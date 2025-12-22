Οι κανονισμοί WRC27, οι οποίοι εγκρίθηκαν για πρώτη φορά από το Παγκόσμιο Συμβούλιο Μηχανοκίνητου Αθλητισμού το 2024, έχουν σχεδιαστεί για να επαναπροσδιορίσουν την κορυφαία κατηγορία των ράλι, να βοηθήσουν στη μείωση του κόστους και στην αύξηση των ομάδων, διατηρώντας παράλληλα την απόδοση και το θέαμα που συνοδεύει το WRC. Η εικόνα της FIA, μετατρέπει αυτό το πλαίσιο κανονισμών σε ένα πραγματικό σχέδιο, δείχνοντας πώς οι κανονισμοί θα μπορούσαν να εφαρμοστούν σε μια σειρά από στυλ και ερμηνείες οχημάτων από τους μελλοντικούς κατασκευαστές.

Στον πυρήνα του μοντέλου βρίσκεται ένα σωληνωτό πλαίσιο, που εξελίσσει τη δομή που παρουσιάστηκε με τα τρέχοντα αυτοκίνητα Rally1 το 2022. Αναπτυγμένο μέσω προσομοίωσης, συγκριτικής αξιολόγησης και δοκιμών πρόσκρουσης πρωτοτύπων, θα προσφέρει υψηλά επίπεδα προστασίας των επιβατών, μειώνοντας παράλληλα τη συνολική πολυπλοκότητα και το κόστος, με βελτιωμένη αντίσταση σε εισβολές και απορρόφηση ενέργειας σε όλα τα σημαντικά σενάρια πρόσκρουσης.

Τα αυτοκίνητα θα κατασκευαστούν εντός ενός καθορισμένου χωροταξικού πλαισίου, με μήκη μεταξύ 4100χλστ. και 4300χλστ. και μέγιστο πλάτος 1875χλστ. επιτρέποντας σημαντική ελευθερία σχεδιασμού εντός σαφών ορίων. Το πλαίσιο επιτρέπει επίσης μελλοντική ευελιξία στο σύστημα μετάδοσης κίνησης, αφήνοντας ανοιχτή την πόρτα για εναλλακτικές τεχνολογίες αργότερα στον κύκλο.

Η μείωση του κόστους ήταν κεντρικός στόχος. Η τιμή ενός αυτοκινήτου έτοιμου προς αγώνα με προδιαγραφές Tarmac θα έχει ανώτατο όριο τα 345.000 € – δηλαδή 50% χαμηλότερη από την εξερχόμενη γενιά Rally1 – με περαιτέρω εξοικονομήσεις που στοχεύουν στη βελτιωμένη ανθεκτικότητα, τους περιορισμούς στο προσωπικό, τη μειωμένη εφοδιαστική και τη μεγαλύτερη χρήση της απομακρυσμένης μηχανικής υποστήριξης.

Οι κανονισμοί WRC27 διευρύνουν επίσης τον ορισμό του ποιος μπορεί να αγωνιστεί στο κορυφαίο επίπεδο. Οι κατασκευαστές και οι βελτιωτές θα αγωνίζονται σε μία ενιαία κατηγορία Κατασκευαστή, με ευθύνη για το σχεδιασμό, την κατασκευή και την εμπορία του αυτοκινήτου. Η κίνηση αυτή αποσκοπεί στη διεύρυνση της συμμετοχής και στην ενίσχυση του ανταγωνισμού στην κορυφαία κατηγορία του πρωταθλήματος.

Οι επιδόσεις παραμένουν κεντρικής σημασίας. Τα αυτοκίνητα WRC27 αρχικά θα κινούνται από έναν υπερτροφοδοτούμενο κινητήρα εσωτερικής καύσης 1,6 λίτρων που παράγει περίπου 290 ίππους, σε συνδυασμό με τετρακίνηση και κιβώτιο ταχυτήτων πέντε σχέσεων. Προβλέπεται ανάρτηση με διπλά ψαλίδια και με συστήματα πέδησης και διεύθυνσης που προέρχονται από τους κανονισμούς του Rally2, ώστε να προσφέρουν μια πλατφόρμα υψηλής απόδοσης αλλά πιο προσβάσιμη.

Ο πρόεδρος της FIA, Mohammed Ben Sulayem, δήλωσε ότι οι κανονισμοί σηματοδοτούν μια καθοριστική στιγμή για το πρωτάθλημα. «Οι κανονισμοί WRC27 αντιπροσωπεύουν μια κομβική στιγμή για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλι της FIA καθώς θεσπίζουν ένα πλαίσιο που επικεντρώνεται στον έλεγχο του κόστους, τη βιωσιμότητα και την προσβασιμότητα, διασφαλίζοντας παράλληλα την απόδοση και την τεχνική πρόκληση που ορίζουν τα ράλι στο υψηλότερο επίπεδο».