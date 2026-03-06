Στις 03.30 (ώρα Ελλάδος) σήμερα Παρασκευή, 6 Μαρτίου, έγιναν τα πρώτα ελεύθερα δοκιμαστικά (Practice 1).

Η ομάδα της Ferrari ξεκίνησε εντυπωσιακά και έκανε το 1-2 με τους Charles Leclerc και Lewis Hamilton. Έκαναν καλύτερους χρόνους από τις δύο Red Bull των Max Verstappen και Isack Hadjar.

Οι άλλες ομάδες έκαναν δοκιμές χωρίς να κυνηγάνε χρόνους αφού προτεραιότητα τους ήταν να κάνουν βελτιώσεις στα μονοθέσια. Ας μην ξεχνάμε ότι από φέτος τα μονοθέσια έχουν υβριδικές μηχανές με την κατανομή ισχύος 50/50 μεταξύ του κινητήρα εσωτερικής καύσης και της ηλεκτρικής ενέργειας.

Φέτος τα μονοθέσια θα είναι τα πιο αποδοτικά που έχουμε δει στην ιστορία της F1. Η στροφή στην ηλεκτρική ισχύ, σε συνδυασμό με τη χρήση 100% βιώσιμων καυσίμων ισχύς του συστήματος ανάκτησης ενέργειας (MGU-K) τριπλασιάστηκε και ανεβάζει από τα 120kW στα 350kW.

Λογικό ήταν στα πρώτα ελεύθερα δοκιμαστικά πιλότοι και μηχανικοί να έκαναν αλλαγές στις ρυθμίσεις.

Οι χρόνοι στα πρώτα ελεύθερα δοκιμαστικά

Στις 07.00 σήμερα το πρωί ξεκίνησαν στην Αυστραλία τα δεύτερα ανεπίσημα δοκιμαστικά. Στο Practice 2 ο Oscar Piastri έκανε τον καλύτερο χρόνο της ημέρας και ήταν ιδιαίτερα χαρούμενος γιατί αποθεώθηκε από τους συμπατριώτες του.

Πολύ καλά κινήθηκαν και οι δύο πιλότοι της Mercedes.

Οι χρόνοι στα δεύτερα ελεύθερα δοκιμαστικά

Μικροεπεισόδια με «επαφές» είχαμε στο pit lane που εξετάστηκαν από τους αγωνοδίκες.

Στην αρχή της ωριαίας διαδικασίας μπροστά πέρασαν από την κορυφή πέρασαν ο Leclerc και ο Antonelli. Όμως χρειάσθηκε να μπει αυτοκίνητο ασφαλείας στην πίστα όταν το μονοθέσιο (Racing Bulls) του Arvid Lindbard έμεινε από ισχύ και ακινητοποιήθηκε.

Προβλήματα αντιμετώπισε και η McLaren. Ο Piastri ανέφερε μέσω της ραδιοεπικοινωνίας προβλήματα με την απόδοση ισχύος. Ακούσθηκε να λέει « Δεν έχω γκάζι, δουλεύω με το ρελαντι».

Πρόβλημα με τις αλλαγές ταχυτήτων αντιμετώπισε και ο Norris. Ο αρχηγός της ομάδος στον 7ο γύρο ζήτησε από τους πιλότους του να επιστρέψουν στα πίτς,

Τα πρώτα συμπεράσματα από την 1η ημέρα των δοκιμών είναι ότι McLaren, Mercedes και Ferrari βρίσκονται πολύ κοντά στους χρόνους. Η Red Bull δεν έδειξε ακόμη πλήρη δυναμική ενώ η Aston Martin φαίνεται ότι αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα.

Αύριο, Σάββατο 7 Μαρτίου στις 03.30 (ώρα Ελλάδος) θα γίνουν τα τρία ελεύθερα δοκιμαστικά (Practice 3) και στις 07.00 το πρωί θα γίνουν τα επίχημα χρονομετρημένα δοκιμαστικά για την pole position της Κυριακής.