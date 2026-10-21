Ο 15χρονος Βασίλης Ηλιόπουλος έγραψε ιστορία για τον ελληνικό μηχανοκίνητο αθλητισμό. Στέφθηκε Πρωταθλητής Ευρώπης στην κατηγορία XC Junior του Autocross, μόλις στην πρώτη του αγωνιστική χρονιά στον θεσμό.

Από την πρώτη του εμφάνιση, ο Βασίλης ξεχώρισε με την ταχύτητα και την αποφασιστικότητά του. Συνδυάζοντας το ταλέντο με τη σωστή προετοιμασία και το πάθος για τη νίκη, παρέμεινε ανταγωνιστικός μέχρι το φινάλε και κατέκτησε πανάξια τον ευρωπαϊκό τίτλο.

Ο νεαρός Έλληνας οδηγός «σφράγισε» τον τίτλο κατακτώντας την τρίτη θέση στον τελευταίο αγώνα της σεζόν στην Πορτογαλία. Η πορεία του φέτος ήταν εντυπωσιακή. Το 2026 έκλεισε με δύο νίκες και συνολικά πέντε παρουσίες στο βάθρο σε οκτώ απαιτητικούς αγώνες σε όλη την Ευρώπη (Λετονία, Λιθουανία, Γερμανία, Γαλλία, Ουγγαρία, Τσεχία, Ισπανία και Πορτογαλία).

Αν και συμμετείχε ως «rookie» απέναντι σε εμπειρότερους αντιπάλους από χώρες με βαθιά παράδοση στο motorsport, ο Ηλιόπουλος ξεχώρισε από την αρχή με την ταχύτητα και τη σταθερότητά του. Έχοντας ως απόλυτο στήριγμα την οικογένειά του και τον πατέρα του, Παναγιώτη, ο 15χρονος κατέκτησε πανάξια την ευρωπαϊκή κορυφή, αποτελώντας πλέον τη μεγάλη ελπίδα των ελληνικών χρωμάτων στις διεθνείς πίστες.