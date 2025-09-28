Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Ο τέσσερις φορές παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1, Μαξ Φερστάπεν, πέτυχε μια εκπληκτική νίκη στον πρώτο του αγώνα GT3 στο Nurburgring.

Ο Φερστάπεν, αγωνιζόμενος στο Nürburgring Endurance Series με μια Ferrari 296, τερμάτισε 24,5 δευτερόλεπτα μπροστά από τον δεύτερο. Πιο συγκεκριμένα, ο Ολλανδός αγωνίστηκε μαζί με τον Christopher Lulham, και παρόλο που εκκίνησαν από την 3η θέση, τερμάτισαν με άνεση πρώτοι (σαν πλήρωμα).

Ήταν το ντεμπούτο του Φερστάπεν σε αγώνες αντοχής (οι συγκεκριμένοι είναι 3ωροι) και έρχεται μετά τις δοκιμές που έκανε στην “Πράσινη Κόλαση” νωρίτερα φέτος, με το ψευδώνυμο «Φρανς Χέρμαν».

Αυτή τη φορά, με το κανονικό όνομα του και φυσικά το πράσινο φως από την ομάδα του στην F1, Red Bull, αγωνίστηκε στην πιο δύσκολα πίστα του κόσμου και κέρδισε με άνεση, δείχνοντας για άλλη μια φορά, γιατί είναι ένας από τους καλύτερους (αν όχι ο καλύτερος) οδηγούς αυτή τη στιγμή στον κόσμο. Ότι αυτοκίνητο και να έχει στα χέρια του, θα πάρει τα μέγιστα από αυτό. Ο ίδιος μάλιστα έχει δηλώσει πως θέλει να αγωνιστεί στον 24ωρο αγώνα του Le Mans κάποια στιγμή στο μέλλον.

Δείτε εδώ όλο τον αγώνα:

Όσον αφορά το πρωτάθλημα της Formula 1, ο Verstappen (μετά από δύο συνεχόμενες νίκες) βρίσκεται 44 βαθμούς πίσω από τον δεύτερο Lando Norris και 69 βαθμούς πίσω από τον πρωτοπόρο Oscar Piastri στην κατάταξη οδηγών της F1, με τον επικεφαλής της McLaren, Andrea Stella, να προειδοποιεί μετά το Grand Prix του Αζερμπαϊτζάν ότι ο Ολλανδός εξακολουθεί να διεκδικεί τον τίτλο.