclerc με 2.204.000 δολάρια, Lance Stroll με 2.678.000 δολάρια, Lando Norris με 2.899.000 δολάρια και Yuki Tsunoda με 3.497.000 δολάρια.

Ο οδηγός που έφερε την μεγαλύτερη… λυπητερή στην ομάδα του, ήταν ο Gabriel Bortoleto με συνολικά έξοδα από ατυχήματα του στα 3.976.000 δολάρια.

Max verstappen $450.000

George Russell $475,000

Esteban Ocon $692,000

Kimi Antonelli Mercedes $910,000

Fernando Alonso Aston Martin $927,000

Nico Hulkenberg Sauber $1,039,000

Alexander Albon Williams $1,230,000

Pierre Gasly Alpine $1,327,000

Carlos Sainz Jr Williams $1,532,000

Lewis Hamilton Ferrari $1,650,000

Oliver Bearman Haas $1,707,000

Liam Lawson Racing Bulls $1,747,000

Franco Colapinto Alpine $1,877,000

Isack Hadjar Racing Bulls $1,971,000

Jack Doohan Alpine $2,144,000

Oscar Piastri McLaren $2,172,000

Charles Leclerc Ferrari $2,204,000

Lance Stroll Aston Martin $2,678,000

Lando Norris McLaren $2,899,000

Yuki Tsunoda Red Bull $3,497,000

Gabriel Bortoleto Kick Sauber $3,976,000

Πόσο κοστίζει κάθε μέρος ενός μονοθέσιου;

Εάν προσπαθήσετε να μαντέψετε το κόστος ενός μονοθέσιου, είμαστε σίγουροι πως θα πέσετε έξω. Αρχικά το ακριβότερο μέρος είναι ο κινητήρας (1.6λτ. V6), ο οποίος μαζί με τα έξοδα ανάπτυξης αγγίζει το συνολικό ποσό των 8.700.000 δολαρίων. Δεύτερο ακριβότερο εξάρτημα είναι το κιβώτιο ταχυτήτων με κόστος έως 330.000 δολάρια, ενώ την τριάδα κλείνει η δεξαμενή καυσίμου στα 120.000 δολάρια.

Κόστος κάθε εξαρτήματος :

• Κινητήρας: 8.700.000 δολάρια

• Σασί από ανθρακονήματα: 570.000 δολάρια

• Κιβώτιο ταχυτήτων: 340.000 δολάρια

• Τιμόνι: 50.000 δολάρια

• Κάθισμα οδηγού: 40.000 δολάρια/ Δεξαμενή καυσίμου: 120.000 δολάρια / Halo 15.000 δολάρια

Πηγή: Givemesports.com